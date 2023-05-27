Почему скручивается лист у болгарского перца

Одной из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются огородники при выращивании перца, является скручивание листьев. Очень важно следить за состоянием кустиков, так как вовремя незамеченная проблема может привести к серьезным болезням и даже гибели посадок.







Подобного рода проблема может возникнуть из-за неподготовленной почвы. Субстрат для выращивания перца должен быть рыхлым и богатым питательными веществами. Более того, эта культура требовательна к температурным условиям. Так, посадка перца в открытый грунт должна происходить тогда, когда температура воздуха не будет опускаться ниже 15 градусов тепла. Обязательным условием высадки является не только подходящая температура воздуха, но и температура грунта. Почва должна быть прогрета как минимум до 10 градусов.

Получить отличный эффект от удобрения поможет дрожжевая подкормка, для приготовления которой необходимо растворить 50 гр сухих дрожжей и 1 ч л сахара в 1 л теплой воды. Полученный раствор разведите в 10 л воды и используйте для полива перцев 1 раз в неделю.







Дать перцам все необходимые для активного роста и развития вещества поможет удобрение из крапивы. Чтобы сделать эффективную подкормку, залейте 1 кг крапивы 10 л воды и оставьте на 14 дней. Полученный настой разведите водой в соотношении 1 к 10 и используйте для полива посадок.

Часто скручивание листьев происходит из-за нападения насекомых. Если под листом появилась паутинка — это значит, перец атаковал паутинный клещ. Этот вредитель прячет свое потомство в скрученных листьях перца, что мешает нормальному фотосинтезу растения.







Еще один вредитель — тля, которая питается соком листьев, в результате чего они ослабевают и сворачиваются.

Сворачивание листьев в верхней части растения может говорить и о том, что перец страдает от вирусного заболевания верхушечной гнили. Если вовремя не предотвратить развитие болезни, то пострадают плоды.

Профилактику от насекомых и болезней рекомендуется проводить сразу после высадки перцев в открытый грунт. Для обработки кустиков готовится раствор соды из расчета 50 гра соды на 10 л воды.







Для защиты от вредителей и грибка можно использовать и настой крапивы.







Также важно отметить, что если выращивание растений происходит под пленкой, то очень важно засыпать отверстия в пленке почвой, в противном случае, горячий воздух, который образуется под пленкой, будет обжигать нижние листья и стебли кустиков.





Читать далее →