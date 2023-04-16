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Коллекция автомобилей Михаила Красинца

Коллекция автомобилей Михаила Красинца

Официально это место называется музей ретро-автомобилей «Авто-СССР», но в реальности оно больше похоже на кладбище автомобилей. В следующем году этой коллекции, в которой на данный момент насчитывается более 320 автомобилей, исполнится 20 лет. Этот самый большой автомобильный музей в России под открытым небом находится в деревне Черноусово Тульской области, всего в 300 километрах от Москвы.

Едем!

Михаил Красинец в прошлом профессиональный автомеханик гоночной команды Москвич, увлекся коллекционированием автомобилей в конце 1980х годов. Сначала собирал коллекцию в Москве, в Сокольниках, но когда автомобили перестали помещаться во дворе — продал квартиру и переехал в Тульскую область.

Коллекция автомобилей Михаила Красинца

Музей под открытым небом появился в 1996 году. Почти за 20 лет Михаилу удалось собрать огромную коллекцию автомобилей, производившихся в СССР.

Коллекция автомобилей Михаила Красинца

По словам Михаила в настоящий момент у него в коллекции находится 320 автомобилей и осталось собрать еще около 60 моделей.

Коллекция автомобилей Михаила Красинца

Основу коллекции составляют автомобили производства АЗЛК — многочисленные Москвичи во всех возможных модификациях, включая редчайшие модели с правым расположением руля.

Коллекция автомобилей Михаила Красинца

Большую часть автомобилей Михаил фактически спас от уничтожения, их собирались резать на металлолом.

Коллекция автомобилей Михаила Красинца

Хранение под открытым небом не лучшим образом сказывается на состоянии автомобилей, но в целом за последние 10 лет состояние автомобилей хуже не стало. Наоборот, некоторые из них были заново покрашены, пусть и обычной кисточкой с масляной краской.

Коллекция автомобилей Михаила Красинца

Михаил невероятно увлеченный человек, он может часами рассказывать про каждый автомобиль из своей коллекции.

Коллекция автомобилей Михаила Красинца

Есть и редчайшие экспонаты, как например этот Buick Eight, выпускавшийся с 1931 по 1935 год.

Коллекция автомобилей Михаила Красинца

У Михаила огромное количество завистников, преимущественно из среды реставраторов-коллекционеров. Они считают, что Михаил губит автомобили и никому их не отдает.

Коллекция автомобилей Михаила Красинца

Здесь возникает закономерный вопрос, а почему Михаил кому-то должен отдавать свои автомобили? Это его собственность, он их купил на свои собственные деньги.

Коллекция автомобилей Михаила Красинца

Коллекция постоянно пополняется, некоторые новые экспонаты он либо покупает, либо меняется (у него много одинаковых моделей).

Коллекция автомобилей Михаила Красинца

Конечно у Михаила есть проблемы с менеджементом. Ему удалось собрать огромнейшую коллекцию автомобилей, а вот управлять ей не получается.

Коллекция автомобилей Михаила Красинца

Да и уследить за всеми автомобилями крайне тяжело. А еще недобросовестные посетители, включая тех же самых реставраторов, которые приезжают чтобы своровать ценные детали с некоторых экспонатов.

Коллекция автомобилей Михаила Красинца

Представьте каково это, одному владеть коллекцией из 320 автомобилей. Помощники иногда появляются, но к сожалению надолго не задерживаются.

Коллекция автомобилей Михаила Красинца

Вероятно, что многих пугает колоссальный объем работы.

Коллекция автомобилей Михаила Красинца

Михаил с помощником Сергеем пытаются привести в порядок правительственный ЗИМ.

Коллекция автомобилей Михаила Красинца

Государство музей не финансирует, Михаил фактически живет и продолжает коллекционировать автомобили на пожертвования от посетителей.

Коллекция автомобилей Михаила Красинца

Хотя конечно, здесь нужно как минимум отсыпать гравием площадку и сделать навесы, т.к. палящее солнце, дождь и снег беспощадны к кузовам, резинкам и стеклам автомобилей.

Добраться к Михаилу очень просто: из Москвы по трассе М2 (Крым) до поселка Чернь. Далее повернуть налево на улицу Ленина и ехать ориентируясь по схеме. Красным обозначен маршрут пригодный для кроссоверов только в сухую погоду (спуск и подъем к мосту через реку около деревни Уготь во время дождей становится непроезжим). Зеленый маршрут доступен для проезда даже для легковых автомобилей, но он немного длиннее. Точные координаты – 53,397936 36,922462.

Коллекция автомобилей Михаила Красинца

На самом деле стоит всё это увидеть собственными глазами и лично познакомиться с Михаилом. Уверен, вам понравится!

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Тульская обл.рп. Черньд. Уготьул. Ленинаресп. Крымс. Черноусово

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