Колоритные гостиничные избушки, которые повторяют очертания отельных номеров древности

Мало кто задумывается, когда появились те или иные блага, к которым привык современный человек. Взять, к примеру, гостиничное дело, корни которого ведут еще в древние времена. За несколько тысячелетий этот бизнес развивался и изменялся в зависимости от прогресса, пристрастий и моды. И вот теперь, когда фешенебельные отели могут предложить просто фантастические условия, некоторые решили вернуться к истокам. Как это произошло в Китае, в исторической части Гуйлиня (Китай), считающегося самым живописным местом на планете.
Колоритные домики на «курьих» ножках отражают желание сделать номера такими, какими они были еще в древние времена (Guilin Lebei, Гуйлинь).
На живописном склоне в пригороде Гуйлиня (Китай), известного удивительной красотой природы и архитектурных шедевров, открылся семейный гостиничный комплекс Guilin Lebei, который привлекает неординарным решением обустройства номеров. Учитывая, что обширный участок земли находится на лесистом склоне не удивительно, что владельцы решили отойти от привычных стандартов строительства гостиничных комплексов. Со своим видением и пожеланиями они обратились в архитектурную компанию AOE architects, которая и разработала 13 отдельных номеров в виде лесных избушек на «курьих» ножках.
Семейный гостиничный комплекс Guilin Lebei состоит из 13 очаровательных домиков на дереве (Гуйлинь, Китай). | Фото: shangyexinzhi.com.
План размещения отдельных номеров на территории Guilin Lebei (Гуйлинь, Китай). | Фото: mymodernmet.com.
По сведения авторов Novate.ru, авторы проекта решили обратиться к истокам гостиничного дела, ведущим еще в древние времена, когда путников во время сна приходилось оберегать от различных опасностей. В этой местности, как и в многих других, расположенных в лесной чаще, издревле старались строить жилье на возвышенности, чтобы ни дикий зверь, ни разбойники не смогли незамеченными попасть в дом. По этой причине все строения находились на достаточной высоте и устанавливались они на высоких опорах. Если почва была плотной, то использовался всего один массивный столб или ствол срезанного дерева.
Аутентичные домики прекрасно вписываются в лесной пейзаж (Guilin Lebei, Гуйлинь). | Фото: architectnews.tumblr.com.
«Это своего рода укрытие с максимально широким обзором, позволяющее избежать опасности, – объясняют свое решение специалисты AOE architects. – Мы использовали эту концепцию в проекте для того, чтобы дать возможность посетителям установить более тесные отношения с природой.
Очаровательные домики на дереве позволят исполнить детскую мечту каждого посетителя (Guilin Lebei, Гуйлинь). | Фото: archdaily.com.
Типы лесных хижин в семейном гостиничном комплексе Guilin Lebei (проект архитектурной компании AOE architects). | Фото: architectnews.tumblr.com.
Примечательно: 5 различных типов лесных хижин, выполняющих роль гостиничных номеров, приподняты над землей на высоте не менее пяти метров. Это позволило обеспечить безопасность людям, лесным обитателям, растениям и самим строениям. Каждый из колоритных домиков имеет два уровня, нижний – это общие зоны отдыха и спальня для взрослых, а верхний – всецело принадлежит детям. Номера имеют разную площадь (от 27 до 45 кв. метров), форму и планировку. Хотя это никак не влияет на захватывающий вид, открывающийся из любого уголка Guilin Lebei, будь то домик на дереве, «парящие» платформы с террасами или подвесные мостики, которые соединяют номера между собой, общественные зоны с выходами на лесные опушки, пешеходные дорожки, озеро или к реке, протекающей с другой стороны комплекса.
Лесная хижина с А-образной крышей больше всего подойдет любителям минимализма (Guilin Lebei, Гуйлинь). | Фото: shangyexinzhi.com.
♦ Лесная хижина типа А. Это самые маленькие домики, площадь которых не превышает 27 «квадратов». Отличительной чертой этих номеров станет А-образная крыша, покрытая деревянной черепицей. Жилое пространство хижины разделено два уровня, но на второй ярус, где находится детское спальное место, можно попасть только по съемной лестнице, что позволяет освободить место для маневров или игр ребенка. В этом номере предусмотрены две спальных зоны, небольшой уголок для отдыха и ванная комната.
На радость детворе были спроектированы домики, по наружной стороне которых проходят горки (Guilin Lebei, Гуйлинь). | Фото: archdaily.com.
Горка-труба в считанные секунды доставит ребенка на открытую террасу (Guilin Lebei, Гуйлинь). | Фото: architectnews.tumblr.com.
♦ Лесной домик типа В и С. Эти избушки точно предназначены для семей с детьми, ведь в них имеются не только внутренние съемные лестницы. Здесь можно увидеть наружную горку, соединяющую второй ярус с первым, причем ребятня сразу попадает на открытую террасу перед входом, которая станет идеальным местом для игр и развлечений на свежем воздухе. Форма объекта и распределение жилых зон абсолютно идентично типу А, а вот размер уже побольше. В этом варианте также имеется балкон, на котором есть обустроенная зона отдыха.
Настоящая лесная избушка с соломенной крышей порадует любителей старины (Guilin Lebei, Гуйлинь). | Фото: mymodernmet.com.
Щедрое остекление и просторный открытый балкон модели типа D позволят в полной мере насладиться красотой и запахом леса (Guilin Lebei, Гуйлинь). | Фото: shangyexinzhi.com.
♦ Гостиничный номер тип D. Эта колоритная избушка больше всего напоминает древние отели, но несмотря ни на что современные посетители смогут наслаждаться не только восхитительными видами за окном, но и благами цивилизации. Чтобы домик отвечал стандартам древности, крышу немного изогнули и покрыли искусственной соломой, которая очень гармонично вписывается в окружающий ландшафт и ярко подчеркивает аутентичность объекта.
В домике на дереве модели Е может отдыхать большая семья или компания друзей (Guilin Lebei, Гуйлинь). | Фото: mymodernmet.com.
♦ Оригинальный модуль тип Е. Самой большой резиденцией семейного гостиничного комплекса является эллипсообразный домик, полностью покрытый изогнутыми досками. Это довольно просторные апартаменты, на первом этаже которых находится гостиная прямо у панорамного окна, спальня, кухня-столовая, игровая зона и ванная комната. На втором уровне имеются две спальни и ванная комната. Как и в предыдущих номерах, помимо площадки-террасы перед входом, гостей порадует большой балкон с полностью оборудованной зоной отдыха.
Между домиками на дереве проложены извилистые воздушные дорожки, игровые площадки и террасы (Guilin Lebei, Гуйлинь).
Если говорить об интерьере, то в дизайне каждого номера есть своя изюминка, но всех их объединяет национальный колорит, максимальная простота оформления (без ущерба для комфорта) и использование только натуральных, экологически чистых отделочных материалов. Такое решение продиктовано местоположением самого гостиничного комплекса Guilin Lebei.
Общественная зона отдыха на открытой террасе на уровне кроны деревьев (Guilin Lebei, Гуйлинь). | Фото: mymodernmet.com.
Умиротворяющий отдых на лесной лужайке всем пойдет на пользу. | Фото: architectnews.tumblr.com.
Современные люди отправляются в такие места ради отрешения от городской суеты и максимального расслабления в окружении живой природы, поэтому ничего не должно отвлекать от захватывающих впечатлений. И, конечно же, приятных ощущений, ведь номера Guilin Lebei, по сути, – это домики на дереве, а разноуровневые переходы, террасы и мостики – своеобразные лабиринты, ведущие к новым приключениям. А их устроители семейного гостиничного комплекса приготовили также немало. Всем, кто захочет прогуляться в тени от домиков и крон деревьев, предлагают активные виды развлечений. Это могут быть горки, качели, игровые площадки, пешеходные и велосипедные маршруты, экскурсии, рыбалка, купание в озере (зависит от времени года) и многое другое.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии