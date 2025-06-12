Почему в отелях всегда стелют белое постельное белье

В мире существует столько красивых комплектов разноцветного белья, но владельцы отелей упорно продолжают закупать именно белоснежный текстиль. Почему? Novate.ru раскрывает главный секрет гостиниц и рассказывает, как им удается поддерживать белье в идеально чистом состоянии.
Мода на белоснежное постельное белье существовала не всегда., что в номере только что сделали высококлассный ремонт, хотя на самом деле горничные просто постелили белые простыни.
1. Чистота и свежесть
Белое белье ассоциируется со свежестью и чистотой. / Фото: pastelnye-tona.ru
Парадокс, но именно белый цвет считается самым ярким в палитре оттенков. Он ассоциируется со свежестью, чистотой, роскошью, поэтому, когда гости отеля видят белоснежное постельное белье, они на подсознательном уровне начинают доверять сервису и считать его идеальным. Белые простыни являются негласным доказательством того, что номер убран и чист. Представьте, если бы кровать была заправлена серым или желтоватым бельем. К нему посетители наверняка отнеслись бы с подозрением.
2. Практичность
Белой ткани не страшны частые стирки
У цветных тканей, несмотря на их красоту, есть один существенный недостаток – после многочисленных стирок они могут полинять и утратить первоначальный оттенок. По этой причине яркое белье владельцам отелей приходится менять гораздо чаще, чем белоснежное, ведь как только оно бледнеет, доверие гостей отеля к сервису падает. Вряд ли кому-то хочется спать на выцветших простынях, правда? Сразу в голове начинают вестись подсчеты, сколько уже людей спало на этом белье.
Что касается белого текстиля, то он может оставаться привлекательным на протяжении многих месяцев, даже при условии частых стирках. А если белье станет сероватым или появится желтизна, их всегда можно будет вывести при помощи обычного кислородного отбеливателя.
Есть еще один важный нюанс – постельное белье белого цвета можно стирать одновременно, пропустив этап сортировки по цвету. Это существенно экономит время персонала. Кроме того, нет необходимости покупать специальные средства для стирки цветных тканей.
3. Универсальность
Белое белье одинаково хорошо смотрится и в классике, и в сканди
Раньше номера в разных отелях делались под копирку – можно было посетить несколько разных гостиниц, но все равно складывалось ощущение, будто вы все это время были в одной. Сейчас владельцы отелей стараются сделать свои заведения максимально индивидуальными, стильными и оригинальными – выбирают подходящее направление в дизайне, цветовую гамму, отделочные материалы и пр. Также не стоит забывать, что «стандарты», «полулюксы» и «люксы» в гостиницах выглядят по-разному, а подбирать индивидуальные постельные принадлежности для номеров из каждой категории долго, сложно и дорого.
В таких условиях именно белое постельное белье является беспроигрышным вариантом, так как оно идеально сочетается с любым стилем. Светлый текстиль становится прекрасным фоном для любых дизайнерских задумок, его гармоничным дополнением. А вот цветные простыни и пододеяльники могут не вписаться в обстановку номера, выбиваться из общей картинки и выглядеть «обособленно».
4. Экономия
Для цветного белья нужно больше средств
Как показывает практика, и закупка, и обслуживание белоснежного постельного белья обходится владельцам отелей гораздо дешевле, чем цветного. Судите сами: для того, чтобы поддерживать идеальный внешний вид ярких пододеяльников, наволочек, простыней необходимо приобрести большое количество самой разной бытовой химии. Понадобятся специальные отбеливатели для цветных тканей, кондиционеры, гели. Кроме того, может понадобиться более деликатное и, как следствие, дорогое оборудование.
Яркое постельное белье из качественных тканей, которые долгое время сохраняют презентабельный внешний вид и не линяют после многочисленных стирок, стоит дорого. А вот белые простыни не только практичнее, но и дешевле, поэтому бюджет гостиницы практически не пострадает в процессе закупки.
Интересный факт: Согласно приказу Минкультуры РФ № 1215 от 11 июля 2014 года, отели и гостиницы имеют право закупать белье исключительно из натуральных материалов – хлопка или шелка. Этот нюанс очень важен для безопасности гостей, ведь синтетические ткани могут вызвать аллергическую реакцию. Впрочем, для владельцев отелей также есть свою плюс – натуральные материалы служат гораздо дольше, поэтому экономить на постельном белье нет никакого смысла.
Бонус: Как ухаживать за белым постельным бельем?
Лучше использовать кислородный отбеливатель
Есть несколько важных советов, которые следует соблюдать, если вы хотите, чтобы белое постельное белье долгое время не теряло свой привлекательный внешний вид:
• Используйте деликатные средства для стирки, которые не включают в себя агрессивные отбеливающие компоненты. Это важно, если вы не хотите повредить ткань.
• Осторожно применяйте отбеливатель. Белое постельное белье сложно поддерживать в идеальном состоянии вообще без отбеливателей, но применять их стоит максимально осторожно, следуя рекомендациям, указанным на упаковке. Лучше всего отдавать предпочтение кислородным отбеливателям. Он не только проникает вглубь ткани, полностью убирая загрязнения, но также полностью вымывается, подходит аллергикам и маленьким детям.
• Перед началом стирки выворачивайте наволочки и пододеяльники, очищая уголки от скопившегося мусора. Такая предосторожность уменьшает не только вероятность окрашивания белья, но также степень износа.
• Перед стиркой белье необходимо тщательно сортировать. Нельзя допускать, чтобы в барабан попала какая-то цветная вещь.
• Выбирайте режим с температурой не выше 40 градусов. Если игнорировать эту рекомендацию, со временем белье станет серым, вне зависимости от того, какую бытовую химию вы применяете.
Белое белье лучше стирать при 30-40 градусах, не выше
• В барабане могут оставаться частицы цветных вещей или грязь с подошвы кроссовок, постиранных накануне. Поэтому перед каждой стиркой эксперты рекомендуют запускать режим полоскания на высокой температуре. Этот простой лайфхак гарантирует, что после стирки белье останется таким же белоснежным, как и в день покупки.
• Не забивайте барабан до отказа, лучше оставляйте его полупустым. Постельное белье объемное, а в мокром виде еще и тяжелое, поэтому каждый комплект лучше стирать по отдельности. Даже если стиральная машина выдержит «нашествие» большого количества белья, качество такой стирки будет сомнительным.
• Сушите белье при низких оборотах, чтобы не повредились волокна – 400 будет вполне достаточно. Да, вы достанете из барабана влажные простыни, наволочки и пододеяльники, однако лучше увеличить время сушки, чем попрощаться с любимым комплектом белья через пару месяцев после покупки.
• Гладить постельное белье необходимо слегка влажным, при этом температура утюга не должна превышать 150 градусов. А если хотите, чтобы ткань оставалась мягкой и приятной на ощупь, гладьте с оборотной стороны.
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