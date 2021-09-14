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В какие мифы о Средневековье верят по сей день

Большинство наших знаний о Средневековье основано на фэнтезийных книгах и сериалах, а также книгах Дэна Брауна. Поэтому некоторые факты, которые приходят нам в голову при словах «Средние века», это всего лишь растиражированные мифы.

В какие мифы о Средневековье верят по сей день

Средневековье — очень большой исторический период, начавшийся с падения Римской Империи в 476 году и продлившийся приблизительно до 14 века. Возможно, какие-то из наших убеждений и были правдой. Но самые популярные заблуждения мы все же решили развенчать.

Религиозность тормозила технический прогресс


В какие мифы о Средневековье верят по сей день

Многие считают, что строгие религиозные убеждения вместе с болезнями вроде чумы в Средневековье не позволяли развиваться научной мысли и прогрессу. Эту эпоху даже называют Темными веками.

На самом деле благодаря средневековой церкви появлялись учебные программы, включавшие математику и другие науки. Библию переосмысливали как руководство по познанию мира, а разрыв между античным уровнем науки и нынешним сокращался. В Средние века изобрели книгопечатание, водяные и ветряные мельницы, очки, магнитный компас. Во многих из этих открытий так или иначе участвовала церковь. Так что религия не тормозила прогресс и даже ускоряла его.

Стоматологической помощи не было


В какие мифы о Средневековье верят по сей день

Стоматологию и теперь еще считают формой пытки, так что, кажется, в Средневековье ей самое место.
Однако мы забываем о том, что у наших предков не было такого доступа к сахару, так что их зубы были куда здоровее, чем у нас. В то же время ученые исследовали челюсти людей из Средневековья и выяснили, что они чистили и удаляли зубы с помощью профессиональных инструментов.

В начале 1400-х годов итальянский профессор Джованни де Арколи написал трактат о стоматологической помощи, где доказал, что основные современные методики дантистов использовались и тогда. Он даже рассказал, как сохранить гниющий зуб, заполнив его золотом.

Женщин мучали поясом верности


В какие мифы о Средневековье верят по сей день

Всем известен миф о воинах, которые перед долгим походом оставляли на женах металлические оковы вроде трусов, чтобы не сомневаться в их верности. На самом деле изображение пояса верности появилось в 1405 году в качестве шутки. Автор картинки имел в виду древнеримскую свадебную традицию обвязывать талию невесты поясом в знак целомудрия.

Все считали Землю плоской


В какие мифы о Средневековье верят по сей день

Обычное заблуждение таково, что жители «Темных веков» считали Землю плоской, и только в эпоху Просвещения взгляды людей изменились. На самом деле люди начали понимать, что Земля не диск, уже в шестом веке до нашей эры. А в распространенном современном мифе виноват писатель Вашингтон Ирвинг, в «Истории жизни и путешествий Христофора Колумба» заявивший, что люди доколумбовой эпохи считали землю плоской.

Право первой ночи было обычным делом


В какие мифы о Средневековье верят по сей день

Право первой ночи — это право влиятельного человека или представителя власти лишить девственности невесту своего вассала, и это частый сюжет фильмов и книг о Средневековье. На самом деле доказательств этой традиции нет, а впервые миф появился в шумерских сказаниях о Гильгамеше.

Женщины сидели дома и занимались детьми


В какие мифы о Средневековье верят по сей день

В типичных фильмах о Средневековье женщины только и делают, что рожают, готовят и умирают молодыми. На самом деле в Средние века женщины не гнушались мужской работы и были полноценными членами общества. Они заботились об урожае, работали в промышленности – от ткацких мануфактур до кондитерских фабрик, управляли семейными магазинами, тавернами и гостиницами. Им были доступны даже главные позиции во власти: женщины становились королевами и управляли монастырями – центрами средневековой жизни. Когда после чумы население Лондона вдвое сократилось, то предпринимательство, в в том числе пивоварение взяли в свои руки вдовы.

Люди доживали только до 30 лет


В какие мифы о Средневековье верят по сей день

Понятно, откуда этот миф взялся: жизнь в Средние века была гораздо опаснее нынешней. Но есть разница между продолжительностью жизни и ожидаемой продолжительностью жизни. Первое число – это жизнь конкретного человека, а второе – усредненный статистический показатель, и он был равен лишь 30 годам из-за высокой младенческой смертности.

Представим себе семью из двух родителей и четверых детей. Первый ребенок умирает вскоре после рождения, второй доживает до 70, а родители умирают в 35 и 60 лет. Таким образом, средняя ожидаемая продолжительность жизни в этой семье – 41 год. Но это не значит, что после 40 все повально умирали. Если человек выжил в детстве, то он вполне мог дожить до 70 лет.

Из-за грязной воды все пили вино и пиво


В какие мифы о Средневековье верят по сей день

На самом деле средневековые люди пили вовсе не так много алкоголя, как нам кажется. Большинство городов тогда строили возле крупных источников пресной воды. Опасными были лишь промышленные объекты, работавшие с красителями, но их управляющим запрещалось сбрасывать отходы в водоемы. Так что с водой все было в порядке. Пиво тогда тоже любили, но оно было гораздо слабее современного, и пили его в основном для того, чтобы утолить жажду во время тяжелой работы.

Средневековая медицина была сплошным безумием


В какие мифы о Средневековье верят по сей день

Кажется, что врачи того времени были совершенно неадекватны и могли отпилить человеку часть черепа, чтобы избавить его от злого духа. На самом деле медицинские знания были довольно разумны, и мы даже сейчас используем некоторые видоизмененные средневековые практики — например, для лечения ожогов или уничтожения вирусов. Именно в Средневековье придумали исследовать физиологические жидкости, чтобы поставить человеку диагноз.

Людей пытали «Железной девой»


В какие мифы о Средневековье верят по сей день

При слове «Средневековье» сразу вспоминаются пытки, а вместе с ними — устройство под названием «Железная дева». К счастью, это всего лишь выдумка. Впервые о «Деве» написали в 18 веке, ссылаясь на казнь 1515 года, хотя большинство рассказов о средневековых пытках датируется более поздним временем, а реальных свидетельств им практически нет.

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