Необычные бытовые хитрости на каждый день

В повседневной жизни нам приходится решать множество задач. Часть из них связана с нашим домом. Уют и порядок сами собой не создаются. Это огромная работа, которая требует ежедневных усилий. К счастью, есть бытовые хитрости. С их помощью вы без труда справитесь со всеми задачами в самые кратчайшие сроки.
1. Вакуум творит чудеса
Быстро отделяем желток от белка.
Готовка – творческий процесс. И порой мы так увлекаемся, что допускаем глупые ошибки. Наверняка вы разбивали целое яйцо, хотя нужен был лишь белок или желток. С нами такое тоже случалось. Вот почему мы выяснили, как в такой ситуации поступают опытные хозяюшки. И все оказалось довольно просто. Вакуум вам в помощь. Но обо всем по порядку.
Если вы уже разбили яйцо, но вам нужен лишь желток, то не стоит пытаться достать его ложкой. Он растечется, и яйцо будет испорчено. Лучше вооружитесь пластиковой бутылкой. Сожмите ее и поднесите к желтку. После чего медленно разжимайте. Вакуум сделает свое дело. Желток просто втянет в бутылку, а вы сможете продолжить готовку.
2. Отправляем бананы в духовку
Бананы отлично дозревают в духовке.
Некоторые рецепты подразумевают перезрелые бананы. Они должны быть почти черными. И это не для того, чтобы испортить блюдо. Просто такие бананы намного мягче и отлично подходят для нежной выпечки. Но что делать, если у вас на кухне только свежие бананы? Просто следовать нашему следующему совету.
Если вам нужно ускорить процесс созревания бананов, просто отправьте их в духовку. Застелите противень фольгой и разметите на нем бананы.
3. Делаем модную муку самостоятельно
Блендер поможет сделать не пшеничную муку.
В эру полезной еды стали появляться новые продукты. Сейчас, например, очень модно использовать для приготовления блюд не пшеничную муку. Но такой продукт стоит довольно дорого, что связано в первую очередь с его популярностью. Мы же советуем не становиться жертвами маркетинга и сделать такую муку самостоятельно.
Чтобы приготовить не пшеничную муку, не стоит что-то покупать. Все наверняка есть у вас дома. Отличный вариант – приготовить муку из овсяных хлопьев. И это на самом деле достаточно просто. Засыпьте овсянку в блендер и включите на полную мощность. Уже через пару минут у вас будет модная и абсолютно бесплатная мука.
4. Чистим персики без усилий
Персики отлично чистятся в микроволновке.
Принято считать, что сезон персиков и абрикосов приходится на лето. Однако опытные хозяюшки стараются законсервировать их, чтобы наслаждаться в течение года. Вот только перед этим их нужно очистить от кожуры. Именно этот процесс часто вызывает много трудностей. Если вы в следующий раз не хотите мучиться, то просто сохраняйте наш совет.
Для того чтобы без усилий почистить персики или абрикосы, их достаточно отправить в микроволновку. Достаточно тридцати секунд, чтобы кожица буквально сползала с мякоти. Такой вариант отлично подойдет для консервации, когда нужно почистить большое количество фруктов.
5. Возвращаем сочность лимону
Горячая вода отлично реанимирует лимон.
Цитрусовые, безусловно, очень полезны. Они всегда должны быть в доме. Более того, лимонный сок отлично помогает и при простудах, и в бытовых вопросах. Вот только порой покупаешь лимон, а он оказывается суховат. Из него очень сложно выдавить сок. Но есть один проверенный способ, как исправить эту ситуацию.
Если вы купили сохой лимон, не стоит переживать. Просто наберите в глубокую емкость горячую воду. Важно, чтобы это был не кипяток. После чего опустите в миску лимон. Достаточно всего двадцати секунд. После чего сразу выдавливайте сок. Поверьте, его будет более чем достаточно.
Свежие комментарии