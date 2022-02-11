Пояс верности : пикантная шутка или жестокое средневековое устройство

Неожиданное объяснение средневековой традиции.
О поясах верности, которым средневековые рыцари, покидая свой дом, доверяли хранить верность жён, знают пожалуй, всё. Во всяком случае, именно так звучит традиционная версия. Но в последнее время историки высказывают альтернативные версии об этом кажущемся сегодня странном аксессуаре.
На немецкой гравюре XVI века изображены уезжающий уродливый старик, его жена в поясе верности и ее молодой любовник с ключом. | Фото: commons.wikimedia.org.
Действительно сложно поверить, что в Европе несколько веков назад мог использоваться такой варварский предмет, калечащий и негигиеничный. Но, с другой стороны, то было совсем другое время, и люди были другими. Многие скажут, что есть множество доказательств существования поясов целомудрия в Западной культуре. Но, оказывается, литература и научные исследования опираются на одни и те же первоисточники. И большинство из них, описывающих целомудрие женщины, почему-то аллегорические или сатирические.
Самый ранний сохранившийся рисунок пояса верности выполнен в книге «Bellifortis» 1405 году. Это манускрипт о военной технике: катапультах, броне, устройствах пыток и других орудиях войны.
Эскиз пояса целомудрия в манускрипте «Bellifortis», 1405 г. | Фото: commons.wikimedia.org.
Женская фигурка с поясом верности. | Фото: blog.chughtaimuseum.com.
Но не все в этой книге было серьезно. Например, там были чертежи замысловатых устройств, которые делали людей невидимыми.
Карикатура, которая высмеивает пояса верности, 1590 год. | Фото: commons.wikimedia.org.
Начиная с XVI века, пояс целомудрия все чаще стал появляться на иллюстрациях и гравюрах. Типичный сюжет выглядел примерно так: старый и некрасивый муж уезжает в путешествие. Обнаженная жена, одетая только лишь в металлический пояс верности, отдает ему ключ. А где-то на заднем плане прячется красавец-любовник, со вторым ключом в руке. Он только и ждет ухода супруга...
Чем можно пояснить появление такого сюжета? «Мужским страхом», - говорят историки. В Средние века люди изменяли так же часто, как и в наши дни, и герой-любовник всегда маячил на горизонте. Другими словами, даже в 1500-х годах никто не воспринимал идею «железных трусов» всерьез. Это было неэффективное анти-сексуальное устройство. Зато оно считалось символом мужской ревности и женского коварства, над которым так же хихикали, как и в наши дни.
Поздняя подделка средневекового пояса верности. | Фото: inforesist.org.
Пояс верности в Музее пыток (Санкт-Петербург). | Фото: blog.chughtaimuseum.com.
В музеях представлено немало поясов верности. Но большинство ученых считают, что эти металлические предметы сделаны изготовлены позже, чем в Средние века, на которые все время ссылаются. Их делали во времена Возрождения, а также в Викторианскую эпоху, чтобы показать «этих диких средневековых варваров».
Вряд ли какая женщина смогла долго ходить в тяжелой металлической «оправе», которая соприкасалась с гениталиями и не давала возможности справлять естественные нужды. Особенно вызывает ухмылку оформление отверстий в виде звездочек, сердечек, либо пилы с выгнутыми зубьями.
Железный пояс верности. Европа, XVI век. | Фото: commons.wikimedia.org.
Но миф о поясе целомудрия прочно поселился в умах людей. И на основе скудных аллегорических сказок целые поколения считали, что средневековые рыцари мучили своих жен, надевая на них «железные трусы».
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