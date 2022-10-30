Чем удивили мир 8 выдающихся китайских художников: от стальных змей до тонкого лиризма

Поднебесная всегда славилась своими живописными традициями. Когда-то живопись Китая поражала иностранцев тонкими оттенками, изяществом линий и выверенными композициями, лиризмом и безупречно точной передачей действительности. А сегодня китайские художники снова удивляют мир – кто-то нежными женскими образами, кто-то – титаническими стальными змеями, а кто-то и вовсе бросает вызов всему миру…
Цветы и креветки Ци Байши
Работы Ци Байши.
Байши – культовый китайских художник конца XIX – начала XX века, мастер традиционных жанров «цветы и птицы» и «травы и насекомые». Хотя, пожалуй, известней всего его работы с изображением креветок – пара движений кисти и вот уже они опасливо свернулись на бумаге. Популярность «креветочных» рисунков раздражала самого Ци Байши – он всю жизнь стремился сохранить в своих работах красоту и разнообразие живой природы, цветов, деревьев, бабочек и птиц.
Работы Ци Байши.
Он начал заниматься живописью еще в детстве, вдохновлялся мастерами прошлого, однако вскоре был вынужден прервать обучение – нужно было помогать семье. Но рисовать он не перестал и, уделяя этому занятию каждую свободную минуту, добился невероятных высот. В дальнейшем занимался и преподавательской деятельностью. Ци Байши приложил немало усилий к развитию живописи в Китае – на стыке национальных традиций и открытости новому. А в 1956 году художник получил Международную премию мира.
Сюй Бэйхун и бегущие лошади
Галопирующие лошади Сюй Бэйхуна.
Сюй Бэйхун, наверное, особенно хорошо был известен отечественному зрителю – как минимум филателистам. Все благодаря серии марок «Галопирующие лошади». Лошадей Бэйхуна печатали в советских книгах, ими иллюстрировали стихотворения, появлялись они и на открытках.
Галопирующие лошади Сюй Бэйхуна.
Сам же он, получив европейское образование в области искусства, считается значимой фигурой периода культурной революции. Активно выступал за реформу китайского художественного образования, за открытость опыту других стран. Помимо акварельных работ, сочетающих традиционную технику с западной экспрессией, он много писал маслом, отражая на холсте культуру и быт родной страны.
Гу Йинчжи – королева кошек
Кошки в рисунках Гу Йинчжи.
Гу Йинчжи считается прямой наследницей последнего императорского рода Китая. Однако ни на какие правительственные должности не претендует, а занята исключительно мирными делами – рисует кошек в технике, близкой традиционной китайской живописи.
Кошки в рисунках Гу Йинчжи.
Она родилась в обеспеченной и образованной семье, в Тяньцзиньской академии искусств исследовала европейскую живопись. Ее работы, наполненные безграничной любовью к пушистым созданиям, хранятся в музеях родной стран, а также в частных коллекциях Востока и Запада.
Ай Вэйвэй – «элитный беженец»
Инсталляция из табуретов.
Ай Вэвйвэй, пожалуй, самый известный из китайских художников наших дней. Возможно, даже самый известный из ныне живущих китайцев – после Си Цзиньпина, Ван Ибо и Джека Ма. Его масштабные инсталляции из бытовых предметов – шин, стульев, велосипедов – экспонируются в крупнейших музеях современного искусства. Однако на родине его, сына оппозиционного поэта, не жалуют. Ай Вэйвэй неоднократно подвергался арестам и преследованиям в Китае. И хотя художник даже занимался в Пекине проектированием олимпийского стадиона, чаще всего он выступает в оппозиции как культурным традициям своей страны, так и ее правительству.
Инсталляция Ай Вэйвэя.
Он рисовал логотипы западных компаний на старинных вазах, рассыпал по полу в музеях семена подсолнечника и создавал огромные светильники, символизирующие компартию Китая. Надо сказать, что западная публика тоже не сразу приняла его эксперименты – например, выставку молодых художников, организованную под его началом, в 1979 году прикрыла полиция. Однако сегодня Ай Вэйвэй живет в Берлине, снимает документальные фильмы о проблемах мигрантов, щедро делится в интервью историями из жизни китайского арт-андеграунда и регулярно шокирует зрителей по всему миру.
Скандалист и монах Чжан Хуань
Чжан Хуань на фоне своей работы.
Наряду с Ай Вэйвэем, Чжан Хуань – один из самых знаменитых современных художников Китая, скульптор и акционист, выбравший для себя путь буддистского монаха в миру. Некоторые его перформансы были посвящены взаимодействию человека и природы – например, при участии сорока рабочих-мигрантов ему удалось поднять уровень воды в озере (никаких инженерных секретов – люди просто вошли в воду толпой).
Коллаж Чжан Хуаня - о власти и духовности.
Чжан Хуань – ведущая фигура в китайском андеграундном искусстве восьмидесятых (которого, по словам Вэйвэя, не существовало). В ранних своих работах нередко рисковал жизнью и использовал собственное тело как основной объект приложения творческих сил, что вызывало сравнения с деятельностью венских акционистов. Поднимая вопросы о политике и духовности, идентичности и подлинных исторических ценностях, он создавал скульптуры, вдохновляясь сломанными буддистскими статуями в Тибете. С середины нулевых начал использовать в своем творчестве храмовый пепел.
Тибетский быт в картинах Ай Сюаня
Тибетская девушка.
Ай Сюань – известный китайский живописей, родственник скандально известного Ай Вэйвэя, преподает в Пекинском институте живописи. С шестидесятых годов преимущественно пишет маслом. Его работы, выполненные в русле западной традиции реалистического искусства, посвящены жизни и быту Тибета, который регулярно посещает художник.
Дети и снега Тибета в работах художника.
Заснеженные вершины и грустные, рано повзрослевшие дети, мрачные тона со всполохами национальных украшений и вышивки – картины Ай Сюаня привлекли внимание западной публики к жизни этого загадочного края.
Хэ Цзяин и девичья меланхолия
Работы Хэ Цзяина.
Работы Хэ Цзяина.
Хэ Цзяин – наверное, самый успешный художник КНР из числа тех, кто выбирает «мирные» пути в своем творчестве. Вдохновляется он и национальной китайской традицией, и европейскими образцами, но особенно восхищает его русское искусство конца XIX века и советская академическая живопись с ее силой, лиризмом и невероятными женскими образами.
Стальной змей Хуан Юн Пина
Скелет змея на берегу моря.
Фрагменты инсталляции, посвященной империям.
Хуан Юн Пин скончался в 2019 году, успев войти в число выдающихся фигур постмодернистского искусства и ленд-арта. Самая известная его работа – тотальная инсталляция Empires. Среди пластиковых контейнеров и коробок появляется огромная треуголка – символ власти, а рядом извивается металлический змей – один из любимых образов художника.
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