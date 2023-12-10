Простейший метод, как быстро и без усилий удалить суперклей с любой поверхности

Суперклей - очень полезная вещь в хозяйстве. При этом каждый, кто хотя бы один раз пользовался данным видом клея, прекрасно знает о том, что может случиться, если он попадет туда, куда не нужно. Суперклей быстро засыхает и способен испортить любую поверхность. Но главная проблема заключается в том, что его крайне сложно вывести. Впрочем, существует один простой и действенный метод, который стоит взять на вооружение всем.
Полезная вещица в хозяйстве. /Фото: vybratpravilno.ru.
Итак, описываемый метод хорош тем, что он прост в реализации и невероятно доступен, не требует значительных финансовых и временных затрат на свою реализацию. Очистить поверхность, пострадавшую от суперклея можно без нанесения механического повреждения вещи. Справится данный способ даже с теми каплями клея, которые засохли многие недели назад. Все, что потребуется для реализации способа – это димексид.
Удалить клей не просто. /Фото: yastroy.com.
Диметилсульфоксид – это лекарственное средство, которое не составит труда найти в ближайшей аптеке. Используется он в качестве анальгетического и противовоспалительного средства. Вещество имеет формулу С2Н6OS. Препарат этот широко распространен и не стоит больших денег. Само собой, для процедуры выведения клея нужны будут ватные макияжные диски. Можно раздобыть еще мягкую тряпочку для шлифовки.
Есть в каждой аптеке. /Фото: drive2.com.
Все, что нужно сделать – это смочить димексидом вату и оттереть ей суперклей при помощи мягких, повторяющихся движений. Благодаря содержащимся в своем составе веществам, димексид быстро вступает в химическую реакцию с клеем и расщепляет его. Если на месте удаления остается пятно, то нужно добавить еще немного димексида, так как это след от застаревшего клея. Вот и все!
Немного потереть и все. /Фото: labuda.blog.
Стоит также добавить, что данный способ работает с любым суперклеем вне зависимости от его марки и производителя. Все потому, что для создания клейкого средства используются одни и те же вещества. Ни одна из разновидностей суперклея в корне не отличается от другой. Именно поэтому способ очистки поверхности при помощи упомянутого лекарственного средства так хорош.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии