Советы, которые позволят посуде служить дольше

Когда начинаешь вдаваться в подробности любого процесса, почти всегда оказывается, что есть огромное количество нюансов. Например, кухонная посуда.

Алюминий не надо перегревать, а чугун, наоборот, любит высокие температуры, то нельзя тереть, а это — царапать. В общем, в этом вопросе, как и в любом другом, важно учитывать огромное количество деталей.

Сегодня AdMe.ru постарался объединить в одном месте частые ошибки при использовании посуды и полезные советы, чтобы сделать работу на кухне проще.



Чугун + масло = много лет службы

Лайфхак от чайного налета

Самодельный абразив для бутылок

Зубная паста против потемнения

Хрусталь любит холодную воду

Ножи-интроверты

Убираем налет лимонной кислотой

Контейнеры и нелюбовь к посудомойке

Бережем дерево от влаги

Не ржавеет, но темнеет

Перегрев убивает тефлон

Осторожность с фарфором

Чугунную посуду важно прокалить с маслом в начале использования, так на поверхности образуется защитный слой, который не даст продуктам пригорать. Также ее нужно хранить, смазав небольшим количеством масла, чтобы этот слой обновлять. А еще чугун ржавеет, поэтому после мытья посуду нужно тщательно вытереть, и лучше не хранить в ней еду.То, что чайный или кофейный налет хорошо отмывается содой или специальным чистящим порошком, знают все. А вот нестандартный способ решения наболевшей проблемы. Нужно взять лист обычной бумаги для печати, немного намочить его и потереть стенки чашки.Многие используют пластиковые канистры для хранения воды в загородных домах.Со временем на стенках бутылки накапливается грязь, отмыть ее достаточно сложно. Почистить бутылку изнутри поможет абразив из подручных средств. Подойдет, например, горох или гречка. А еще можно накрутить небольших шариков из фольги. Засыпаем в бутылку, туда же немного теплой воды и моющее средство. Дальше трясем, как маракас, — и готово. Такой метод подойдет для любой тары с узким горлышком, куда не добраться обычной губкой.Со временем серебро темнеет, только вот неистово тереть его чистящим средством и губкой не стоит. От темного налета может и не помочь, а вот царапины останутся. Лучше просто нанести зубную пасту или порошок на загрязненные участки, подождать, потереть мягкой губкой и все смыть.Часто после мытья бокалы не радуют своим блеском, а, наоборот, выглядят тусклыми. Секрет прост: ополосните посуду ледяной водой. Хрусталь вновь засияет. Совет актуален и для любых других стеклянных изделий.Две самые частые ошибки, которые портят ножи: хранить их вместе с остальными приборами и убирать мокрыми после мытья. Ножи лучше хранить отдельно от остальных столовых приборов. Лишний контакт с посторонними предметами затупляет ножи. И конечно, важно не оставлять их мокрыми, чтобы не заржавели.Удалять накипь со дна и стенок чайника лучше без механического воздействия, потому что так можно повредить металл. Лучше насыпать в чайник лимонной кислоты, налить немного воды и прокипятить. Потом дайте воде с кислотой постоять минут 15–20 и прокипятите еще раз. Главное не забыть после вылить воду и сполоснуть чайник.Большинство контейнеров лучше не мыть в посудомоечных машинках. От длительного контакта с горячей водой они деформируются и теряют свои свойства. Так происходит не всегда, нужно проверять маркировку на каждом контейнере. Общий совет такой: если пластик не слишком толстый, лучше контейнеры мыть вручную, чтобы не сокращать их срок службы.Дерево очень хорошо впитывает запахи, а за счет своей пористой структуры становится отличным рассадником бактерий. В посудомоечной машине деревянную посуду мыть не рекомендуется, она очень быстро приходит в негодность от высокой температуры. Так что лучше всего дерево использовать там, где оно не будет контактировать с едой напрямую. Например, деревянную пиалу можно использовать как конфетницу или емкость для орешков и цукатов.Если посуда из нержавеющей стали потускнела или пожелтела внутри, помочь может кислота. Прямо в сковородку или кастрюлю налейте немного уксуса или лимонной кислоты и нагрейте. Кислота уберет налет, а посуда вновь засияет и заблестит.Тефлон портится от нагрева без продуктов, так что очень не рекомендуется сильно накаливать пустую сковородку. Начать готовить лучше, когда поверхность будет чуть разогретой, так посуда прослужит дольше. Также во время приготовления лучше использовать силиконовую лопаточку, так как металл может повредить поверхность сковороды и еда начнет прилипать.Фарфор — материал нежный, обращаться с ним нужно соответствующе. Хранить тарелки стопкой, как мы привыкли, идея плохая. Их нужно переложить плотными салфетками или тканью. Задача в том, чтобы не дать тарелкам «елозить» друг по другу, это может повредить поверхность. Также отличным вариантом может быть хранение тарелок в коробке на боку, так как ребра посуды намного прочнее середины. Даже если на коробку сверху что-то упадет, есть шанс сохранить все в целости.