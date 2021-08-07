7 особенностей привычных вещей, о назначении которых обычно не задумываются

Даже привычные вещи могу скрывать в себе необычные особенности, которые многие из нас даже не замечают.

То, что мы видим каждый день, вполне может открыться с новой стороны.

Редакция предлагает заново оценить повседневные вещи и технологии и узнать больше об их истинном назначении.

1. Метки на шинах

Метки на шину нанесены специально.

Не все, даже водители обращают внимание, что на покрышках есть разноцветные метки. Некоторые даже считают их заводским браком. Однако это далеко не так. Разноцветные полоски, нанесенные по всей окружности в области протектора шины — специальные отметки, которые говорят о ее размере, типе и других особенностях классификации. Особенно удобны и важны они на складе шин, когда нужно быстро найти нужный вид в целой стопке покрышек.

Любые отметки на шине важны для последующего использования.

Кружки и треугольники на боковой поверхности также нанесены на шины неспроста. Они могут о многом сказать мастеру шиномонтажа. Желтые отметки показывают самое легкое место шины, которое определяется на заводе при балансировке продукции. Именно это место нужно совместить с самой тяжелой частью обода. Если метка не желтая, а красная, то это самое тяжелое место шины, что также важно учитывать при шиномонтаже.

2. Карман на пиджаке

Белая отметка означает, что покрышка успешно прошла контрольную производственную проверку.

Время идет, и назначение вещей меняется.

Сейчас в таком небольшом кармашке, который располагается на груди, зачастую находится платок или бутоньерка. Но на самом деле предназначение этого обязательного атрибута выходного костюма изначально задумывалось по-другому, да и называлось особым именем: билетейный карман. Вот из названия уже можно догадаться о назначении: в 19 веке именно для хранения различных билетов и предназначался этот кармашек. В нем трудно было потерять важные билеты на скачки или театральное представление, да и брать их из легкодоступного места было крайне приятно и удобно.

3. Отверстия в EarPods

Отверстие, которое имеет особое значение.

В наушниках от Apple, помимо основных отверстий, откуда идет звук, есть еще и дополнительные. Они располагаются на ножке каждого наушника. Многие ошибочно считают, что это микрофон для записи звука. На самом деле эти отверстия предназначены для того, чтобы можно было слушать любимую музыку с идеальным звучанием. Они улучшают звук и помогают в его фильтрации от помех. Работа динамиков сопровождается образованием вибрации, которая может негативно сказаться на качестве звучания музыки. Отверстия в ножке наушников способствуют свободной циркуляции воздуха и более глубоким басам.

4. Полоски на штекерах

Полоски имеют особое значение, и без них наушники бы не работали.

Если присмотреться внимательно, то на штекерах от наушников есть полоски. Причем на разных наушниках они не одинаковые. Скорее всего, кто-то да задумывался, откуда они там взялись и в чем их назначение. Бывает что полосок две, а иногда три, а еще они разных цветов. На самом деле это не просто дизайнерский ход, а намеренное практическое решение. От каждой из этих полосок к наушникам отходит провод, который и отвечает за их работу. Именно по этой причине на стереонаушниках находится две полоски, а на наушниках с гарнитурой добавляется еще одна. Если одна из полосок каким-либо образом нарушится, то и соответствующий ей наушник перестанет работать.

5. Число 57 для Heinz

Число 57 выбрано неспроста.

Кетчуп Heinz довольно популярен повсеместно. Но, несмотря на широкое распространения этой разновидности соуса, мало кто догадывается, почему на баночке находится число 57, а не какое-либо другое. Ответ скрывается в истории создания самой компании. Когда руководитель Генри Хайнц продумывал рекламную программу для своего продукта, он придумал одну оригинальную идею, на которую его вдохновил обувной магазин. Он привлекал своих покупателей тем, что предлагал 21 фасон обуви. Генри Хайнц решил аналогичной рекламой привлечь покупателей к своему кетчупу. Он посчитал, сколько продуктов компания выпустила за время своей работы. И, несмотря на то, что продуктов насчиталось значительно больше, чем 57, он решил, что именно это число станет решающим в продвижении его продукта.

Интересная информация: Легендарный рецепт кетчупа Heinz был придуман еще в 19 веке.

6. Углубление на дне кружки

Особая выемка на кружках находится там неспроста.

На некоторых кружках с одного бока есть небольшая выемка, которая может озадачить большинство обычных пользователей. Можно подумать, что это оригинальный декоративный прием, но на самом деле такая особенность кружки имеет практическое значение. Выемка предназначена для того, чтобы на кружках не скапливалась лишняя вода после того, как они были помыты в посудомоечной машине.

7. Деревянные вешалки

Деревянные вешалки — это не только красиво, но еще и полезно.

Сейчас в магазинах можно встретить широкое разнообразие вешалок на любой вкус и кошелек. Они отличаются не только размером и внешним видом, но еще и материалом, из которого они сделаны. Покупатель в основном ориентируется именно на цену и внешний вид, поскольку многие забыли или даже не знали, что деревянные вешалки имеют и практическое значение. Настоящие деревянные вешалки изготавливаются из кедра. Именно эта порода древесины выбирается из-за ее свойства отпугивать моль и препятствовать ее разведению в шкафу.

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