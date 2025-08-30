С нами не соску...
Такси в Мумбае



Обычно одно такси от другого отличают по водителю, и в западном мире мало внимания уделяется тому, чтобы украсить или выделить определенное авто. Вот в Мумбае таксисты действуют креативнее: они обтягивают сиденья своих машин нарядной тканью, чтобы стать конкурентоспособнее. Компания Taxi Fabric привлекает к своей деятельности молодых индийских дизайнеров по ткани — выигрывают все: и таксисты, и компания, и дизайнеры, демонстрирующие свой талант.
Такси в Мумбае

Такси в Мумбае Эта машина определенно отличается от других! Такси в Мумбае Производство обивки. Такси в МумбаеТакси в МумбаеТакси в Мумбае Такси в МумбаеТакси в МумбаеТакси в Мумбае Такси в МумбаеТакси в Мумбае Такси в МумбаеТакси в МумбаеТакси в МумбаеТакси в МумбаеТакси в МумбаеТакси в МумбаеТакси в МумбаеТакси в Мумбае Такси в МумбаеТакси в МумбаеТакси в Мумбае


