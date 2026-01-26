Вулкан с голубой лавой и ещё 4 места на планете, в существование которых верится с трудом

Уникальные места на нашей планете. /Фото: commons.wikimedia.org, tr.pinterest.com
Каких только мест нет в нашем мире, и многие из них можно по праву назвать необычными и даже странными. Однако некоторые выглядят настолько непривычно для нашего взора, что кажутся инопланетными. Более того, их существование даже наука не сразу смогла объяснить, ведь они как будто не подчиняются научным законам, работающим на Земле.
1. Кипящая река
Практически кипяток. /Фото: jornalopcao.com.br
Реки обычно представляются мокрыми и холодными, но в глубинах Амазонки течёт такая река, которая ломает этот стереотип. На протяжении четырёх миль растянулась Шанай-Тимпишка - уникальный водоём, который настолько горячий, что практически закипает. Оно и неудивительно, ведь, по информации редакции novate.ru, температура воды в этой речке достигает отметка в 91 градусов по Цельсию. И это при том, что поблизости нет ни одного вулкана, а именно так обычно объясняется горячая вода в реках.
2. Серная пещера
Пещера после миллионов лет изоляции. /Фото: indiandefencereview.com
Пещер на планете много, но та, что расположена на юго-востоке Румынии расположена одна из самых уникальных. Дело в том, что до своего открытия она была фактически изолирована от доступа к свету на протяжении 5,5 миллионов лет. И это сделало её сильно отличающейся от всего, что существует на Земле. Во-первых, там огромные скопление сероводорода и углекислого газа, в сотню раз больше, чем на поверхности планеты. Во-вторых, это позволило внутри пещеры создать и сохранить совершенно уникальную экосистему: более 30 животных, которые встречаются только в этой пещере, а другие в этой серной атмосфере просто не способны выжить.
3. Водопад, превращающий вещи в камень
Вода, которая создаёт камни. /Фото: commons.wikimedia.org
В английском графстве Северный Йоркшир, можно найти своего рода водопад с весьма необычной способностью. Дело в том, что его вода способна превратить всё, что поместить в неё, в камень. Туристы часто так и делают: оставляют под водой безделушки, а через несколько месяцев они кальцифицируются, по сути, превращаясь в статуэтки. К слову, наука в конце концов сумели объяснить феномен этого места - в тамошней воде обнаружили аномально высокое содержание минералов, и она может формировать твердую минеральную оболочку поверх любой вещи, по аналогии с образованием сталактитов в пещерах.
4. Самое радиоактивное озеро
Озера уже и нет, а радиоактивность осталось. /Фото: ejhistory.com
В советской истории тоже было место, которое сохранилось до сих пор, и является нетривиальным. Правда, оно стало таким в результате деятельности человека. Речь идёт о самом радиоактивном водоёме на Земле, Карачаевском озере. Получилось так потому, что рядом с ним Советский Союз построил ядерный объект «Маяк», печально известный по катастрофе 1957 года, и сливал в озеро радиоактивные отходы. Со временем токсичность озера стала такой сильной, что его пришлось законсервировать и засыпать. И хотя этот процесс уже закончен, территория Карачаевского озера всё ещё радиоактивна - настолько, что оно может дать фору Чернобыльской зоне отчуждения.
5. Вулкан с голубой лавой
Вулкан, из которого вытекает не красная, и не лава. /Фото: tr.pinterest.com
Вулканы сами по себе впечатляющие, но в Индонезии есть такой, который выделяется среди остальных. А всё потому, что из него извергается не яркая красно-жёлтая магма, а нечто ярко-голубое. Ныне известно, что из вулкана Кавах-Иджен вытекает не лава, а осевшие пары серы, так как рядом находится её скопление в земле. Поэтому в определённом смысле этот объект даже опаснее, чем обычные вулканы, потому что испарения серы очень токсичны, и исследователем приходится работать в костюмах химической защиты, а туристам там вообще делать нечего.
