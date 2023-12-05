7 выставок современного искусства, которые могут загнать в ступор кого угодно

Необычный выставочный экспонат: «Каменные лица».
Когда речь заходит о современном искусстве, ассоциации возникают самые разные. Кто-то представляет непонятого художника, который живёт на чердаке и видит мир по-своему, а кто-то полубезумного сноба с псевдобританским акцентом, хаотично разбрызгивающего краску по холсту, в претенциозном берете, а кто-то импозантного владельца галереи, который художественную ценности видит в водорослях, которые растут в бутылке из переработанного пластика. И на самом деле современное искусство настолько многогранно, что порой принимает самые неожиданные формы.
1. Время мусора
Выставочный экспонат: «Время мусора».
Мусор одного человека — сокровище для другого человека. В «Gitler & _____» прошла выставка художника Кристиана Глинна, посвященная этому кредо.
Необычный выставочный экспонат: «Время мусора».
Согласно пресс-релизу, «все экспонаты сделаны из переработанной, повторно использованной и новой бумаги, а также найденных материалов, картона и фильтров от сигарет».
2. Зубные щетки
Выставочный экспонат: «Музей повседневной жизни».
В «Музее повседневной жизни» Вермонта открылась галерея, посвященная зубным щеткам. Здесь можно увидеть очень широкий ассортимент средств гигиены.
Необычный выставочный экспонат: «Музей повседневной жизни».
Вряд ли кто мог раньше предположить что для великого искусства вовсе не обязательна кисть, а вполне хватит зубной щетки.
3. «99 бутылок пива»
Выставочный экспонат: картина «99 бутылок пива».
В художественной галерее Нью-Йорка «Gitler & _____» разместилось шоу под названием «99 бутылок пива», в котором экспонируются картины пивных бутылок, написанные Томом Сэнфордом.
Необычный выставочный экспонат: фрагменты картины «99 бутылок пива».
Что любопытно, художник лично выпил каждую бутылку, перед тем как зарисовать ее.
4. Фигурки из упаковок
Выставочный экспонат: фигурки из упаковки палочек для роллов.
Японский официант Юки Тацуми - это больше, чем просто парень, который приносит обед на стол клиенту. Почти шесть лет он собирал бумажные упаковки от палочек для еды, которые клиенты зачастую скручивали во время обеда в замысловатые конструкции.
Необычный выставочный экспонат: фигурки из упаковки палочек для роллов.
В итоге в начале этого года он продемонстрировал коллекцию из целых 8 000 различных сумасшедших бумажных скульптурок из упаковок на выставке в Токио.
5. Искусство не пахнет
Выставочный экспонат: «Ср**л я на тебя».
В 2013 году явно только безумные ценители арта отправились в художественную галерею Public Works в Сан-Франциско, чтобы увидеть серию картин, сделанных из экскрементов. Это шоу называлось «Ср**л я на тебя».
Необычный выставочный экспонат: «Ср**л я на тебя».
Явно на выставке был специфический запашок... Фекалии животных, из которых были сделаны картины, собрали на местных фермах в районе залива Сан-Франциско. Цена на некоторые лоты доходила до 3500 долларов.
6. Каменные лица
Выставочный экспонат: «Каменные лица».
В японском музее Chinsekikan можно найти коллекцию из более чем 1700 камней, которые выглядят как человеческие лица, в том числе как лица таких поп-идолов, как Элвис Пресли.
Необычный выставочный экспонат: «Каменные лица».
Покойный Шозо Хаяма собирал подобные камни в течение полувека, до своей смерти в 2010 году, а теперь музеем управляет его жена.
7. Резиновый маньяк
Выставочный экспонат: «Резиновый маньяк».
Следующая выставка не находится в музее, но не упомянуть о нем просто нельзя. Молодая женщина из Норвегии по имени Тонье вывесила на стене в своей комнате презервативы. Каждый из них был использован и к нему прилагается фото мужчины. И таких экспонатов у нее... почти 2000. Стоит отметить, что далеко не все «экспонаты» она собирала собственноручно, много ей присылали по почте (за каждый Тонье платила 75 долларов + 15 долларов, если он был с фото).
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