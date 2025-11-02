5 школьных предметов, которые изучали советские ученики, а сегодня их исключили из программы

Современные школьники часто жалуются, что в школах задают слишком много, а некоторые предметы вообще лишние. Но о некоторых из них они абсолютно ничего не знают. В современных школах ряд предметов, изучаемых советскими школьниками, вообще отсутствует. Некоторые из них были бы актуальны и сегодня.
1. Этика
На уроках этики детей учили правилам поведения в обществе во взрослом возрасте / Фото: svoboda.org
На этих уроках детей учили правилам поведения в обществе во взрослом возрасте, премудростям построения отношений в семье, ведения домашнего хозяйства, уважению друг друга. Очень многие люди, которые проходили предмет в рамках школьной программы, и сейчас тепло о нем отзываются. Сегодня данная дисциплина отсутствует.
В основном акцент делался на семейные отношения, ведение совместного бюджета, а также воспитание будущих детей / Фото: ok.ru
В основном акцент делался на семейные отношения, ведение совместного бюджета, а также воспитание будущих детей. Уже в постсоветское время некоторые моменты пытались включить в обществознание, а также экономику и, что интересно, технологию. Но втиснуть дополнительные знания в забитую программу этих предметов не получилось. Сами же дети сейчас нередко говорят о том, что им бы не помешали знания по психологии. Они, по некоторым предположениям, могли бы быть аналогией забытой дисциплины.
2. Начальная военная подготовка (НВП)
В советских школах в обязательном порядке проходили уроки начальной военной подготовки / Фото: bg.rbth.com
На население Советского Союза огромный отпечаток, очень страшный, наложила прогремевшая ВОВ. Имея столь серьезный опыт, люди были вынуждены готовиться к возможным военным действиям практически с детства. Свою роль сыграли и холодные взаимоотношения СССР с Америкой. Поэтому в школьную программу ввели уроки НВП.
На НВП ученики получали информацию о правилах поведения при газовой атаке, узнавали, как использовать противогаз, учились разбирать автомат / Фото: sell-off.livejournal.com
На них ученики получали информацию о правилах поведения при газовой атаке, узнавали, как использовать противогаз, учились разбирать автомат (естественно, учебный), метать гранаты. Современные родители к такому обучению могут отнестись крайне негативно, что неудивительно в свете ряда событий, происходящих в последнее время в тех же учебных заведениях.
Но все было не так уж страшно. Зачастую теория оставалась на втором плане, тогда как на практике ученики выполняли различные физические упражнения, что нельзя расценивать, как недостаток. Кстати, большую часть из них забрала на себя физкультура (кроссы, метание мячей).
3. Астрономия
Ранее предмет Астрономия включал не только теоретические занятия, но и несколько практических / Фото: Twitter
Отменена дисциплина была в 2008 г., но в ряде современных школьных учебников по физике и сейчас присутствует раздел с этим названием. Да и в последние шесть месяцев в выпускном классе ученикам и в наши дни приходится изучать дисциплину в рамках программы. Следует отметить, что астрономию ввели в школьную программу еще при правлении Петра I. А вот в образовательной системе 1993 г. она почему-то оказалась лишней.
Отменена дисциплина была в 2008 г., но в ряде современных школьных учебников по физике и сейчас присутствует раздел с этим названием / Фото: v-stranstviyorg.livejournal.com
Ранее предмет включал не только теоретические занятия, но и несколько практических. В наше время все сводится к изучению формул и множества цифр, что действительно усложняет положение выпускников. Им и так непросто при подготовке к ЕГЭ.
4. Чистописание
Чистописание большинство советских детей не любило - нужна была усидчивость / Фото: vas2010.livejournal.com
Этот предмет большинство детей не любило. Мало того, что нужно было быть усидчивым и терпеливым (а дети, они ведь во все времена непоседы), так еще и перьевая ручка способствовала появлению клякс. Но результатом был красивый почерк, аккуратные ровные буквы, понятный текст. Сейчас акцент на это не делается. Частично это связано с тем, что все переводится в печатный формат.
5. Черчение
Старшеклассники черчение не очень любили и чертили скрипя зубами / Фото: visualrian.ru
Дисциплина была одной из тех, которые школьники не очень любили. Преподавался предмет, начиная с восьмого класса. Конечно, стране были жизненно необходимы талантливые и умные инженеры. Но так как таких было немного на школьной скамье, то и чертили ученики в большинстве своем скрипя зубами.
В советские годы черчение требовалось при поступлении в соответствующий ВУЗ. Сегодня чертежи выполняются компьютерными программами, поэтому черчение от руки просто перестало быть актуальным. Главное, научиться работать со специальными программами.
