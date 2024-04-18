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Майская подкормка для большого урожая черешни, вишни, сливы

Если вишня, черешня, слива и другие плодовые деревья плохо плодоносят, не спешите подкармливать их химическим удобрением. Внесите одну простую, но крайне эффективную подкормку, и результат будет потрясающим!
Урожай обильный и вкусный. Подкормка содержит в себе все необходимые питательные элементы в нужной пропорции для цветущего дерева!


Подкормка для плодовых деревьев



Дать данную подкормку нужно всем плодовым деревьям на участке. Желательно — в мае, во время цветения.



В 10 л воды разведите 1 л банку, полную золы. Это основное питание для плодовых деревьев.



А чтобы все элементы лучше усваивались, добавьте 9 % уксус. 1 стакана (200 мл) будет достаточно.



Оставьте, чтобы раствор настоялся в течение 30 минут. Затем обильно пролейте все плодовые деревья. На 1 дерево потребуется от 1 до 3 вёдер, в зависимости от возраста.



Эта подкормка очень простая, но эффект виден сразу. Вишня, черешня, слива и остальные деревья порадуют хорошим урожаем в этом сезоне!
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Растенияподкормка

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