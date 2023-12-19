Чувственные женские образы на интригующих полотнах французской художницы

Тихий вечер. Автор: Christine Thery Demore.
Испокон веков, поэтов и художников привлекали и вдохновляли прекрасные женщины, которым они посвящали стихи и картины. Именно благодаря им, живописцы разных эпох и создавали свои бессмертные шедевры. До сих пор, на сегодняшний день одной из главных тем в изобразительном искусстве остаётся женская красота, устоять перед которой не смогла даже французская художница Кристин Тьери Дэмор (Christine Thery Demore), в чьих работах оживают чувственные образы, уводящие зрителя в мир запредельных фантазий и мечты.
Страсть. Автор: Christine Thery Demore.
Чувственность и мечты. Автор: Christine Thery Demore.
Под водой. Автор: Christine Thery Demore.
Белая шляпка. Автор: Christine Thery Demore.
Шезлонг. Автор: Christine Thery Demore.
Цветной зонтик. Автор: Christine Thery Demore.
Разноцветное лето. Автор: Christine Thery Demore.
Лица девушек на многих картинах автора либо скрыты в тени очков, либо нарочно повёрнуты в сторону. Это сделано для того, чтобы подчеркнуть и обратить внимание на эмоции, посредством тела, которое способно «говорить» каждым изгибом и линией, подчёркивающей силуэт. Кристин отлично справляется с поставленной перед ней задачей, постоянно увлекая зрителя туда, где открываются новые перспективы и возможность взглянуть на некоторые события со стороны как бы глазами главного героя незримо присутствующего то на берегу моря, чьи волны ласково касаются босых ног, то в небольшой ванной комнате, где пена вот-вот переберётся через край.
Яркий платок. Автор: Christine Thery Demore.
Зеркальные очки. Автор: Christine Thery Demore.
Знойное лето. Автор: Christine Thery Demore.
Полосатое платье. Автор: Christine Thery Demore.
Украшения. Автор: Christine Thery Demore.
Дым сигарет. Автор: Christine Thery Demore.
Маленькое шоу. Автор: Christine Thery Demore.
Девушка в чёрном. Автор: Christine Thery Demore.
Красная помада. Автор: Christine Thery Demore.
На море. Автор: Christine Thery Demore.
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