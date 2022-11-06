Как сложилась жизнь девочки, которую Шварценеггер спас в боевике

Лицо этой девочки запомнилось зрителям в России еще с 1980-х, когда она сыграла в фильме «Коммандо» дочь главного героя, и именно с нее в 16 лет художники киностудии «Дисней» срисовывали русалочку Ариэль. Повзрослев, юная актриса не порвала с кинематографом, ведь именно об этой профессии она мечтала с раннего детства. Мировую известность ей принесла роль Фиби в сериале «Зачарованные». Сегодня Алисса Милано – не только звезда экранов, но и певица, общественный деятель и мама, так что можно только порадоваться за малышку из популярного боевика.
Алисса Милано может служить удачным примером того, как мечта, выбранная в детстве, становится сначала явью, а затем и призванием на всю жизнь. Однажды родители будущей звезды, достаточно творческие люди, привели малышку на премьеру бродвейского мюзикла. Мама-модельер и отец-музыкальный редактор даже не могли предположить, что их дочь после спектакля заявит о том, что хочет быть актрисой и больше никакой профессии ей не нужно. Родители решили помочь дочери и не прогадали: уже в восемь лет талантливая юная актриса дебютировала на сцене, а в 11 ее пригласили на одну из важных ролей в сериале «Кто здесь босс?». Кстати, у нас этот ситком был адаптирован под названием «Кто в доме хозяин?».
Кадр из американского ситкома «Кто здесь босс?»
Сериал так приглянулся зрителям, что симпатичное личико Алиссы, сыгравшей дочку главного героя, стало известно всей Америке. Восемь лет продолжались съемки, и за эти годы юная актриса кроме «Коммандо» успела появиться во многих, очень разноплановых фильмах и поработать с разными партнерами. Например, снимаясь в «Кентервильском привидении» Алисса, страдавшая дислексией и с трудом выучивающая роли, получила важный урок от известнейшего английского актера сэра Артура Гилгуд. С тех пор и до сир пор, уже будучи мировой знаменитостью, она учит диалоги, переписывая их по несколько раз на бумагу. А чуть позднее, в криминальной драме «Плыви по течению» уже опытная молодая актриса сама делилась опытом с Уиллом Смитом, который впервые стоял перед камерами.
Алисса Милано и Арнольд Шварцнеггер в фильме «Коммандо», 1985 год
Карьеры Милано развивалась очень удачно: дальше ее ждала работа в двух удачных сериалах «Мелроуз-Плейс» и «Спин Сити», но по-настоящему грандиозную популярность девушке принесла роль Фиби Холливелл — младшей из трех сестер ведьм в телесериале «Зачарованные». Работа над этим проектом позднее подарила ей две номинации на звание лучшей актрисы телевидения по версии Teen Choice Awards.
Алисса Милано и сэр Артур Гилгуд в фильме ««Кентервильское привидение»
Интересно, что с «телевизионными сестрами» отношения у актрисы складывались по-разному: с Холли Мари Комбс (Пайпер Холливелл) она так сдружилась за восемь лет совместной работы, что в дальнейшем девушки даже выпустили совместную линию нижнего женского белья, а вот с третьей сестрой-волшебницей (ее сыграла Шеннен Доэрти) Алисса вечно ссорилась, так что режиссерам пришлось даже вывести Прю Холливелл из проекта. Впрочем, Доэрти вообще отличается сложным характером, из-за похожих склок она покинула и свой первый звездный проект - «Беверли-Хиллз, 90210» - и была включена в список «50 самых злобных женщин прайм-тайма».
Три сестры Холливелл из сериала «Зачарованные»
Семейная жизнь Алиссы Милано сложилась не сразу. Меньше года продлился ее первый брак, и только десять лет спустя, в 2009 она решилась на второй. Мужем знаменитой актрисы стал спортивный агент Дэвид Баглиари. В юности девушка мечтала о том, что у нее будет куча детей, но жизнь распорядилась иначе, долгожданного первенца Майло она родила только в 39 лет, а в 42 - дочь Элизабеллу. С рождением детей актриса стала образцовой мамой. Она даже покинула успешный проект «Любовницы», чтобы больше времени уделять семье.
Алисса Милано с семьей
Сегодня знаменитая актриса выделяет большие средства на благотворительность и является послом доброй воли Детского фонда ООН от Соединенных Штатов. Она воспитывает детей, не стесняется показывать себя в неидеальном виде, чтобы продемонстрировать молодым мамам во всем мире, что женщина не обязана каждую секунду своей жизни выглядеть как кукла. Алисса задумывается о том, чтобы завести еще детей, чтобы реализовать все-таки давнюю мечту, но теперь, в 48-летнем возрасте, она прекрасно осознает риски, связанные с поздней беременностью, и упоминает о возможном усыновлении еще нескольких малышей.
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