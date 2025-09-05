Советская «Формула-1»: как создавались гоночные автомобили ХАДИ

Обычно «Формула-1» в ХХ столетии ассоциируется с зарубежьем. Однако и в Советском Союзе гоночные машины также разрабатывались и даже принимали участие в международных соревнованиях. Вот только мало кто знает, что одним из создателей целого ряда суперкаров был не инженер автоконцерна, а профессор дорожного института., который был бы способен обуздать сверхзвуковую скорость.
Линейка советских гоночных автомобилей. /Фото: wp.com
Эту серию моделей гоночных машин из СССР создавали, как ни странно, не инженеры какого-то автозавода, а в высшем учебном заведении - Харьковском Автомобильно-дорожном институте, или ХАДИ. Именно там в 1953 году была открыта Лаборатория скоростных автомобилей, где трудились студенты-энтузиасты под руководством преподавателя Владимира Константиновича Никитина, который буквально грезил идеей создать автомобиль, способный двигаться со скоростью звука. Несмотря на то, что не все сотрудники института разделяли энтузиазм коллеги, ему оказывал поддержку ректор ХАДИ Борис Владимирович Решетников.
Владимир Константинович Никитин. /Фото: wikipedia.org
Идеи Никитина не возникали из ниоткуда: ещё в довоенные времена он активно занимался автоспортом, а в сороковые годы конструировал скоростные машины и даже устанавливал рекорды. Так, по данным редакции Novate.ru, он превзошёл дореволюционный рекорд скорости - более 200 км/час, а спустя некоторое время улучшил его на 50 км/час, сделав его абсолютным в Советском Союзе. А вот один из автомобилей, созданных уже в проектно-конструкторском бюро Лаборатории скоростных автомобилей ХАДИ, попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый маленький на планете рекордно-гоночный автомобиль.
Не только конструктор, но и автогонщик. /Фото: hi-news.ru
Одним из самых первых доведённых до ума автомобилей Лаборатории стал собранный в 1961 году ХАДИ-2, который оказался первым в Советском Союзе гоночным болидом со стеклопластиковым кузовом. Высокими скоростными характеристиками машина не отличалась, потому что в его конструкции использовались комплектующие от мотоциклетного двигателя M-72. К слову, первыми проектами, которые реализовывались под руководством Никитина, были фактически дипломными работами студентов.
Одно из первых детищ Лаборатории скоростных автомобилей - ХАДИ-2. /Фото: koleso.temaretik.com
Интересный факт: ХАДИ-2 и сегодня является довольно знаменитой машиной, особенно среди студентов учебного заведения. Оказывается, она принимает участие в посвящении первокурсников в студенты - выезжает во двор университета.
ХАДИ-2 сегодня. /Фото: car.ru
Другой оригинальной машиной оказалась ХАДИ-3, которая отличалась своими миниатюрными размерами, а также характерной формой, за которую получил прозвище «карандаш». Именно эта модель, как отмечалось выше, оказалась в Книге рекордов Гиннесса. А получилась она такой по задумке автора — студента Утёмова, который в своей дипломной работе решил представить автомобиль с минимальной лобовой площадью.
Среди конструктивных решений, кроме размеров и формы, которые должны были помочь выполнить поставленные задачи, были также колеса с независимой подвеской, которые к тому же состояли из стеклопластиковых половинок. Правда, от них в итоге пришлось отказаться: по данным редакции Novate.ru, во время испытаний, когда за рулём был сам Владимир Никитин, оказалось, что на них высоких скоростей достичь было просто нереально.
Советский болид-малютка. /Фото: wikipedia.org
А вот следующая машина - ХАДИ-4 - оказалась ещё более травмоопасной. Хотя первоначально он был довольно перспективным: на него установили двигатель объемом 3 л и мощностью 200 л. с., а потому расчетная скорость была установлена на уровне 300 км/час. Однако при рекордном заезде на соляном озере Баскунчак, когда Никитин уже двигался в обратном направлении, у автомобиля лопнула шина. И только реакция пилота не позволила допустить жертв, хотя сам он получил довольно серьёзные повреждения и долго лежал в больнице. Впрочем, Никитина это не остановило, и сразу после выписки вернулся к гонкам и созданию болидов.
ХАДИ-4 оказалась опасной машиной. /Фото: autohis.ru
В дальнейшем Владимир Константинович поставил себе задачу достичь показателя по скорости до 400 км/час. Попыткой воплотить задумку в жизнь стало создание модели ХАДИ-7. Интересной конструктивной особенностью этой машины было использование вертолетного газотурбинного двигателя ГТД-350 мощностью 400 л.с. Вот только достичь желаемой скорости не вышло, правда, не из-за самой машины, а по причине отсутствия необходимой для этого инфраструктуры. Дело в том, что до этого всесоюзные рекорды устанавливались на солёном озере Баскунчак, однако к моменту начала испытаний ХАДИ-7 его начали разрабатывать для добычи соли, а другие трассы не имели должной дистанции. Впрочем, Владимиру Никитину удалось разогнать автомобиль до 320 км/час на участке дороги в 1 километр.
ХАДИ-7 - автомобиль, которому не дали возможность установить свой рекорд. /Фото: avtovod.com.ua
Неудача с ХАДИ-7 не остановила Никитина и его студентов, а наоборот, подстегнула на поставку весьма амбициозной цели - создание самого быстрого на планете автомобиля, который должен был развить скорость 1200 км/час. Начало смелому проекту было положено весной 1966 года. В какой-то момент стало ясно, что в одиночку Лаборатория скоростных автомобилей не справится, а потому с ними стали сотрудничать студенты-старшекурсники Харьковского авиационного и Харьковского художественно-промышленного институтов.
Современный макет ХАДИ-9. /Фото: wikipedia.org
Работы растянулись аж на 13 лет, причем в 1970 году конструкторы узнали о том, что американец Гари Габелич преодолел рубеж в 1000 км/час, что несколько поубавило их энтузиазм, а ещё девять лет спустя снова из США пришла неподтверждённая информация, что там сумели развить сверхзвуковую скорость. И хотя эта новость оказалась недостоверной, работы по модели ХАДИ-9, которую оснастили турбореактивным двигателем от МИГ-19 не остановились, а машину отдали на испытания.
Самый амбициозный проект Лаборатории скоростных автомобилей. /Фото: autocentre.ua
Во время первых испытаний ХАДИ-9 показал неплохой потенциал, но и недостатки в нём тоже нашли: например, оказалось, что для развития скорости хотя бы в 1000 км/час у него не хватало уровня тяги. Тесты продолжались, но вот точные результаты их в итоге так и остались неизвестны, во многом опять-таки из-за отсутствия подходящей трассы. Внезапно советским энтузиастам решили помочь американцы, которые пригласили разработчиков в штат Юта на соляное озеро Бонневиль. Однако проблемы с обеспечением приезда граждан СССР в США сделали невозможным такое сотрудничество. Да и главный испытатель товарищ Никитин, которому на тот момент было почти 70 лет, уже не садился за руль, а у молодых пилотов не хватало опыта.
Машина, которая так и не получила возможность преодолеть сверхзвуковой рубеж. /Фото: ussrtoscale.com
В итоге амбициозный план так и остался нереализованным, однако наследие после себя Владимир Никитин, которого не стало в 1992 году, оставил заметное: не только целый ряд международных и всесоюзных рекордов скорости, но и около десяти оригинальных рекордных автомобилей. Большую части из них можно увидеть и сегодня, в Харьковском музее Автомобильно-дорожного института. Однако не все они дошли до наших дней: так, канул в лету попавший в аварию ХАДИ-4, а также проиграл схватку со временем и ХАДИ-9.
Большинство автомобилей Лаборатории можно увидеть и сегодня. /Фото: kharkov.info
Дело было так: его задействовали во время съемок фильма «Скорость», и тогда машина сильно пропиталась рапой — насыщенным поверхностным соляным раствором. После этого, когда стало ясно, что рекорд она поставить не может, о ней попросту забыли, оставив фактически заброшенной на задворки ХАДИ. А когда на автомобиль снова обратили внимание, чтобы сохранить для будущих поколений, выяснилось, что она безвозвратно проржавела.
