Плесень и грибок в стиральной машине: как сделать так, чтобы проблема ушла и не вернулась

Почему появляется «грибок» в стиральной машине

Виноваты всегда сами хозяева. /Фото: tehnika.expert.

О машине нужно заботиться. /Фото: vplate.ru.

Как бороться с грибком

Помогут кислоты и хлорсодержащие средства. /Фото: luckclub.ru.

Важно просушивать машинку. /Фото: vodomoika.ru.

После дезинфекции все также нужно просушить. /Фото: otbelim.com.