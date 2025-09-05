Советская «Формула-1»: как создавались гоночные автомобили ХАДИ

Линейка советских гоночных автомобилей. /Фото: wp.com

Владимир Константинович Никитин. /Фото: wikipedia.org

Не только конструктор, но и автогонщик. /Фото: hi-news.ru

Одно из первых детищ Лаборатории скоростных автомобилей - ХАДИ-2. /Фото: koleso.temaretik.com

ХАДИ-2 сегодня. /Фото: car.ru

Советский болид-малютка. /Фото: wikipedia.org

ХАДИ-4 оказалась опасной машиной. /Фото: autohis.ru

ХАДИ-7 - автомобиль, которому не дали возможность установить свой рекорд. /Фото: avtovod.com.ua

Современный макет ХАДИ-9. /Фото: wikipedia.org

Самый амбициозный проект Лаборатории скоростных автомобилей. /Фото: autocentre.ua

Машина, которая так и не получила возможность преодолеть сверхзвуковой рубеж. /Фото: ussrtoscale.com

Большинство автомобилей Лаборатории можно увидеть и сегодня. /Фото: kharkov.info