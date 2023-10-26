30 добрых поступков, которые помогают вернуть веру в человечество

Добрые и хорошие поступки, которые помогут вернуть веру в человечество.

1. Если не я, то кто…

Ежедневно кенийский фермер Патрик Килонзо Малуа доставляет воду, чтобы напоить обитателей Национального парка.

2. Доброе утро, любимая!

Каждое утро моя мама наблюдает такую картину, выглянув в окно.

3. Поступок, достойный настоящего мужчины!

Подросток из Флориды закрыл своим телом 20 одноклассников и спас их от неминуемой гибели.

4. «Нам нужно больше таких людей!»

Каждую неделю, пенсионер из Дублина, на свои деньги делает 50 порций карри и раздает нуждающимся.

5. Доброта не имеет границ!

Пожарные из Аризоны, США, помогают мексиканским коллегам тушить пожар через пограничную стену.

6. «Мотивация»

Жители Барбадоса, достигнувшие 100-летнего возраста, получают именные марки в свою честь.

7. Обычный парень

Молодой человек ищет ветеринарную клинику, чтобы помочь маленькому воробушку, которого он подобрал на улице.

8. Просто добрый поступок

Пожилой мужчина помогает совершено незнакомому ему парню завязать правильно галстук .

9. «Материнский инстинкт»

«Жизнь сделала мне подарок - тебя»: малыш расплакался, услышав эти слова от своей новой мамы.

10. Трогательная история

Мужчина, который получил сердце отца Дженни, отвел ее к алтарю.

11. Добро - существует

Во время непогоды парень накрыл пленкой чужую машину с открытым окном.

12. «Мой ангел-хранитель»

Девушка пригласила полицейского, спасшего ей жизнь 18 лет назад, на выпускной бал, и он, принял это приглашение.

13. Реальная история из Киева, Украина

Эта женщина уже 15 лет ходит в супермаркет, чтобы почитать книги, и специально для нее поставили диванчик.

14. «Поступок»

Лошадь угостила птиц своим кормом, рассыпав его на дорогу.

15. «Добрые дела»

Парамедики вернулись к дому больного, которого доставили в больницу, чтобы дочистить снег.

16. Просто хороший поступок

Молодой человек в автобусе позволил незнакомцу, страдающему от церебрального паралича, держать себя за руку.

17. Сострадание к ближнему

Девушка пришла проведать 112-летнюю женщину, которую, вот уже как 3 года никто не навещает.

18. «Жест доброй воли»

Беженец из Сирии раздает малоимущим еду в одном из городов Германии.

19. На грани суицида

Прохожие на мосту спасают молодого человека, пытавшегося покончить с собой.

20. Заботливый сын

Взрослый сын ухаживает за своей престарелой матерью.

21. «Неизвестный герой»

Кто-то просто заклеил дырку в плите ярким скотчем, чтобы никто не споткнулся.

22. Вот так нужно относится к «чужим» проблемам

Неравнодушная пассажирка аккуратно зашила порванное сиденье в маршрутке.

23. Самая настоящая дружба - это дружба сквозь года

Жительница Кении узнала в бездомном наркомане своего друга детства и помогла ему вернуться к нормальной жизни.

24. Пятилетний супергерой

Маленький Шон Гриффин из США наряжается в костюмы супергероев и помогает бездомным животным.

25. Так выглядит настоящая забота

Каждое рождество мужчина украшает елку полезными вещами, которые может взять любой бедный человек.

26. Дедушка из отделения интенсивной терапии

Колоссальная волонтёрская работа Дэвида, которая длится уже на протяжении 12 лет.

27. Так выглядит высшее проявление гуманности

Каждую ночь работники этой кофейне оставляют буррито для бездомных людей.

28. Заботливый брат

Старший брат переносит на руках через лужу свою младшую сестру.

29. Самый трогательный выпускной

Полицейский Питер Гетз, спасший 18 лет назад 5-ти летнюю Джозибек Апонте, пришел на ее выпускной.

30. Сочувствие к окружающим людям

Женщина инвалид не осталась голодной, ее накормил неравнодушный официант.