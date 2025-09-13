Колоритные гостиничные избушки, которые повторяют очертания отельных номеров древности

Колоритные домики на «курьих» ножках отражают желание сделать номера такими, какими они были еще в древние времена (Guilin Lebei, Гуйлинь).

Семейный гостиничный комплекс Guilin Lebei состоит из 13 очаровательных домиков на дереве (Гуйлинь, Китай). | Фото: shangyexinzhi.com.

План размещения отдельных номеров на территории Guilin Lebei (Гуйлинь, Китай). | Фото: mymodernmet.com.

Аутентичные домики прекрасно вписываются в лесной пейзаж (Guilin Lebei, Гуйлинь). | Фото: architectnews.tumblr.com.

Очаровательные домики на дереве позволят исполнить детскую мечту каждого посетителя (Guilin Lebei, Гуйлинь). | Фото: archdaily.com.

Типы лесных хижин в семейном гостиничном комплексе Guilin Lebei (проект архитектурной компании AOE architects). | Фото: architectnews.tumblr.com.

Лесная хижина с А-образной крышей больше всего подойдет любителям минимализма (Guilin Lebei, Гуйлинь). | Фото: shangyexinzhi.com.

На радость детворе были спроектированы домики, по наружной стороне которых проходят горки (Guilin Lebei, Гуйлинь). | Фото: archdaily.com.

Горка-труба в считанные секунды доставит ребенка на открытую террасу (Guilin Lebei, Гуйлинь). | Фото: architectnews.tumblr.com.

Настоящая лесная избушка с соломенной крышей порадует любителей старины (Guilin Lebei, Гуйлинь). | Фото: mymodernmet.com.

Щедрое остекление и просторный открытый балкон модели типа D позволят в полной мере насладиться красотой и запахом леса (Guilin Lebei, Гуйлинь). | Фото: shangyexinzhi.com.

В домике на дереве модели Е может отдыхать большая семья или компания друзей (Guilin Lebei, Гуйлинь). | Фото: mymodernmet.com.

Между домиками на дереве проложены извилистые воздушные дорожки, игровые площадки и террасы (Guilin Lebei, Гуйлинь).

Общественная зона отдыха на открытой террасе на уровне кроны деревьев (Guilin Lebei, Гуйлинь). | Фото: mymodernmet.com.

Умиротворяющий отдых на лесной лужайке всем пойдет на пользу. | Фото: architectnews.tumblr.com.