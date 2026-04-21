С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Свежие комментарии

  • Сергей
    Москвич с двигателем 1.4 - это откуда?7 машин из 1980-х...
  • Evgeni Velesik
    Сейчас надо с Германией решать вопросы по недопущению возраждения производства ядерного оружия!Почему нацисты не...
  • Лидия Курзаева
    "Встряхните яйцо, если хотите проверить его на готовность"  Зачем трясти яйцо?   Можно просто покрутить  его на столе...14 лайфхаков стол...

Необычные бытовые хитрости на каждый день

В повседневной жизни нам приходится решать множество задач. Часть из них связана с нашим домом. Уют и порядок сами собой не создаются. Это огромная работа, которая требует ежедневных усилий. К счастью, есть бытовые хитрости. С их помощью вы без труда справитесь со всеми задачами в самые кратчайшие сроки.

Проверьте сами.

1. Вакуум творит чудеса


Быстро отделяем желток от белка.

Готовка – творческий процесс. И порой мы так увлекаемся, что допускаем глупые ошибки. Наверняка вы разбивали целое яйцо, хотя нужен был лишь белок или желток. С нами такое тоже случалось. Вот почему мы выяснили, как в такой ситуации поступают опытные хозяюшки. И все оказалось довольно просто. Вакуум вам в помощь. Но обо всем по порядку.

Если вы уже разбили яйцо, но вам нужен лишь желток, то не стоит пытаться достать его ложкой. Он растечется, и яйцо будет испорчено. Лучше вооружитесь пластиковой бутылкой. Сожмите ее и поднесите к желтку. После чего медленно разжимайте. Вакуум сделает свое дело. Желток просто втянет в бутылку, а вы сможете продолжить готовку.

2. Отправляем бананы в духовку


Бананы отлично дозревают в духовке.

Некоторые рецепты подразумевают перезрелые бананы. Они должны быть почти черными. И это не для того, чтобы испортить блюдо. Просто такие бананы намного мягче и отлично подходят для нежной выпечки. Но что делать, если у вас на кухне только свежие бананы? Просто следовать нашему следующему совету.

Если вам нужно ускорить процесс созревания бананов, просто отправьте их в духовку. Застелите противень фольгой и разметите на нем бананы.
После чего отправляйте в духовку на тридцать минут при средней температуре. Этого времени будет достаточно, чтобы бананы дозрели. Остается только достать их и охладить. А дальше следовать рецепту.

3. Делаем модную муку самостоятельно


Блендер поможет сделать не пшеничную муку.

В эру полезной еды стали появляться новые продукты. Сейчас, например, очень модно использовать для приготовления блюд не пшеничную муку. Но такой продукт стоит довольно дорого, что связано в первую очередь с его популярностью. Мы же советуем не становиться жертвами маркетинга и сделать такую муку самостоятельно.

Чтобы приготовить не пшеничную муку, не стоит что-то покупать. Все наверняка есть у вас дома. Отличный вариант – приготовить муку из овсяных хлопьев. И это на самом деле достаточно просто. Засыпьте овсянку в блендер и включите на полную мощность. Уже через пару минут у вас будет модная и абсолютно бесплатная мука.

4. Чистим персики без усилий


Персики отлично чистятся в микроволновке.

Принято считать, что сезон персиков и абрикосов приходится на лето. Однако опытные хозяюшки стараются законсервировать их, чтобы наслаждаться в течение года. Вот только перед этим их нужно очистить от кожуры. Именно этот процесс часто вызывает много трудностей. Если вы в следующий раз не хотите мучиться, то просто сохраняйте наш совет.

Для того чтобы без усилий почистить персики или абрикосы, их достаточно отправить в микроволновку. Достаточно тридцати секунд, чтобы кожица буквально сползала с мякоти. Такой вариант отлично подойдет для консервации, когда нужно почистить большое количество фруктов.

5. Возвращаем сочность лимону


Горячая вода отлично реанимирует лимон.

Цитрусовые, безусловно, очень полезны. Они всегда должны быть в доме. Более того, лимонный сок отлично помогает и при простудах, и в бытовых вопросах. Вот только порой покупаешь лимон, а он оказывается суховат. Из него очень сложно выдавить сок. Но есть один проверенный способ, как исправить эту ситуацию.

Если вы купили сохой лимон, не стоит переживать. Просто наберите в глубокую емкость горячую воду. Важно, чтобы это был не кипяток. После чего опустите в миску лимон. Достаточно всего двадцати секунд. После чего сразу выдавливайте сок. Поверьте, его будет более чем достаточно.

Ссылка на первоисточник
наверх