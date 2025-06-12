Почему в отелях всегда стелют белое постельное белье

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В мире существует столько красивых комплектов разноцветного белья, но владельцы отелей упорно продолжают закупать именно белоснежный текстиль. Почему? Novate.ru раскрывает главный секрет гостиниц и рассказывает, как им удается поддерживать белье в идеально чистом состоянии.



В мире существует столько красивых комплектов разноцветного белья, но владельцы отелей упорно продолжают закупать именно белоснежный текстиль. Почему? Novate.ru раскрывает главный секрет гостиниц и рассказывает, как им удается поддерживать белье в идеально чистом состоянии.

1. Чистота и свежесть

Белое белье ассоциируется со свежестью и чистотой. / Фото: pastelnye-tona.ru

2. Практичность

Белой ткани не страшны частые стирки

3. Универсальность

Белое белье одинаково хорошо смотрится и в классике, и в сканди

4. Экономия

Для цветного белья нужно больше средств

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Лучше использовать кислородный отбеливатель

Белое белье лучше стирать при 30-40 градусах, не выше