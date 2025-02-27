Как Джексон Поллок создал знаменитый «Осенний ритм» и др.факты о лидере абстрактного экспрессионизма

Джексон Поллок - бесспорный пионер нью-йоркской школы абстрактного экспрессионизма. На протяжении 1950-х годов он ошеломлял публику своими огромными, размером с фреску, полотнами, испещрёнными полосами и нацарапанными смелыми, выразительными знаками, которые, кажется, ритмично пульсируют на их поверхности.
Краткая биография
Слева направо: Джексон Поллок, студийный портрет в возрасте около 16 лет. \ Студия Поллока в Спрингсе, Нью-Йорк.
Один из самых известных художников всех времён, Джексон прославился на весь мир благодаря своим ритмичным, выразительным полотнам, которые танцуют с энергией и жизнью. Родом из Нью-Йорка 1940-50-х годов, его свободные картины воплощают в себе изобретательный дух американского абстрактного экспрессионизма.
Будучи пионером экшн-живописи, он изобрёл «капельную технику», нанося жидкую краску рыхлыми линейными нитями по поверхности для создания замысловатых, похожих на паутину узоров движения, получив за это прозвище «Джек Разбрызгиватель». В Нью-Йорке он жил со своими двумя братьями в Гринвич-Виллидж и учился живописи у местного художника Томаса Харта Бентона.
Могила Джексона Поллока позади, а могила Ли Краснер впереди на кладбище Грин-Ривер. \ Фото: i.pinimg.com.
К 1936 году художник присоединился к студии Давида Альфаро Сикейроса, чтобы изучать настенную живопись, приобретя навыки, которые позволили ему создавать картины на открытом воздухе для проекта Public Works of Art во время Великой депрессии.
С Давидом Джексон экспериментировал с выразительными и нетрадиционными стилями живописи и материалами, а также с огромными масштабами, которые превзошли его более поздние, обширные полотна
Позже Джексон познакомился и влюбился в художницу Ли Краснер, которая познакомила его со своим художественным кругом, в том числе с влиятельным художником Гансом Хоффманом, который впоследствии стал большим сторонником творчества Джексона.
Джексон Поллок за работой.
Поллок также познакомился с галеристкой Пегги Гуггенхайм и показал ей свои работы; она была так очарована, что пригласила его принять участие в выставке «Искусство этого века» в своей нью-йоркской галерее и устроила его первую персональную выставку в 1943 году.
На протяжении всего восхождения к международной славе Джексон часто сталкивался с резкой критикой. Искусствовед Роберт Коутс, как известно, назвал его работы «просто неорганизованными взрывами случайной энергии и, следовательно, бессмысленными». Некоторые из его коллег-художников также возмущались достигнутой им славой, вбивая клин между их дружбой.
Пол в студии Поллока в Спрингсе, штат Нью-Йорк, наглядный пример того, что он был основной поверхностью для рисования с 1946 по 1953 год. \ Фото: wordpress.com.
Столкновение с этими трудностями оказалось почти непосильным испытанием для художника, поскольку его проблемы с алкоголем вновь всплыли, в то время как его брак потерпел крах, когда у него начались внебрачные связи. Тем не менее, несмотря на все свои взлёты и падения, Джексон оставил после себя огромное наследие, которое и по сей день пользуется огромной популярностью. Исключением не стала и работа «Осенний ритм».
Необработанный холст
Джексон Поллок рисует в своей студии на Лонг-Айленде.
К тому времени, когда Джексон написал радикальный «Осенний ритм», он начал рисовать на больших кусках необработанного, незагрунтованного холста. Создавая этот шедевр, художник использовал огромный кусок холста, который он расположил на полу своей студии. Во время рисования он перемещался по этой эпической поверхности, работая над ней со всех сторон и даже заходя в середину, тем самым отходя от традиционных условностей станковой живописи. Именно этот перформативный способ работы побудил искусствоведа Гарольда Розенберга назвать Джексона и его коллег «Художниками действия». Поскольку он работал на полу, окурки и мусор попадали на поверхность и смешивались с краской. И несмотря на то, что они были безоговорочно удалены после того, как холст был натянут на подготовленную раму, на конечном изображении оставались отчётливые следы.
Чёрные линии
Осенний ритм № 30, (крупный план), Джексон Поллок, 1950 год. \ Фото: bing.com.
Несмотря на то, что зритель может видеть на картине множество разных слоёв тонких цветов, Джексон начал «Осенний ритм» с рыхлой сети чёрных линий, которые сформировали отправную основу для построения дальнейших отметок. Некоторые искусствоведы считают, что он изначально набросал абстрактные формы трёх фигур серией пикирующих чёрных точек, а затем наложил на них другие цвета. Это говорит о том, что искусство Джексона всегда было всего в нескольких шагах от реального мира. Издалека «Осенний ритм» может показаться приглушённым и блеклым, но при ближайшем рассмотрении обнаруживается сочетание различных цветов, включая чёрный, белый, бежевый и бирюзово-голубой.
Хаотичное нанесение краски
Осенний ритм № 30, (фрагмент), Джексон Поллок, 1950 год.
Методы живописи Джексона с конца сороковых годов были экспериментальными, выразительными и импровизированными. Он щёлкал, наливал, разбрызгивал, капал и даже бросал краску на холст на полу, быстро перемещаясь по его поверхности во время работы. Именно этот удивительный и нетрадиционный подход принёс ему прозвище «Jack the Dripper».
В «Осеннем ритме» конечным результатом стала ритмичная карта замысловатых линий, которые проносятся и кружатся в пространстве, перемещаясь по холсту таким образом, что отражают узоры природы, о чём говорится в названии картины. Как и во всех более поздних работах художника, здесь не было центральной зоны фокусировки – вместо этого каждая поверхность холста обрабатывается одинаково.
Бытовая эмалевая краска
Осенний ритм, Джексон Поллок. \ google.com.
Неудивительно, что тип краски, которую использовал Джексон, был столь же нетрадиционным, как и другие его методы. «Осенний ритм» был окрашен бытовой эмалевой краской, липким глянцевым материалом, который обычно наносится на внутренние дворики, двери или радиаторы. Использование этого жидкого типа краски (иногда разбавленной) позволило художнику создавать свои фирменные рыхлые каллиграфические знаки, которые затем высыхали с твёрдым блеском, как будто находились отдельно от необработанного холста за ними.
Инструменты
Джексон Поллок за работой в своей студии на Лонг-Айленде, 1949 год. \ Фото: blogspot.com.
Джексон использовал некоторые довольно нетрадиционные инструменты рисования при создании «Осеннего ритма» и других подобных произведений искусства. Он использовал палочки, шпатели и ножи, чтобы создать клубки линий и цветов, образуя плотные паутины и сети, которые накладываются друг на друга, создавая ощущение движения и пространства. Иногда он наносил краску прямо на поверхность холста с помощью шпателя или перемешивал краски между собой так, чтобы они растеклись лужицами. Когда он всё-таки использовал кисти, то макал их в разбавленную краску и капал с них, не позволяя щетинкам касаться поверхности или оставлять какие-либо следы на холсте. Вместо этого краска собиралась и застывала, по-своему олицетворяя спонтанную свободу абстрактного экспрессионистского стиля.
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