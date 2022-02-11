Пояс верности : пикантная шутка или жестокое средневековое устройство

Неожиданное объяснение средневековой традиции.

На немецкой гравюре XVI века изображены уезжающий уродливый старик, его жена в поясе верности и ее молодой любовник с ключом. | Фото: commons.wikimedia.org.

| Фото: commons.wikimedia.org. Эскиз пояса целомудрия в манускрипте «Bellifortis», 1405 г.| Фото: commons.wikimedia.org.

Женская фигурка с поясом верности. | Фото: blog.chughtaimuseum.com.

Карикатура, которая высмеивает пояса верности, 1590 год. | Фото: commons.wikimedia.org.

Поздняя подделка средневекового пояса верности. | Фото: inforesist.org.

Пояс верности в Музее пыток (Санкт-Петербург). | Фото: blog.chughtaimuseum.com.

Железный пояс верности. Европа, XVI век. | Фото: commons.wikimedia.org.