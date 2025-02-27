Как Джексон Поллок создал знаменитый «Осенний ритм» и др.факты о лидере абстрактного экспрессионизма

Краткая биография

Слева направо: Джексон Поллок, студийный портрет в возрасте около 16 лет. \ Студия Поллока в Спрингсе, Нью-Йорк.

Могила Джексона Поллока позади, а могила Ли Краснер впереди на кладбище Грин-Ривер. \ Фото: i.pinimg.com.

Джексон Поллок за работой.

Пол в студии Поллока в Спрингсе, штат Нью-Йорк, наглядный пример того, что он был основной поверхностью для рисования с 1946 по 1953 год. \ Фото: wordpress.com.

Необработанный холст

Джексон Поллок рисует в своей студии на Лонг-Айленде.

Чёрные линии

Осенний ритм № 30, (крупный план), Джексон Поллок, 1950 год. \ Фото: bing.com.

Хаотичное нанесение краски

Осенний ритм № 30, (фрагмент), Джексон Поллок, 1950 год.

Бытовая эмалевая краска

Осенний ритм, Джексон Поллок. \ google.com.

Инструменты

Джексон Поллок за работой в своей студии на Лонг-Айленде, 1949 год. \ Фото: blogspot.com.