Откуда берутся ночные кошмары и как бороться с ними

Сновидения — это ментальные и эмоциональные переживания, возникающие во время сна. Зачастую они состоят из образов, звуков, эмоций и ощущений, дарящих как умиротворение, так и нагоняющих страх. Но какой бы реалистичной ни была картинка, важно помнить, что это плод разгулявшегося воображения. Давайте разбираться, откуда берутся ночные кошмары, что они означают и как с ними бороться.
1. Так откуда же берутся страшные сны?
Чтобы раз и навсегда избавиться от ночных кошмаров, установите их причину. \ Фото: smushcdn.com.
Большинство специалистов сошлось в едином мнении, что повседневная жизнь человека влияет на качество сна. Связано это прежде всего с ментальным и эмоциональным состоянием. Зачастую испытываемые в реале стресс, тревога, беспокойство – становятся ключевыми факторами тревожных снов. Нередко кошмары возникают на почве депрессии, психических расстройств, злоупотреблении лекарств или алкоголя. В любом случае холодящие души сны не берутся на пустом месте.
2. Толкование снов
Даже саомому страшному сну можно найти объяснение и не всегда оно несёт в себе негатив. \ Фото: media.self.com.
Ещё с давних времён люди придавали огромное значение сновидениям, поэтому усердно занимались их толкованием. Так появилась наука онейрология, занимающаяся определением смысла сновидений. Основывается она как на теориях, так и подходах, включающих трактование символов, психодинамику и анализ сновидений. А теперь обо всём по порядку. Итак, трактование символов помогает интерпретировать образы и символы во снах, тем самым выявляя скрытые значения и послания. Что же касается психодинамики, то этот этап базируется на отражение подсознания. А вот анализ заключается в выявление ассоциаций. Проще говоря, все эти пункты помогают выявить как психические, так и физические проблемы, а также устранить их.
Погоня\преследование
От себя и проблем не убежишь даже во сне. \ Фото: bing.com.
Погоня и преследование во сне могут быть истолкованы по-разному, но, как правило, они часто ассоциируются с ощущением угрозы. Зачастую такие сновидения отражают чувство тревоги, страх перед неизвестным, боязнь потерять контроль и ощущение опасности.
Выпавшие зубы
Выпавшие зубы о многом могут рассказать. \ Фото: bing.com.
Во многих культурах сновидения о потере зубов считаются символом эмоционального расстройства, беспокойства или грядущих перемен (необязательно плохих). Тем не менее существуют одни из самых распространённых толкований на эту тему. Например, выпавшие во сне зубы сулят потерю (в том числе и близкого человека), а также подразумевают скрытый страх, бессилие, апатию и неуверенность в себе и собственных силах.
Падение
Не так страшно падение, как кажется на первый взгляд. \ Фото: dreaminterpretation.info.
Падение – ещё один весьма популярный кошмар, преследующий большинство людей во сне. И совсем неудивительно, что истолковать его можно абсолютно по-разному (всё зависит от контекста сновидения). Например, падение во сне часто ассоциируют с потерей контроля над ситуацией. Это может быть связано как с рабочими моментами, так и душевными переживаниями.
3. Методы борьбы с кошмарными сновидениями
Запомните, побороть можно любой кошмар. \ Фото: pm1.narvii.com.
Иногда кошмары бывают настолько затяжными и реалистичными, что ещё по несколько дней отходишь от пережитого во сне. Но есть несколько эффективных способов в борьбе как с последствиями, так и с предпосылками.
Никаких гаджетов перед сном
Исключите гаджеты перед сном. \ Фото: cdn.mos.cms.futurecdn.net.
Запомните одну простую вещь — никаких гаджетов перед сном. Это связано с тем, что синий свет, излучаемый телефонами, планшетами ноутбуками, телевизорами и т.д., как правило, подавляет выработку мелатонина, гормона, ответственного за регулирование сна. В итоге это может привести к раздражительности, нарушению режима, бессоннице и даже ночным кошмарам. Поэтому, чтобы спалось крепко и не снилась всякая ужасающая ерунда, откажитесь от «залипания» в экран хотя бы на полтора-два часа перед сном. К тому же, в данном случае не только синий свет оказывает влияние, а и картинка, которая мелькает перед глазами. Даже если вы не обращаете на неё внимание, мозг, улавливая определённые фрагменты, фиксирует их, а после выдаёт в качестве сновидения.
Записывайте события и ведите наблюдения
Делайте записи, чтобы было проще разобраться в причинах возникновения кошмарных снов. \ Фото: assessoriaescrita.com.br.
Не исключено, что кошмары могут быть связаны с тем или иным событием. Например, вы попали в неприятную ситуацию (стали свидетелем чьих-то разборок, поссорились с любимым человеком или коллегами на работе, не оправдали свои и чужие ожидания, задуманное пошло не по плану и т.д.) – всё это также может повлиять на психику. В итоге перегруженный мозг сбоит, выдавая не самые приятные сновидения. Отсюда рождаются кошмары, которые не дают покоя по несколько дней, повторяясь с регулярной периодичностью. Поэтому постарайтесь фиксировать всё то, что произошло за день. В конечном итоге вы сможете отыскать те самые триггеры, которые провоцируют проблемы со сном, вызывая кошмары.
«Поймали» кошмар – делайте дыхательную гимнастику
Дыхательная гимнастика поможет в борьбе со стрессом и бессонницей. \ Фото: static.tildacdn.com.
В любой, даже самой сложной ситуации, прежде всего, нужно взять себя в руки и успокоиться. Поможет в этом дыхательная гимнастика (кстати, срабатывает она и после ночных кошмаров), поскольку успокаивает тело и разум. Простым дыхательным упражнением при ночных кошмарах является техника четыре-семь-восемь. Изначально на первом этапе на счёт четыре делается глубокий вдох через нос. Затем на счёт семь — задерживается дыхание, а на счёт восемь — нужно очень медленно выдохнуть. Повторяется эта дыхательная практика примерно пять-семь минут или до тех пор, пока не почувствуете максимальное расслабление и успокоение.
4. Наиболее распространённые кошмарные сновидения
Существует множество различных комаров, но каждый из них можно побороть. \ Фото: studyfinds.org.
Помимо вышеперечисленных кошмаров, бывают и другие, с которыми сталкиваются люди на протяжении всей жизни. Кому-то снится смерть (в том числе и близкого человека), авто\авиакатастрофы; кто-то просыпается в гробу и не может из него выбраться; кого-то поймали и заточили в клетку, в то время как другой человек оказался загнанным в ловушку. Исключением не стали и болезни, стихийные бедствия, привкус крови во рту и многое другое. В любом случае важно помнить, что кошмар, прежде всего – это плод воображения и он никак не связан с реальностью. Поэтому важно отыскать первоисточник и обрубить все концы. Таким образом вы раз и навсегда избавитесь от неприятных ощущений и будете спать спокойно.
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