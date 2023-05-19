Как «троечник» Андрей Данилко поклялся прославить имя одноклассницы и что из этого вышло

Не каждому актеру-мужчине реалистически удается вжиться в женский образ на сцене или экране, и при этом прославиться на весь мир. Среди тех, у кого это получилось с лихвой, без всяких условностей, можно назвать имя Андрея Данилко- популярного украинского актера, певца, телеведущего. Долгие годы на территории постсоветского пространства он оставался единственным артистом, активно использующим женский образ в своем творчестве на эстраде. А имя этому сценическому образу - «Верка Сердючка», принесшая ему невероятную славу и популярность.
Андрей Данилко — украинский артист, продюсер, композитор, автор песен, режиссёр, сценарист, телеведущий, актёр.
Комический образ, что создал Андрей оказалась лишь маской, под которой спрятана ранимая душа артиста. Какой же на самом деле Андрей Данилко, что прячет он за своими душевными переживаниями и как складывалась жизнь артиста, читайте далее, в обзоре.
Перелистывая страницы биографии
Андрей Данилко в детстве.
Родился Андрей Данилко в 1973 году в украинском городе Полтаве в семье простых рабочих. Его отец работал водителем, а мать – маляром на заводе. В 7-летнем возрасте мальчик остался без родителя, который хорошо любил выпить и часто в пьяном угаре обижал и жену, и детей. Однако после его смерти и без того бедственное положение семьи, ухудшилось материально, что, естественно, не лучшим образом сказывалось на формировании подростка.
Андрей Данилко в детстве.
Андрюшка был троечником и совсем не хотел учиться, зато с большим удовольствием участвовал в художественной самодеятельности. Еще в школьные годы он блистал импровизациями, участвуя в постановках любительского театра-студии «Гротеск», а учась в ПТУ, был капитаном команды КВН. Именно с тех пор в нем росла непреодолимая тяга к сцене.
Андрей Данилко в молодые годы.
"Популярность среди ровесников и учителей меня не портила, а все же помогала избавляться от своих комплексов. Я же был очень худой, просто дистрофик! Даже надевал под брюки еще спортивные штаны, чтобы казаться толще".
И что любопытно, Данилко никогда не давал повода воспринимать себя в роли объекта для сострадания, хотя таковых было предостаточно. Он еще мальчишкой на "отлично" усвоил правило взрослого мира: как бы тяжело ни было, надо смеяться! Тогда тебя никто не посмеет жалеть. А еще нельзя открывать душу чужим - все равно не поймут.
В те далекие школьные годы его «классная» Лариса Ивановна стала для Андрея родней родных. Именно она заботилась по-матерински о мальчишке, и она подсказала одноклассникам собрать средства, на которые были куплены кроссовки и рубашка на выпускной Андрею. И он смог прийти на торжество нарядным, хотя и колебался - брать, не брать...
Андрей Данилко в образе.
Тогда никто не мог даже предположить, что благодаря своему трудолюбию, целеустремленности, а главное огромному желанию добиться успеха этот худющий с ярко выраженной харизмой парень сможет вырваться из провинциального городка и стать знаменитым за пределами своей страны. Хотя тема «истоков» для Андрея долгие годы была под запретом: артист то ли сам так решил, то ли менеджеры столичные посоветовали... Как бы там ни было, мало кому хотелось бы афишировать безрадостное нищенское детство.
Андрей Данилко в образе Верки Сердючки.
"Знаете, я же сам всего добился, у меня не было ни богатых покровителей, ни копейки за душой. И я этим горжусь, хотя часто и недоволен некоторыми творческими результатами", - так сейчас говорит о начале своей карьеры состоявшийся артист.
К слову, спустя годы в классе, которым руководила Лариса Ивановна, тяжело заболела девочка. Средствами на лечение помог бывший ее выпускник - Андрей Данилко. Тихо так, без рекламы, не по-звездному... Окружающие, как заметила бы Верка Сердючка, были «по колено в шоке».
Почему именно «Сердючка» и, почему «Верка»
Андрей Данилко и Верка Сердючка.
1 апреля 1993 года на «Юморине» в Полтаве Андрей впервые продемонстрировал широкой публике образ Верки Сердючки. Сам того не ожидая, Данилко в образе проводницы произвел небывалый фурор. Этот день и считается днем ее рождения, невзирая на то, что придумана Андреем она была задолго до того. Причем имя своему сценическому образу Данилко взял с реальных людей. "Верка" - имя школьной уборщицы, а Сердючка - фамилия одноклассницы Ани Сердюк.
Андрей Данилко.
Первая влюбленность
Много лет назад Андрей Данилко и Аня Сердюк сидели за одной партой. Худенькая, скромная девочка-отличница из интеллигентной семьи хорошо училась и собиралась стать учительницей украинского языка, как и ее мама. Андрюшка был троечником и с грамматикой был не в ладах, что совершенно не мешало их дружбе. Мальчишка был влюблен… И еще тогда поклялся Ане то ли в шутку, то ли всерьез, что прославит ее фамилию.
После школы их пути разошлись. Получив аттестат, Аня со своей серебряной медалью легко поступила в пединститут. Андрею не удалось набрать баллы в музыкальное училище, поэтому пошел наш герой в торговое ПТУ. Впрочем, и на второй год, да и на третий попытка покорить музыкальный бастион не удалась. Пришлось идти трудиться по специальности кассиром-продавцом в магазин. Но вскоре, не выдержав, ушел, вокруг сильно воровали...
Андрей Данилко в образе.
В 1995-м мечта Данилко осуществилась, он поступил в эстрадно-цирковое училище в Киеве. Однако уже к тому времени Верка Сердючка, певица и проводница, лихо потрясала Украину без всякого диплома. Но и с циркового, не проучившись и полтора года, Данилко вылетел за неуспеваемость.
Андрей Данилко в образе Верки Сердючки.
Персонаж проводницы Веры Сердючки стал одним из самых известных в стране после выхода украинского шоу «СВ-шоу». Андрей в образе проводницы спального вагона открыл совершенно новое направление в шоу-бизнесе и быстро приобрел многомиллионную армию поклонников. Верка Сердючка стала не только одним из самых популярных телевизионных персонажей, но и популярной певицей. Данилко выступил на Евровидении в 2007 году и занял второе место.
Андрей Данилко в образе Верки Сердючки.
Почему Андрей Данилко до сих пор закоренелый холостяк
Андрей Данилко.
Личная жизнь Андрея Данилко, в противовес сценической, всегда оставалась в тени. Артист так и не нашел свою половинку в свои сорок шесть, впрочем, не особо стремится найти и сейчас. «Жениться надо было молодым»,- делится Андрей,- «А сегодня не представляю кого-то рядом с собой, кто будет нарушать мое личное пространство». Ему всегда было сложно впускать людей в свою жизнь, в свою душу. Даже имея в своем доме домработницу, он принципиально себе еду готовит только сам.
"У меня и правда очень узкий круг друзей, и никого я в него не пускаю. Я просто другой, не люблю быть на виду, чтобы меня фотографировали, ждали после концерта, кричали! А вот на сцене — пожалуйста!"
И действительно, даже вначале творческой карьеры он научился четко разделять сцену и жизнь. "Дома я не дурачусь. Мне это кажется ненормальным. А не люблю появления на людях потому, что экономлю себя для зрителей, потому, что две песни в солянке и мы мокрые — такая энергетическая отдача!"
Андрей Данилко в образе Верки Сердючки и Инна Белоконь.
Не раз ему приписывали роман со своей коллегой — Инной Белоконь, которая по сценическому образу является мамой. Или того похлеще - ходили слухи о его нетрадиционной ориентации. Говорили также о двух сыновьях, рожденных суррогатной матерью от артиста... Различным слухам и по сей день, нет конца.
Андрей Данилко и Инна Белоконь.
На сегодняшнее время Данилко свернул свою творческую деятельность, распрощавшись со сценическим образом Верки Сердючки, устроил ей, так сказать, похороны. Прощальным финалом были концерты по сниженным ценам, куда могли прийти многие желающие и увидеть концерт воспоминаний.
Когда Андрея спрашивают, кем он мечтал быть в детстве, он не без иронии отвечает: "Думаете, я хотел быть Веркой Сердючкой? Нет! Я хотел быть врачом и даже священником".
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