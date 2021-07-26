15 знаковых вещей из недалекого прошлого, значимости которых нынешней молодежи совсем не понять

Культовые вещи из прошлого, которые вспомнят лишь те, кому больше 18-ти.
Каждое поколение может вспомнить с десяток типичных явлений в своей жизни, которые будут не слишком понятны подрастающей молодежи. Так, нынешние дети совершенно не поймут, почему подростки 2000-х с благоговением относились к громоздким компьютерам и кнопочным сотовым телефонам. Эти 15 знаковых вещей из недалекого прошлого нынешней молодежи совсем не понять.
1. Пленочный фотоаппарат
Фотоаппарат с пленкой. | Фото: Невседома.
Сегодня сложно поверить, что раньше мы делали фотографии практически вслепую. Перед этим нужно было «зарядить» фотоаппарат пленкой на 12, 24 или 36 кадров. После того, как все будут «отщелканы», пленку нужно было отнести в ателье, а после ждать еще около 10 дней. Забавно, что на готовых снимках, частенько случалось видеть свои, прикрывающие объектив, пальцы вблизи.
2. Компьютер
Персональный компьютер. | Фото: lpost.
Это сейчас у каждого есть ноутбук или планшет, который можно повсюду носить с собой, а в 2000 году иметь компьютер было настоящей роскошью. Стоит ли говорить, что он был значительно больше современных аналогов и работал очень шумно. Ну и, конечно, компьютер был вещью общего пользования, а потому приходилось делиться.
3. Карта
Бумажная карта местности. | Фото: YouTube.
Сейчас бумажной картой редко пользуются разве что таксисты, да и те все чаще отдают предпочтение навигаторам. Но 15-20 лет назад все было по-другому. С бумажными картами отправлялись в поездки и гуляли по незнакомым городам. Во многих школах обучали ориентированию на местности с помощью карт и компасов.
4. Мобильные операторы
Сим-карта. | Фото: newsboxx.
Наверняка, молодые люди старше двадцати помнят свой первый мобильный телефон. Несмотря на то, что в конце 90-х сотовая связь подешевела, да и телефоны стали стоить значительно меньше, люди старались экономить на звонках. По информации Novate.ru, тогда многие операторы предлагали пакеты, где звонки в ночное время стоили дешевле, чем в дневное. И как бы смешно это не звучало, многие откладывали долгие разговоры на двенадцать часов ночи.
5. Дискеты
Дискеты. | Фото: ЭВМHISTORY.
Современные подростки даже на CD-диски смотрят, как на динозавров, чего уж говорить о дискетах. Сейчас у всех флешки, а 20 лет назад деловому человеку или студенту без дискеты было не обойтись. Стоит отметить, что этот носитель не отличался большим объемом памяти, а соответственно на них хранили только самые необходимые документы.
6. Телефонный справочник
Бумажный телефонный справочник. | Фото: Depositphotos.
Технологии развиваются настолько стремительно, что сейчас поиск адреса или телефона какой-то организации не займет больше 5 минут. А вот лет 10 назад пришлось бы пролистать половину толстенного телефонного справочника или долго дозваниваться в специальную службу.
7. Стационарный телефон
Стационарный телефон. | Фото: preceptwinning.
Ну а после того, как нужный номер найден, предстоял сам звонок. Стоит заметить, что 20 лет назад сотовыми пользовались лишь в исключительных случаях и большинство разговоров вели по стационарному телефону. Самый «приятный» вариант - модель с диском. Набирая номер, можно было запросто сломать ноготь, а если ошибиться на одну цифру, придется набирать все заново. Еще одним существенным минусом старых телефонов в глазах нынешнего поколения была трубка, соединенная с корпусом, что ограничивало перемещение по квартире, а значит разговоры приходилось вести на виду у всех домашних. Немного позже появились радиотелефоны и моментально завоевали сердца всех любительниц поболтать.
8. Сотовые телефоны
Культовые модели телефонов. | Фото: Википедия.
Вряд ли сейчас молодые люди ценят свои дорогие смартфоны так, как раньше. А ведь были времена, когда пределом мечтаний был Картинки по запросу Siemens C65. На фоне других телефонов его экран казался огромным, а сзади была хоть и отвратительная, но камера. А помните Nokia со сменными бумажными подкладками, которые позволяли хоть каждый день менять цвет своего телефона. В те времена, получить в подарок одну из культовых моделей телефона было пределом мечтаний, но многие так и не стали их счастливыми обладателями.
9. Видеоплеер
DVD-плеер и видеокассеты. | Фото: mobile-review.com.
Видеоплеер и новенькая кассета - вот, как выглядел идеальный вечер 20 лет назад. Кассета чаще всего бралась напрокат и требовала своевременного возвращения.
10. Папка для дисков
Огромная папка с дисками. | Фото: 4plebs.
Современному подростку такая папка покажется какой-то дикостью, а для девушки или юноши из 90-х, она представляла огромную ценность. В этой папке в отдельных карманчиках бережно хранились диски с музыкой, фильмами играми и фотографиями.
11. Смайлы
Электронные смайлы. | Фото: Dimerc.cl.
Это сейчас с помощью смайлов можно выразить весь спектр эмоций и даже написать короткое сообщение. А начиналось все с 16-ти не слишком четких и малопривлекательных мордашек. К слову, несмотря на то, что нынешние смайлы выглядят намного ярче и интереснее, их первая версия казалась всем пользователям настоящим чудом.
12. Халабуда
Самодельный шалаш. | Фото: Aunty Acid Buzz.
До появления детских игровых палаток нам самим приходилось строить халабуды. Для этого нужно было только покрывало и несколько стульев. Подобное убежище когда-то стало первым «собственным домом» для целого поколения детей.
13. Фосфорные звезды
Обои с фосфорными звездами. | Фото: Aunty Acid Buzz.
Примерно в 2002 году на нашем рынке появились обои с небольшими фосфорными звездами, которые накапливают солнечный свет днем и светятся ночью. Именно о таких обоях мечтали все дети и в тайне восхищались взрослые.
14. Скоростной интернет
Высокоскоростной интернет. | Фото: Aunty Acid Buzz.
Задумайтесь на секунду, сколько времени у вас занимает скачивание фильма? Пять минут, десять, максимум полчаса. А вот скорость интернета в 2000-ом оставляла желать лучшего. Только представьте себе, если бы тогда поставили на скачивание файл весом всего 10 мегабайт, он бы не скачался до сих пор.
15. Кассеты
Кассеты с музыкой. | Фото: Pinterest.
Если вы не знаете, что делает человек на фотографии, значит вы выросли в 2000-х. Тогда уже начали появляться СD-плееры. Чтобы не садить батарейки плеера или бумбокса, кассеты приходилось перематывать вручную.
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