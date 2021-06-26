Домовой: хранитель дома или простая выдумка?

Верите ли вы в домового? Возможно, в вашей квартире пропадали вещи? Устраивает ли вам по ночам кто-то «уборку» на кухне, при этом сильно шумя? Некоторые скептически относятся к таким явлениям, но другие же могут верить, что в их доме живет барабашка. Но имеет ли домовой место быть или же это просто суеверия, которые пришли к нам от славян? Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего, нужно понять, откуда к нам пришло такое понятие как домовой.
Сказания о домовом
На свете масса легенд, повествующих нам о том, откуда в наш дом пришел домовой. Основа у всех этих повествований и сказаний одна. Очень давно, когда Бог низверг дьявола и всех его слуг в ад, некоторые, так сказать, раскаявшиеся в своих злодеяниях решили остаться на земле, в виде всякой злой нечисти. Другие, которые свято поверили в Божье прощение и искренне раскаялись, превратились в добрые сущности, которые поселились в домах людей и стали охранять их и само жилище.
Древние славяне олицетворяли барабашку с добрым духом и хранителем семьи. Тем ни менее, если это существо разозлить, он может наделать кучу разных пакостей. Считалось, что от отношения домового к хозяину жилья будет зависеть здоровье не только членов всей семьи, но и всего домашнего скота. Поэтому чтобы задобрить это существо, нужно было придерживаться определённых ритуалов.
По поверьям, домовой любит жить за печкой и для того, чтобы домовой не обиделся и не покинул дом, за печь выбрасывали мелкий мусор. Ещё одним местом, где любил находиться домовой, считалась кладовая именно на чердаке.
Как выглядит домовой?
На сегодняшний день существует масса различных вариантов описания внешности домового. Это может быть маленького роста старичок с лицом главы дома или наоборот большой комок шерсти. В народе существует примета, мол, если ночью, на грудь что-то тяжелое сядет, то мысленно нужно спросил: «К худу или к добру?». Если в ответ человек услышит смех, то домовой извещает о том, что в дом придет большая радость в виде неожиданных денег или же возможно скоро быть свадьбе. Но если слышен, плачь домового, то нужно готовиться к тому, что беда заглянет в дом. Именно таким образом, домовой предупреждает хозяев о том, что должно случиться.
Умасливание домовенка
Чтобы добрый дух не гневался на семью, принято ставить блюдце молока с печеньем и конфетами за печку, не забывать выбрасывать мелкие крошки и быть дружелюбным с хранителем. В ответ он будет оберегать вас от недругов и если к вам вдруг зайдет нежданный и недобрый гость, то он всячески поможет его выгнать. Ну и на всякий случай, лучше конечно прикупить хорошую бронированную входную дверь, а также и качественные межкомнатные. Ну, это на всякий случай, если вдруг домовой не справится.
Все в этой жизни относительно
Да, несомненно, мифов, легенд, демонов и прочей нечисти в мифологии разных стран масса. Но давайте посмотрим на эту ситуацию реально? Славяне, которые свято верили в это создание, скорее всего, нашли себе хоть кого-то, кто способен охранять их жилье и их самих. Но мы живет в двадцать первом веке и «домовым» нам служит добротная бронированная дверь, домофон и газовый баллончик, на случай, если поздно возвращаемся домой. Поэтому не стоит винить «домового», за то, что у вас в доме разбились тарелки или забилась труба, возможно, нужно просто следить за своим жильем? А вот с ночными удушьями стоит быть осторожней и на всякий случай, раз в полгода проверяться у кардиолога. Это лишь одна точка зрения и следовать ей слепо нет смысла. В любом случае, берегите себя и свой дом.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
i,tumblr,livejournal" />
Свежие комментарии