Такси в Мумбае

Обычно одно такси от другого отличают по водителю, и в западном мире мало внимания уделяется тому, чтобы украсить или выделить определенное авто. Вот в Мумбае таксисты действуют креативнее: они обтягивают сиденья своих машин нарядной тканью, чтобы стать конкурентоспособнее. Компания Taxi Fabric привлекает к своей деятельности молодых индийских дизайнеров по ткани — выигрывают все: и таксисты, и компания, и дизайнеры, демонстрирующие свой талант.
Эта машина определенно отличается от других! Производство обивки.
источник
