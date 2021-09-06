Голливудская улыбка: 6 простых и эффективных способов приблизиться к идеалу

Жемчужно-белоснежная улыбка — мечта многих. Но для большинства людей в силу физиологических или приобретенных причин такая улыбка недосягаема. Что делать? Конечно, можно обратиться в стоматологическую клинику и заплатить немалые деньги за воплощение этой идеи. С другой стороны, приложив немного усилий и отбелив зубы самостоятельно при помощи доступных средств, реально получить улыбку, которой позавидуют звезды Голливуда.
Для достижения желаемого эффекта от отбеливания необходимо соблюдать несложные правила:
• Сократить до минимума употребление черного чая, кофе и продуктов с красящими веществами.
• Для предотвращения неприятных ощущений во время процедуры желательно заблаговременно пролечить кариес и другие дефекты зубов.
• При приеме антибиотиков отбеливание лучше отложить, так как лекарства могут влиять на цвет зубной эмали.
1. Клубника
Клубника. /Фото: img.feedy.vn
Это ягода не только вкусная, но и полезная. Яблочная кислота, содержащаяся в клубнике, отлично подходит для удаления пятен на зубной эмали. Используя естественные отбеливающие свойства клубники, ее можно применять по-разному.
Первый способ:
• Разделить ягоду пополам.
• Тщательно растереть половинку на поверхности зубов.
• Оставить ягодную пасту на 10 минут.
• Смыть и почистить зубы обычной пастой.
Этот способ не требует особых затрат денег и времени. Применять ягодную пасту можно два раза в неделю.
Второй способ:
• Размять две ягоды клубники.
• Оставить на 5 минут, чтобы ягоды пустили сок.
• Клубничным соком почистить зубы.
• Через пять минут смешать соду с водой, чтобы получилась пастообразная масса.
• Почистить зубы содовой пастой.
• Прополоскать рот и почистить зубы обычной пастой.
Это очень эффективный метод. Однако, надо точно соблюдать последовательность действий и использовать компоненты по очереди.
2. Масло чайного дерева
Масло чайного дерева. /Фото: s.yimg.com
Антибактериальные и антисептические свойства масла чайного дерева активно используются в стоматологии. Оно благотворно влияет на десна, уменьшая их кровоточивость. Для людей, имеющих проблемы с деснами, отбеливание зубов с использованием масла чайного дерева — эффективный и безопасный метод.
Процесс отбеливания:
• Почистить зубы обычной пастой.
• Вымыть щетку и капнуть на нее несколько капель масла.
• В течение двух минут чистить зубы.
• Прополоскать рот.
Проводить такую процедуру необходимо курсом, в течение 10 дней. Повторить курс можно не раньше чем через три месяца. Следует учитывать, что эфирные масла могут негативно отразится на организме и злоупотреблять их частым использованием нежелательно. При выборе масла чайного дерева следует обратить внимание на его качество. В инструкции должно быть указано, что этот продукт подходит для внутреннего применения.
3. Активированный уголь
Активированный уголь. /Фото: i.pinimg.com
В отличие от других популярных средств, активированный уголь - экономное, эффективное и безопасное средство для отбеливания зубов. Применение угля не принесет неприятных ощущений, он не имеет запаха и вкуса. Существует несколько методов отбеливания:
• Растолочь две таблетки угля и развести их водой до консистенции зубной пасты. Нанести смесь на мягкую зубную щетку и в течение двух минут чистить зубы. После полоскания процедуру чистки повторить.
• Поверх обычной зубной пасты насыпать порошок из активированного угля и чистить зубы.
• Разжевать две таблетки угля и не смывая их почистить зубы обычной пастой.
Легкий абразивный эффект активированного угля заметен с первого применения. Для достижения желаемого результата процедуру можно повторять не чаще одного раза в 10 дней. Данный метод следует с осторожностью применять тем, у кого чувствительные зубы или тонкая эмаль.
4. Банановая кожура
Банан — эффективный помощник для достижения белоснежной улыбки. /Фото: nstatic.nova.bg
Этот метод считается одним из самых безопасных. Банан нейтрально действует на слизистую оболочку рта, а также не травмирует зубную эмаль. Отбелить зубы при помощи банановой кожуры очень просто:
• Почистить зубы обычной пастой.
• Кожурой банана протирать зубы в течение трех минут.
• Снова почистить зубы пастой.
Полезный совет от Novate.ru: Банан для процедуры необходимо чистить с нижнего конца. Таким образом на кожуре не будут висеть ниточки, которые мешают при отбеливании.
Для достижения эффекта эту процедуру желательно проводить ежедневно, в качестве постоянного ухода. Результат будет заметен уже через неделю.
5. Сок или масло лимона
Масло лимона. /Фото: oilhealthbenefits.com
Цитрусовая кислота, содержащаяся в лимоне, обладает антибактериальным свойством и способна осветлить зубную эмаль на несколько тонов. Взаимодействуя с поверхностью зубов, она нейтрализует пищевые пигменты — основные источники окрашивания эмали в желтый цвет. Вместе с тем, лимонное масло или сок очищают полость рта от остатков пищи и вредных бактерий, а также освежают дыхание и положительно влияют на иммунитет.
Отбеливание лимонным соком или маслом будет эффективным для людей, имеющих природную светло-желтую эмаль. К такой категории относятся курильщики, сластены, любители черного чая или кофе. В таком случае курс отбеливания может продлится на восемь недель.
В этих случаях лимонное отбеливание не принесет результата:
• дефект или гипоплазия формирования эмали:
• природный цвет эмали — серый;
• высокое содержание фтора в организме;
• цвет изменился при приеме лекарств.
6. Пищевая сода
Пищевая сода. /Фото: paradent24.ru
Процесс отбеливания пищевой содой заключается в ее абразивном воздействии на зубную эмаль. Для этого необходимо на щетку, смоченную водой, нанести соду, и этим составом чистить зубы. По рекомендации стоматологов данную процедуру желательно проводить один раз в три недели. При более частом отбеливании может возникнуть гиперчувствительность к холодному или горячему. По желанию к соде можно добавлять вкусные и эффективные добавки в виде пюре из клубники или сок лимона.
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