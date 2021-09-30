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Использование камней в ландшафтном дизайне

Пожалуй, каждая хозяйка старается преобразить дачный участок или территорию перед частным домом, высаживая туда несметное количество цветов. Но иногда для «полноты картины» не хватает всего лишь штриха.
Именно этим завершающим акцентом станут обычные камни. И они могут служить не только ограждением для клумбы, но и создавать всевозможные очаровательные комбинации на участке, которые будут только радовать глаз.

Использование камней в ландшафтном дизайне

1. Аккуратная клумба в ландшафтном дизайне



Использование камней в ландшафтном дизайне
Аккуратная клумба с ухоженными декоративными растениями и чёткими границами, украшенная белой галькой.

2. Каменные клумбы в виде корзин


Использование камней в ландшафтном дизайне
Каменные клумбы легко становятся частью природного ландшафта, являясь одним из самых бюджетных и простых вариантов оформления садового участка.

3. Натуральные материалы


Использование камней в ландшафтном дизайне
Для оформления современного ландшафтного дизайна следует использовать натуральный камень, который не нуждается в особом уходе.

4. Сочетание природного и искусственного камня


Использование камней в ландшафтном дизайне
Великолепное сочетание природного и искусственного камня в ландшафтном дизайне садового участка.

5. Отличный пейзаж ландшафтного дизайна


Использование камней в ландшафтном дизайне
Отличный пейзаж ландшафтного дизайна, созданный из мелкой гальки и небольших пальмовых растений.

6. Светлая галька


Использование камней в ландшафтном дизайне
Светлая галька играет вспомогательную декоративную роль, а также служит обрамлением границ.

7. Белая галька в ландшафтном дизайне


Использование камней в ландшафтном дизайне
Отличная идея использования белой гальки в ландшафтном дизайне садового участка.

8. Рокарий на дачном участке


Использование камней в ландшафтном дизайне
При возведении рокария уделяют много внимания декоративным элементам из камня и дренажной системе.

9. Удивительная композиция


Использование камней в ландшафтном дизайне
Великолепное сочетание натуральных камней с зелёными растениями и искусственным газоном.

10. Белая мраморная крошка


Использование камней в ландшафтном дизайне
Белая мраморная крошка — утончённый камень, который благородно украсит ландшафт, а само покрытие получится натуральным и безопасным.

11. Единый декоративный элемент


Использование камней в ландшафтном дизайне
Природный камень выступает как единый декоративный элемент, подчеркивая оригинальность ландшафтного дизайна.

12. Галька в ландшафтном дизайне


Использование камней в ландшафтном дизайне
Применение гальки в оформлении внешнего и внутреннего пространства по-прежнему популярно и привлекательно.

13. Отличное решение для дачного участка


Использование камней в ландшафтном дизайне
Фантастическое сочетание классической каменной плитки с декоративной галькой.

14. Композиция из мелкой гальки


Использование камней в ландшафтном дизайне
Необыкновенная композиция из мелкой разноцветной гальки, которая создаст сказочную атмосферу.

15. Современная альпийская горка


Использование камней в ландшафтном дизайне
Камень является неоспоримым помощником любого профессионального дизайнера, который желает создать гармоничный и привлекающий внимание дачный участок.

16. Богатство оттенков и цветов


Использование камней в ландшафтном дизайне
Богатство оттенков и цветов позволит развить фантазию при воплощении самых разнообразных идей.

17. Использование гальки в ландшафтном дизайне


Использование камней в ландшафтном дизайне
Сегодня профессионалы используют самые разнообразные камни и материалы в ландшафтном дизайне.
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Камниландшафт
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