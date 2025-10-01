Когда произносятся слово «рейх», у большинства соотечественников моментально выстраивается ассоциативный ряд с Третьим рейхом, существовавшим в 1933 по 1945 год на территории Германии. Однако, не каждый понимает, что означает данное слово. А самое главное, далеко не всякому известно, куда делось еще два германских рейха в истории Европы.
1. Что такое «рейх»?
Рейх - это империя. /Фото: YouTube.
По понятным причинам для большинства жителей бывших советских республик слово «рейх» сразу же ассоциируется с нацистской Германией 1933-1945 годов. Однако в действительности в этом слове нет ничего предосудительного. Немецкое слово «Reich» - это существительное, способное обозначать несколько вещей в целом близких по смыслу. Вот наиболее часто используемые значения: государство, мир, империя. Собственно, когда речь заходит о немецкой государственности, то слово «рейх» чаще всего используется именно в значении «империя». Таким образом Третий рейх – это всего лишь Третья империя.
Правда есть маленькое «но». Несмотря на то, что «Третий рейх» еще со времен Второй мировой войны стал устойчивым обозначением в науке, публицистике и художественных произведениях нацистской Германии времен Адольфа Гитлера, сами немцы первой половины XX века свое государство так почти не называли. До 1943 года официальным названием Германии было «Deutsches Reich» - «Германская империя», а с 1943 по 1945 год использовалось название «Großdeutsches Reich» - «Великогерманский рейх».
2. Куда делось еще два рейха, если третий был в XX веке?
Первый рейх - Священная римская империя. /Фото: getbox24.ru.
Итак, Первый рейх. Корни этой истории уходят к 395 году от рождества Христова, когда пала Западная Римская империя. В Европе начались так называемые темные века – период раннего средневековья. Между тем на осколках древнего латинского государства стали появляться новые «варварские» державы, которые при этом автоматически подпадали под мощное влияние латинской культуры. Передавалась она в первую очередь благодаря христианской церкви.
Началась все при Карле Великом. /Фото: news.myseldon.com.
В V веке нашей эры появляется союз германских племен, который сегодня принято называть «франками». Они проводят достаточно агрессивную экспансию, захватывают и колонизируют часть территории современных Германии и Франции. К VIII веку франкам в Европе принадлежит одна из самых больших территорий. В 768 году королем франков становится Карл Великий, который собирается объединить раннефеодальные государства Европы в новую римскую империю. Происходит так называемый «каролингский ренессанс». Карл и Папа Римский заключают союз. Франкский король поддерживает великого понтифика оружием в спорах с восточной частью христианской церкви и Византийской империей, а понтифик взамен признает Карла Великого императором - правителем, равным господину Византии.
А виной всему римская идея. /Фото: news.21.by.
Однако, уже после смерти Карла Великого его наследники разрывают единое государство на части в разгоревшейся феодальной распре. Тем не менее, идея воссоздания Римской Империи никуда не девается. И в 962 году герцог Саксонии и король Германии Оттон I Великий при поддержке Папы Римского создает новое единое государство: Священную Римскую империю, которая позиционировалась как прямой продолжатель дела Древней Римской империи и Империи Карла Великого. Собственно, феодальная федерация, созданная немцами при Оттоне I, и была тем самым Первым рейхом.
Первый рейх или Священная римская империя просуществовала с 962 года по 1806 год, пока не была упразднена французами после поражения немцев и австрийцев в ходе наполеоновских войн.
3. С первым разобрались. Когда же был Второй рейх?
Франко-прусская война стала мрачным прологом Первой мировой. /Фото: Twitter.
Второй рейх просуществовал намного меньше первого, зато больше третьего. В период с XIII по XVIII век все государства Европы переживали процесс централизации. Это когда разрозненные феодальные земли постепенно складывались в единое государство, которое сначала превращалось в абсолютистскую монархию, а затем в ходе буржуазной революции перевоплощалось в республику или конституционную монархию. Так или иначе в Европе этот путь междоусобных воин, революций и гражданских воин прошли все. Одними из первых оказались голландцы, французы и англичане. А вот в Германии процессы централизации длились аж до XIX века. Причем наиболее бурно они происходили в конце XVIII, начале XIX столетия. Проблема была лишь в том, что немцы опоздали, отчего их государственность и пострадала в ходе наполеоновских войн (конечно, это было не единственная причина).
Империя просуществовала до 1918 года. /Фото: drive2.ru.
Однако, после поражения Наполеона, в Европе вновь открылось окно возможностей для появления новой силы. Очередная попытка объединения германских земель произошла в бытность Отто фон Бисмарка. Само собой, государства вокруг не собирались сидеть и ждать, когда в Европе появится новый сильный игрок. Больше всего появления единого немецкого государства боялась Франция и боялась не зря. В итоге 19 июля 1870 года началась Франко-прусская война между Французской империей и Северогерманским союзом, Гессеном, Баварией, Вюртембергом. Продлилась она до 10 мая 1971 года и закончилась победой немцев. Между делом 18 января 1971 года союзники провозгласили создание нового государства – Германской империи. Именно она и стала Вторым рейхом, который просуществовал до 1918 года: поражения Германской империи в Первой мировой войне.
