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С нами не соскучишься!

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1958. Всемирная выставка в Брюсселе

Атомиум вскоре после строительства.



Глядя на Атомиум



Атомиум



Вид на Выставку с Атомиума











Цветочная карта Бельгии







Павильон Гражданского строительства



Этаж Бельгийского Конго и Руанда-Урунди в Бельгийском павильоне



Сад за пределами павильона



Срубленное дерево





Современная архитектура



Выставка современного художественного стекла





Павильон Нидерландов







Скульптура Фонтан



Павильон России

















Павильон США









Павильон Югославии



Павильон Финляндии



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