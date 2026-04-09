Не больше, не меньше: почему МКС летает именно на высоте 400 км

Международная космическая станция была построена усилиями всех ведущих стран мира и на сегодняшний день является по сути единственной и важнейшей космической станцией. МКС держится на околоземной орбите в ближнем космосе на высоте в 400 км над уровнем моря. Если подумать – не так уж далеко. Куда больше вопросов вызывает то, почему станция находится именно на такой высоте?
Станция летает на высоте в 400 км. /Фото: avto.goodfon.ru.
Согласно технической документации, Международная космическая станция должна постоянно удерживаться на высоте в 400 км. Само собой на практике все не так славно и гладко. Станция вовсе не «висит» и не «болтается» в космосе. Удержание ее на орбите – это постоянный и очень сложный труд сотен инженеров и ученых на земле. Дело в том, что из-за нахождения на ближайшей орбите МКС постоянно норовит упасть. Под действием атмосферы, а также при учете приливов и отливов, орбита может снижаться с 400 до 320 км. В исключительных случаях Центр может принять решение о подъеме станции на 427 км, если ожидаются какие-то трудности с поддержанием орбиты в будущем.
Такая высота является оптимальной для полетов. /Фото: fonstola.ru.
Оптимальная высота в 400 км была выбрана астрономами не просто так. Данный показатель просто считается оптимальным по совокупности огромного числа разнообразных факторов. Так, с одной стороны станция должна находиться в космосе для проведения экспериментов. Однако, в тоже время она не должна быть слишком далеко от земли, чтобы при доставке космонавтов и грузов у кораблей не возникало дополнительных сложностей.
Кроме того, дальность полета до станции напрямую влияет на стоимость организации космических миссий. Учитывая, что полеты к МКС дело регулярное, то, чем дешевле (по возможности) будет каждый отдельный полет – тем лучше.
Большую роль играет вопрос экранирования радиации. /Фото: openmedia.io.
При этом подвесить станцию совсем близко к Земле, буквально на границе ближнего космоса тоже нельзя. Так как чем ниже оказывается МКС, тем быстрее она падает и тем сложнее ей управлять. На высоте в 300 км МКС придется израсходовать просто невероятное количество топлива, чтобы не свалиться в нижние слои атмосферы.
Станция постоянно маневрирует. /Фото: wallhere.com.
Поднимать слишком высоко МКС тоже нельзя. Так как на высоте в 500 км уровень космической радиации окажется слишком большим для длительного пребывания людей на станции. Существующие меры экранирования пока не способны защитить людей на протяжении многих месяцев в таких суровых условиях.
Работа на станции - дело непростое. /Фото: m.fishki.net.
Наконец, когда создавалась МКС во всем мире надеялись, что доставлять на нее людей и грузы будут при помощи американских «Шаттлов», практический потолок полета которых как раз составлял 400 км. МКС построили, а вот с американскими «Челноками» дело так и не сложилось, так же, как и с советским «Бураном».
