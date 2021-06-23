Какими были «герои» 90-х

Этот мрачный и дикий период новейшей российской истории начался в конце 80-х годов. Тотальный контроль государства внезапно обернулся абсолютной свободой, но многим она оказалась просто не по зубам. В поле вышли новые герои того времени: беспринципные и жестокие группировки, способные пойти на все, ради собственной выгоды.









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