Откуда берутся ночные кошмары и как бороться с ними

1. Так откуда же берутся страшные сны?

Чтобы раз и навсегда избавиться от ночных кошмаров, установите их причину. \ Фото: smushcdn.com.

2. Толкование снов

Даже саомому страшному сну можно найти объяснение и не всегда оно несёт в себе негатив. \ Фото: media.self.com.

Погоня\преследование

От себя и проблем не убежишь даже во сне. \ Фото: bing.com.

Выпавшие зубы

Выпавшие зубы о многом могут рассказать. \ Фото: bing.com.

Падение

Не так страшно падение, как кажется на первый взгляд. \ Фото: dreaminterpretation.info.

3. Методы борьбы с кошмарными сновидениями

Запомните, побороть можно любой кошмар. \ Фото: pm1.narvii.com.

Никаких гаджетов перед сном

Исключите гаджеты перед сном. \ Фото: cdn.mos.cms.futurecdn.net.

Записывайте события и ведите наблюдения

Делайте записи, чтобы было проще разобраться в причинах возникновения кошмарных снов. \ Фото: assessoriaescrita.com.br.

«Поймали» кошмар – делайте дыхательную гимнастику

Дыхательная гимнастика поможет в борьбе со стрессом и бессонницей. \ Фото: static.tildacdn.com.

4. Наиболее распространённые кошмарные сновидения

Существует множество различных комаров, но каждый из них можно побороть. \ Фото: studyfinds.org.