Ошибки при выращивании рассады в домашних условиях

Если семена не взошли, дачники чаще всего склонны обвинять в этом производителя. Если сеянцы слабые – отзываются недобрым словом о магазинных подкормках. Но на самом деле причиной многих проблем с рассадой становятся ошибки самих огородников!

Правильная рассада – крепкая, упругая и компактная. Каждый год дачники придумывают новые способы, как упростить процесс выращивания и получить именно такой результат. Но нередко сталкиваются с различными неприятностями. А все потому, что до, во время и после посева нужно соблюдать определенные правила. Если их проигнорировать, неизбежно появятся проблемы. Мы рассмотрели 19 самых часто встречающихся и серьезных ошибок, о которых должен знать каждый дачник. Проверьте, все ли вы делаете правильно. Может стоит что-то подкорректировать?



Ошибка 1. Неправильное хранение семян

Ошибка 2. Отсутствие предпосевной подготовки

Ошибка 3. Чрезмерная обработка семян перед посевом

Ошибка 4. Закаливание проклюнувшихся семян

Ошибка 5. Не соблюдены сроки посева на рассаду

Ошибка 7. Неправильно подобранная емкость для рассады

Ошибка 8. Слишком глубокая заделка семян

Ошибка 10. Загущенные посевы

Ошибка 11. Размещение рассадных емкостей в темном и сыром месте

Ошибка 12. Неправильный полив

Ошибка 13. Нехватка или избыток солнечного света

Ошибка 14. Неправильный температурный режим

Ошибка 15. Запоздалая пикировка

Ошибка 16. Неправильная подкормка рассады

Ошибка 17. Отсутствие закалки

Ошибка 18. Несоблюдение профилактических мероприятий

Ошибка 19. Выращивание крупной и мощной рассады в ущерб ее качеству

Обидно, когда купленные семена не прорастают или частично теряют всхожесть. Все дело в неправильном хранении! До момента посева семена нужно держать при температуре до 10°C и влажности 55-60%. Хранить посевной материал лучше в бумажных пакетиках или стеклянных емкостях. А вот в полиэтиленовых пакетах семена могут выпреть и заплесневеть.Выращивание рассады из семян должно начинаться с предпосевной подготовки.Ее цель – обеззаразить посадочный материал, ускорить прорастание и укрепить иммунитет будущих растений.Особенно важно провести обработку семян собственного производства и необработанный покупной материал. Не жалейте времени на эту процедуру, она упростит вам работу в дальнейшем.Подготовка семян к посеву – залог отличного урожая. Но все хорошо в меру. Если вы чрезмерно вымачиваете посевной материал в разнообразных протравителях и стимуляторах, то можете не дождаться всходов. Лучше выберите один проверенный препарат. И будьте внимательны: если производитель указал на упаковке, что семена уже обработаны защитными препаратами, не стоит снова подвергать их этой процедуре.Если вы будете выращивать рассаду в прохладном месте, то закаливать семена стоит. Ну а если сеянцам предстоит расти при температуре выше 23°С, они не сохранят иммунитет, полученный в результате закаливания. Поэтому без этой процедуры вполне можно обойтись, сократив риск потери части семян.Чтобы закалить семена, поместите их в мешочек и замочите в чистой воде на 6-12 часов. Затем просушите полдня при температуре 15-20°С и на 12 часов отправьте в холодильник.Сроки выращивания рассады важны для дальнейшего развития растений. Если посев произошел слишком рано, сеянцы будут страдать от нехватки света, вытянутся и ослабнут. Поздний посев приводит к тому, что растения отстают в развитии и могут вовсе не принести урожая. Соблюсти сроки вам поможет наш Лунный календарь посева семян на рассаду.Ошибка 6. Неправильно подготовленный грунт для рассадыВ начале посевного сезона каждый дачник размышляет: какой грунт лучше для рассады? И часто для экономии времени просто набирает землю на огороде. Но это неверно. Лучший грунт для рассады – свежий, питательный, обеззараженный.При этом не обязательно покупать почвенную смесь в магазине. Вы можете приготовить ее самостоятельно из перегноя или компоста, древесных опилок, речного песка, торфа и т.д.Рассада не любит тесноты, поэтому обязательно подготовьте подходящие емкости. Перед посевом обязательно продезинфицируйте весь инвентарь, чтобы избежать поражения сеянцев болезнями.Некоторые дачники слишком заглубляют семена при посеве. В итоге всходы не появляются либо всходят слишком поздно. В среднем семена овощных культур нужно сеять на глубину 1,5-2 см. Если же речь идет о других растениях, правило таково: глубина заделки должна соответствовать двум диаметрам семени.Ошибка 9. Полив почвы после посеваПосеяли семена и сразу полили почву? Так делать нельзя, иначе они уйдут глубже в почву и не прорастут или взойдут с большим опозданием. Лучше поливайте почву до посева, а если требуется увлажнить грунт, используйте пульверизатор.Выращивание рассады дома сопряжено со многими трудностями. Так из-за нехватки места на подоконниках многие огородники загущают посевы, чтобы вырастить больше растений. Но густым всходам будет трудно развиваться, они начнут бороться за воду, свет и питательные вещества. Могут чаще поражаться черной ножкой и другими болезнями. Поэтому лучше высевать семена на расстоянии хотя бы 1-1,5 см друг от друга.До момента появления всходов рассадные емкости нужно поставить в темном и теплом месте. Но когда семена взойдут, стоит сразу перенести контейнеры ближе к солнечному свету и свежему воздуху. В противном случае в почве начнут активно размножаться бактерии и грибки, и всходы будут слабыми и болезненными.Рассада любит умеренный полив. Следите, чтобы почва не слишком пересыхала, увлажняйте ее ежедневно и понемногу. Если же заметен переизбыток влаги, присыпьте грунт древесной золой или песком. Первое время используйте пульверизатор. Когда ростки окрепнут, можно поливать из небольшой лейки с тонким носиком. Вода для полива должна быть мягкой, комнатной температуры. Идеально подойдет дождевая или талая.Если всходам не хватает света, они начинают вытягиваться и слабеть. В таком случае вам понадобится лампа для выращивания рассады, которой необходимо досвечивать растения 11-14 часов в зависимости от культуры. Если же солнца слишком много, рассада получит ожоги. Поэтому стоит притенить ее бумагой или пленкой либо убрать на менее освещенный подоконник.Идеальная температура для выращивания рассады – около 20°C. До появления всходов она может быть немного выше – 25-28°C. Слишком холодная температура в помещении может замедлить рост рассады и даже привести к ее гибели. Поэтому утеплите холодный подоконник, а емкости поставьте на подставку.Высокая температура часто провоцирует вытягивание рассады. В таком случае нужно срочно переставить контейнеры в более прохладное место. Рост сеянцев сразу замедлится.Выращивание рассады часто требует пикировки – пересадки всходов в более объемные емкости. Если не провести процедуру либо запоздать с ней, то растения начнут загущаться, остановятся в росте и начнут болеть. Обычно процедуру проводят в фазе 2-3 настоящих листьев. Поэтому не упускайте время.Некоторые культуры (огурцы, кабачки и др.) плохо переносят пикировку, поэтому лучше сразу высевать их семена в отдельные емкости или выращивать безрассадным способом.Любая рассада нуждается в подкормках. Но не стоит каждый день удобрять молодые растения, это не пойдет им на пользу. Проводить процедуру нужно в зависимости от фазы развития сеянца. Обычно начинают это делать через несколько дней после пикировки, а после подкармливают растения каждые 7-10 дней, в зависимости от состояния почвы и внешнего вида рассады. Выбор подкормок сейчас большой, что-то можно успешно приготовить и самостоятельно. Главное, соблюдать умеренность: лучше недокормить, чем перекормить.Чтобы рассада хорошо перенесла высадку в открытый грунт, заранее проведите закалку. Для этого примерно за 10 дней до посадки тщательно проветривайте комнату. Затем выносите растения на балкон, начиная с 1-2 часов в день и постепенно увеличивая время. За пару дней до высадки можно оставить рассаду на балконе на ночь, но только при условии, что нет заморозков. Если нет балкона, просто оставляйте растения у открытого окна или форточки.Сеянцы часто поражаются болезнями и становятся лакомством для вредителей. Не пренебрегайте профилактикой этих проблем. Перед посевом обязательно обеззараживайте почву, например, с помощью Фитоспорина или Триходермина. Когда появятся ростки, следите за влажностью. Не лишним будет опудрить почву золой или толченым древесным углем, чтобы защитить растения от гнили.Переросшая рассада хоть и выглядит здоровой, на самом деле очень хрупкая и слабая. После высадки в открытый грунт она хуже приживается, чаще поражается вредителями и болезнями, и может даже погибнуть. Поэтому обязательно соблюдайте сроки высадки с учетом сорта растения. Если же рассада все-таки переросла, есть способ ее спасти: заглубите стебли до семядольных листьев и присыпьте почвой. Это вызовет рост новых корней, и растения станут сильнее.Условия для выращивания рассады должны быть максимально благоприятными. Только в таком случае можно рассчитывать на достойный результат. Соблюдайте сроки посадки рассады, следите за температурой, освещением, поливом и подкормкой, вовремя проводите пикировку и закалку – и ваши растения будут крепкими и здоровыми!