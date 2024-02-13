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Как оживить орхидею при помощи орхидеи

Любители орхидей не понаслышке знают о том, что тропическому цветку нужен особый уход. В неблагоприятных условиях растение чахнет: листья желтеют, теряют тургор, корни гниют. Как результат, орхидея погибает.
Чтобы этого не допустить, скорее реанимируйте её! Для этого вам понадобится губка-поролон.


Шаг № 1: осмотр и обрезка



Прежде чем ставить орхидею на укоренение, необходимо удалить жёлтые, подгнившие листья. Также следует нещадно обрезать корень — всё, что сгнило, уже не восстановится. Расти новые корешки будут из корневой шейки:


Шаг № 2: губка-поролон



Теперь понадобится мягкая губка-поролон. Найти её можно в любом хозяйственном магазине. Оберните ею основание орхидеи.



Также подготовьте стакан, подходящий по объёму. Выглядеть это должно следующим образом:


Шаг № 3: уровень воды



Поместите орхидею, завёрнутую в поролон, в стакан. Налейте воду, но только на дно — буквально 1 см. Губка впитает немного воды снизу, но сверху останется сухой. В таком варианте орхидея укореняется очень быстро!


Результат через 1,5-2 недели



Буквально за пару недель вы сможете увидеть первые результаты. Это молодые зелёные корешки, которые пробились из шейки!



Оставьте орхидею в поролоне, пока она не нарастит достаточно корней. После этого её можно будет пересадить в новый горшок с чистой корой!
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Орхидеяуход

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