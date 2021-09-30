Использование камней в ландшафтном дизайне

Пожалуй, каждая хозяйка старается преобразить дачный участок или территорию перед частным домом, высаживая туда несметное количество цветов. Но иногда для «полноты картины» не хватает всего лишь штриха.
Именно этим завершающим акцентом станут обычные камни. И они могут служить не только ограждением для клумбы, но и создавать всевозможные очаровательные комбинации на участке, которые будут только радовать глаз.
1. Аккуратная клумба в ландшафтном дизайне
Аккуратная клумба с ухоженными декоративными растениями и чёткими границами, украшенная белой галькой.
2. Каменные клумбы в виде корзин
Каменные клумбы легко становятся частью природного ландшафта, являясь одним из самых бюджетных и простых вариантов оформления садового участка.
3. Натуральные материалы
Для оформления современного ландшафтного дизайна следует использовать натуральный камень, который не нуждается в особом уходе.
4. Сочетание природного и искусственного камня
Великолепное сочетание природного и искусственного камня в ландшафтном дизайне садового участка.
5. Отличный пейзаж ландшафтного дизайна
Отличный пейзаж ландшафтного дизайна, созданный из мелкой гальки и небольших пальмовых растений.
6. Светлая галька
Светлая галька играет вспомогательную декоративную роль, а также служит обрамлением границ.
7. Белая галька в ландшафтном дизайне
Отличная идея использования белой гальки в ландшафтном дизайне садового участка.
8. Рокарий на дачном участке
При возведении рокария уделяют много внимания декоративным элементам из камня и дренажной системе.
9. Удивительная композиция
Великолепное сочетание натуральных камней с зелёными растениями и искусственным газоном.
10. Белая мраморная крошка
Белая мраморная крошка — утончённый камень, который благородно украсит ландшафт, а само покрытие получится натуральным и безопасным.
11. Единый декоративный элемент
Природный камень выступает как единый декоративный элемент, подчеркивая оригинальность ландшафтного дизайна.
12. Галька в ландшафтном дизайне
Применение гальки в оформлении внешнего и внутреннего пространства по-прежнему популярно и привлекательно.
13. Отличное решение для дачного участка
Фантастическое сочетание классической каменной плитки с декоративной галькой.
14. Композиция из мелкой гальки
Необыкновенная композиция из мелкой разноцветной гальки, которая создаст сказочную атмосферу.
15. Современная альпийская горка
Камень является неоспоримым помощником любого профессионального дизайнера, который желает создать гармоничный и привлекающий внимание дачный участок.
16. Богатство оттенков и цветов
Богатство оттенков и цветов позволит развить фантазию при воплощении самых разнообразных идей.
17. Использование гальки в ландшафтном дизайне
Сегодня профессионалы используют самые разнообразные камни и материалы в ландшафтном дизайне.
Читать далее →
Свежие комментарии