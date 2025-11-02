5 школьных предметов, которые изучали советские ученики, а сегодня их исключили из программы

1. Этика

На уроках этики детей учили правилам поведения в обществе во взрослом возрасте / Фото: svoboda.org

В основном акцент делался на семейные отношения, ведение совместного бюджета, а также воспитание будущих детей / Фото: ok.ru

2. Начальная военная подготовка (НВП)

В советских школах в обязательном порядке проходили уроки начальной военной подготовки / Фото: bg.rbth.com

На НВП ученики получали информацию о правилах поведения при газовой атаке, узнавали, как использовать противогаз, учились разбирать автомат / Фото: sell-off.livejournal.com

3. Астрономия

Ранее предмет Астрономия включал не только теоретические занятия, но и несколько практических / Фото: Twitter

Отменена дисциплина была в 2008 г., но в ряде современных школьных учебников по физике и сейчас присутствует раздел с этим названием / Фото: v-stranstviyorg.livejournal.com

4. Чистописание

Чистописание большинство советских детей не любило - нужна была усидчивость / Фото: vas2010.livejournal.com

5. Черчение

Старшеклассники черчение не очень любили и чертили скрипя зубами / Фото: visualrian.ru