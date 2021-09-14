В какие мифы о Средневековье верят по сей день

Большинство наших знаний о Средневековье основано на фэнтезийных книгах и сериалах, а также книгах Дэна Брауна. Поэтому некоторые факты, которые приходят нам в голову при словах «Средние века», это всего лишь растиражированные мифы.







Средневековье — очень большой исторический период, начавшийся с падения Римской Империи в 476 году и продлившийся приблизительно до 14 века. Возможно, какие-то из наших убеждений и были правдой. Но самые популярные заблуждения мы все же решили развенчать.



Религиозность тормозила технический прогресс

Стоматологической помощи не было

Женщин мучали поясом верности

Все считали Землю плоской

Право первой ночи было обычным делом

Женщины сидели дома и занимались детьми

Люди доживали только до 30 лет

Из-за грязной воды все пили вино и пиво

Средневековая медицина была сплошным безумием

Людей пытали «Железной девой»