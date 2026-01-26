Вулкан с голубой лавой и ещё 4 места на планете, в существование которых верится с трудом

Уникальные места на нашей планете. /Фото: commons.wikimedia.org, tr.pinterest.com

1. Кипящая река

Практически кипяток. /Фото: jornalopcao.com.br

2. Серная пещера

Пещера после миллионов лет изоляции. /Фото: indiandefencereview.com

3. Водопад, превращающий вещи в камень

Вода, которая создаёт камни. /Фото: commons.wikimedia.org

4. Самое радиоактивное озеро

Озера уже и нет, а радиоактивность осталось. /Фото: ejhistory.com

5. Вулкан с голубой лавой

Вулкан, из которого вытекает не красная, и не лава. /Фото: tr.pinterest.com