С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 411 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга
    Автор, на приготовление подобных блюд уйдет не менее часа - можете посчитать  сами  время в своих рецептах. Что-то сл...5 блюд для сытног...
  • Николай Арзамасцев
    Самое лучшее применение такого шланга - отучить наглого кота  ссать в кресло!«Вторая жизнь» ст...
  • Лисицын Сергей
    Ну добавьте сюда ещё печки, которые топились дровами (угарный газ), электроплитки с открытой спиралью,  стеариновые с...Популярные бытовы...

Простейший метод, как быстро и без усилий удалить суперклей с любой поверхности



Суперклей - очень полезная вещь в хозяйстве. При этом каждый, кто хотя бы один раз пользовался данным видом клея, прекрасно знает о том, что может случиться, если он попадет туда, куда не нужно. Суперклей быстро засыхает и способен испортить любую поверхность. Но главная проблема заключается в том, что его крайне сложно вывести. Впрочем, существует один простой и действенный метод, который стоит взять на вооружение всем.

Полезная вещица в хозяйстве. /Фото: vybratpravilno.ru.

Полезная вещица в хозяйстве. /Фото: vybratpravilno.ru.

 

Итак, описываемый метод хорош тем, что он прост в реализации и невероятно доступен, не требует значительных финансовых и временных затрат на свою реализацию. Очистить поверхность, пострадавшую от суперклея можно без нанесения механического повреждения вещи. Справится данный способ даже с теми каплями клея, которые засохли многие недели назад. Все, что потребуется для реализации способа – это димексид.
Удалить клей не просто. /Фото: yastroy.com.

Удалить клей не просто. /Фото: yastroy.com.

 

Диметилсульфоксид – это лекарственное средство, которое не составит труда найти в ближайшей аптеке. Используется он в качестве анальгетического и противовоспалительного средства. Вещество имеет формулу С2Н6OS. Препарат этот широко распространен и не стоит больших денег. Само собой, для процедуры выведения клея нужны будут ватные макияжные диски. Можно раздобыть еще мягкую тряпочку для шлифовки.
Есть в каждой аптеке. /Фото: drive2.com.

Есть в каждой аптеке. /Фото: drive2.com.

 

Все, что нужно сделать – это смочить димексидом вату и оттереть ей суперклей при помощи мягких, повторяющихся движений. Благодаря содержащимся в своем составе веществам, димексид быстро вступает в химическую реакцию с клеем и расщепляет его. Если на месте удаления остается пятно, то нужно добавить еще немного димексида, так как это след от застаревшего клея. Вот и все!
Немного потереть и все. /Фото: labuda.blog.

Немного потереть и все. /Фото: labuda.blog.

 

Стоит также добавить, что данный способ работает с любым суперклеем вне зависимости от его марки и производителя. Все потому, что для создания клейкого средства используются одни и те же вещества. Ни одна из разновидностей суперклея в корне не отличается от другой. Именно поэтому способ очистки поверхности при помощи упомянутого лекарственного средства так хорош.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх