Использование камней в ландшафтном дизайне

Пожалуй, каждая хозяйка старается преобразить дачный участок или территорию перед частным домом, высаживая туда несметное количество цветов. Но иногда для «полноты картины» не хватает всего лишь штриха.

Именно этим завершающим акцентом станут обычные камни. И они могут служить не только ограждением для клумбы, но и создавать всевозможные очаровательные комбинации на участке, которые будут только радовать глаз.







1. Аккуратная клумба в ландшафтном дизайне

2. Каменные клумбы в виде корзин

3. Натуральные материалы

4. Сочетание природного и искусственного камня

5. Отличный пейзаж ландшафтного дизайна

6. Светлая галька

7. Белая галька в ландшафтном дизайне

8. Рокарий на дачном участке

9. Удивительная композиция

10. Белая мраморная крошка

11. Единый декоративный элемент

12. Галька в ландшафтном дизайне

13. Отличное решение для дачного участка

14. Композиция из мелкой гальки

15. Современная альпийская горка

16. Богатство оттенков и цветов

17. Использование гальки в ландшафтном дизайне

Аккуратная клумба с ухоженными декоративными растениями и чёткими границами, украшенная белой галькой.Каменные клумбы легко становятся частью природного ландшафта, являясь одним из самых бюджетных и простых вариантов оформления садового участка.Для оформления современного ландшафтного дизайна следует использовать натуральный камень, который не нуждается в особом уходе.Великолепное сочетание природного и искусственного камня в ландшафтном дизайне садового участка.Отличный пейзаж ландшафтного дизайна, созданный из мелкой гальки и небольших пальмовых растений.Светлая галька играет вспомогательную декоративную роль, а также служит обрамлением границ.Отличная идея использования белой гальки в ландшафтном дизайне садового участка.При возведении рокария уделяют много внимания декоративным элементам из камня и дренажной системе.Великолепное сочетание натуральных камней с зелёными растениями и искусственным газоном.Белая мраморная крошка — утончённый камень, который благородно украсит ландшафт, а само покрытие получится натуральным и безопасным.Природный камень выступает как единый декоративный элемент, подчеркивая оригинальность ландшафтного дизайна.Применение гальки в оформлении внешнего и внутреннего пространства по-прежнему популярно и привлекательно.Фантастическое сочетание классической каменной плитки с декоративной галькой.Необыкновенная композиция из мелкой разноцветной гальки, которая создаст сказочную атмосферу.Камень является неоспоримым помощником любого профессионального дизайнера, который желает создать гармоничный и привлекающий внимание дачный участок.Богатство оттенков и цветов позволит развить фантазию при воплощении самых разнообразных идей.Сегодня профессионалы используют самые разнообразные камни и материалы в ландшафтном дизайне.