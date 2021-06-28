Плесень и грибок в стиральной машине: как сделать так, чтобы проблема ушла и не вернулась

Рано или поздно плесень и грибок могут появиться в любой стиральной машине. Если на резинке или в резервуаре для порошка появились черные точки, то случилось худшее. Однако, отчаиваться в такой ситуации не стоит, потому как есть способы решение данной проблемы, которые помогут избавиться от ненавистного грибка прежде, чем он станет причиной загрязнения всего вокруг или чего хуже – аллергической реакции.
Почему появляется «грибок» в стиральной машине
Виноваты всегда сами хозяева. /Фото: tehnika.expert.
Грибок в стиральной машине появляется исключительно по вине самих хозяев. Причин может быть несколько. Первая – это «короткая холодная» стирка, экспресс-программа работы машины при низких температурах. Суть в том, что если пользоваться данным режимом постоянно, то в машине не случается дезинфекции за счет нагрева воды до 60 градусов.
Важно: избавляться от плесени в машине нужно для того, чтобы предотвратить аллергические реакции у домочадцев, не допустить ослаблениях иммунитета членов семьи, закрыть дорогу для распространения в доме опасных инфекций.
О машине нужно заботиться. /Фото: vplate.ru.
Вторая причина – это отсутствие в порошке отбеливающих средств. Дело в том, что подобные вещества не только дают вещам белизну, но также не дают распространяться плесени. Третья причина – это использование ополаскивателя без дополнительного полоскания.
Примечание: а еще плесень появляется из-за банальной сырости. Если не протирать резинку машины насухо, а также не сушить резервуар для порошка, то возникновение плесени – это лишь вопрос времени.
Как бороться с грибком
Помогут кислоты и хлорсодержащие средства. /Фото: luckclub.ru.
Бороться с плесенью сложно, но не невозможно. «Незваный гость» в любимой стиральной машине не любит высокой температуры, а также не переносит контакта с кислотами. В первую очередь помочь могут специальные магазинные средства от плесени (препараты с высоким содержанием хлора, например «Белизна» и «Доместос»), которые в большинстве случаев наливаются в дозатор стиральной машине в объеме 0.5-1 литра после чего стиральная машина запускается в режим длительной стирки. После такой «стирки» следует выполнить полоскание, затем слить воду и протереть резинку и дозатор насухо. Дверцу машины следует оставить открытой для проветривания и высыхания.
Важно просушивать машинку. /Фото: vodomoika.ru.
В самом крайнем случае можно прибегнуть к помощи «бабушкиных советов». Стирка с содой, лимонной кислотой или уксусной кислотой также могут решить проблему. Некоторые хозяйки успешно используют для борьбы с плесенью в машине обычные моющие средства, предназначенные для чистки унитазов.
После дезинфекции все также нужно просушить. /Фото: otbelim.com.
Важно: помните о том, что лимонная кислота и подобные ей вещества могут нанести реальный вред барабану стиральной машины. Используйте неспециализированные средства на свой страх и риск!
При использовании любых «бабушкиных методов» не стоит забывать о режиме полоскания. В противном случае химия и кислоты могут нанести ущерб деталям любимой стиральной машины.
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