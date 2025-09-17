С нами не соску...
Как в 20-м веке представляли себе будущее



В середине 20 века люди были уверены, что через 50-70 лет жизнь очень изменится: появится множество потрясающих изобретений, всю работу за нас будут выполнять роботы, жить мы будем в каких-то удивительных домах, и так далее. Довольно интересно из нашего сегодняшнего настоящего посмотреть на все эти идеи!
Гостиная будущего (1950-е годы) Как в 20-м веке представляли себе будущее Источник: static.boredpanda.com

В феврале 1950 года в журнале Popular Mechanics вышла статья-размышление о том, какой будет жизнь в 2000 году. По мнению автора статьи, в быту огромное распространение получит технология гидроизоляции. Все вокруг будет сделано из водонепроницаемых материалов, и чтобы убраться в квартире, достаточно будет включить шланг с водой. Как в 20-м веке представляли себе будущее Источник: static.boredpanda.com Просушить комнату после такой "помывки" не составит труда: вся вода, по замыслу автора, должна стечь в канализационную трубу через отверстие, сделанное в полу. А потом нужно лишь включить специальный фен и высушить все вокруг струей горячего воздуха. Оригинальная иллюстрация из статьи Как в 20-м веке представляли себе будущее Источник: static.boredpanda.com Кухня будущего (1960-е годы) Как в 20-м веке представляли себе будущее Источник: static.boredpanda.com Одна из идей (из той же статьи "Популярной механики") - одноразовые пластиковые тарелки, которые просто тают в горячей воде. И мыть не надо, и проблема мусора решена. Профит! Другая идея - мытье посуды с помощью ультразвуковых волн. Ее предложила компания по производству бытовой техники Frigidaire. Как в 20-м веке представляли себе будущее Источник: static.boredpanda.com Они же предположили, что в будущем любая кухня будет оборудована техникой на дистанционном управлении, причем пульт будет иметь опции видеотелефона, громкую связь и банк памяти на 50 номеров.
С его помощью можно будет, например, запустить духовку со стеклянным куполом из любой точки мира, или открыть-закрыть окно на кухне. В общем, умный дом в действии! Оригинальная иллюстрация Как в 20-м веке представляли себе будущее Источник: static.boredpanda.com Хозяйская спальня (1960-е годы) Как в 20-м веке представляли себе будущее Источник: static.boredpanda.com Это проект "Среда обитания будущего" 1969 года, выполненный дизайнером Джо Коломбо. Он верил в гибкие, адаптируемые системы для жизни. Спальная зона, по его задумке, должна была выглядеть примерно так. Оригинальная иллюстрация Как в 20-м веке представляли себе будущее Источник: static.boredpanda.com Игровая комната (1960-е годы) Как в 20-м веке представляли себе будущее Источник: static.boredpanda.com Иллюстрация Пола Александера, на которой представлена игровая комната будущего, кажется, предназначена для того, чтобы побудить геймеров оторвать взгляд от своих экранов и ненадолго погрузиться в природу. Совместить приятное с полезным. Как в 20-м веке представляли себе будущее Источник: static.boredpanda.com Пол Александер занимался архитектурой и рекламой, а затем стал иллюстратором на темы научной фантастики для книг и журналов. Когда-то он был одним из лучших в этой области, еще в докомпьютерную эпоху. Оригинальная иллюстрация Пола Александера Как в 20-м веке представляли себе будущее Источник: static.boredpanda.com Ванная комната (1980-е годы) Как в 20-м веке представляли себе будущее Источник: static.boredpanda.com В 1980-х годах дизайнеры Тим Флэттери и Эдвард Эйт были привлечены к работе над графическим представлением 2015 года для создателей фильма "Назад в будущее II". В нарисованной ими ванной комнате была система "умный дом" с настенным "компьютеризированным семейным диагностическим и медицинским центром". Как в 20-м веке представляли себе будущее Источник: static.boredpanda.com А еще они изобрели ванну будущего с "горизонтальной средой биологической очистки" - что-то вроде отдельной санитарной камеры, в которой используются специальные лазерные лучи. Лучшее место для того, чтобы расслабиться после того, как вы целый день летали по воздухе на скейтборде. Оригинальная иллюстрация Как в 20-м веке представляли себе будущее Источник: static.boredpanda.com Гардеробная для дамы (1900-е годы) Как в 20-м веке представляли себе будущее Источник: static.boredpanda.com Самая старая из дизайнерских идей о будущем в этой коллекции относится к 1900 году. А представлено здесь будущее через 100 лет, то есть 2000-й год. Это великолепная гардеробная в стиле стим-панк, заполненная таинственными рычагами и механическими инструментами для наведения красоты. Как в 20-м веке представляли себе будущее Самая интересная вещь здесь - это устройство управления, сказочный пульт с кнопками, циферблатами и подсветкой. Оригинальная иллюстрация Как в 20-м веке представляли себе будущее


источник


