Винтажные гаджеты

Двадцатый век стал веком величайших изобретений. За это столетие человечество получило реактивный двигатель, телевидение, компьютер и множество других замечательных вещей, без которых мы сегодня не мыслим своей жизни.



Между тем многие изобретения прошлого века остались незамеченными и не оценёнными. По разным причинам. Каким-то просто не повезло, а какие-то оказались бесполезными, неудобными или абсурдными.



Телеочки, 1963







Автомат с искривлённым стволом, позволяющий стрелять из-за угла, 1953







Чашечки-бра, 1949







Портативная финская сауна, 1962







Доска для сёрфинга с моторчиком, 1948







Приспособление для курения под дождём, 1954







Ракетный пояс, 1961







Светящиеся колёса, 1961







Шапочка для душа, позволяющая сохранить макияж, 1970







Мундштук для одновременного курения целой пачки сигарет, 1955







Робот, умеющий быстро выхватывать пистолет из кобуры, 1960







Йодльметр (йодль — особая манера пения с быстрым переключением голосовых регистров), 1925







Минителевизор, 1966







Летающая платформа, 1956







Грудь с имитацией стука сердца — японское изобретение для детей, которые не могут засыпать без мамы, 1963







Очки с жалюзи, 1950







Робот-автоответчик, 1964







Приспособление для семейных прогулок, 1937







«Обувь» для хождения по воде, 1962







Фиксатор для собак, 1940







Мундштук для двоих, 1955







Семейный велосипед + швейная машинка, 1939







Револьвер, который делает снимок за мгновение до выстрела, 1938







Мундштук для курения двух сигарет за раз, 1932







источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)



