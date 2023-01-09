10 голливудских звёзд с самым мерзким характером

1. Кристиан Бэйл
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Бэйл скандалил втихую, не вынося сор на публику, но шило в заднице не утаишь. В итоге актер прославился на весь Голливуд после того, как в сеть утекла аудиозапись, где Бэйл вдохновенно разносит главного оператора фильма «Терминатор: Да придёт спаситель» за то, что тот, смерд, осмелился прервать дубль.
2. Вэл Килмер
Страшные байки о поведении Килмера стали расползаться давным-давно, во времена съёмок «Острова доктора Моро» (1996). Его разборки и наезды привели к тому, что через три дня у фильма сменился режиссёр; сам Килмер и не скрывал, что добивался у начальства именно такого решения. Второй режиссер Джон Франкенхаймер, однако, тоже не был рад Килмеру, и вскоре произнес следующее: «Есть две вещи, которые я никогда не сделаю в своей жизни. Я не покорю вершину Эвереста. И я никогда больше не буду работать с Килмером».
Мало того, и спустя годы жалобная книга Килмера пополнялась новыми записями. Среди тех, кого бесил Килмер, масса кинематографистов с мировым именем — например, Джоэль Шумахер и даже Оливер Стоун!
3. Линдси Лохан
Здесь можно обойтись без ненужных подробностей, ибо поведение белки-истерички Линдси уже вошло в фольклор, а сама она вот уже многие годы главный герой наркоманских анекдотов о Голливуде.
Вот как характеризуют её работу коллеги по цеху: «С момента появления Лохан на съёмках единственное, чем она занималась — стопорила работу. Она могла подолгу просиживать сиднем в вагончике или в гримёрке, а потом вдруг взять и умотать на концерт своего бойфренда. Все остальные были, по сути, её заложниками».
4. Дженнифер Лопес
Вздорный характер Джей Ло многие годы варится на глазах у жёлтой прессы. Апогея антисоциальность её поведения достигла в процессе съёмок ленты «Чего ждать, когда ждёшь ребенка». Дженнифер категорически отказывалась общаться с кем бы то ни было, что не давало снять кино по-человечески.
5. Брюс Уиллис
Герой всех киногиков Кевин Смит без обиняков объявил, что Брюс Уиллис просто топтал его душу на съемках фильма «Двойной КОПец». Брюс даже отказался сниматься на фоне постера фильма и общаться в прессой в период рекламной кампании. Участники съёмок поддержали режиссёра, который в сердцах высказал следующее: «Я хочу поблагодарить всех, кто работал над этой картиной, за исключением Брюса Уиллиса, ведь он — долбаный гондон».
6. Джулия Робертс
Ей было всего 23, а она уже скандалила и переругивалась с самим Стивеном Спилбергом на съёмках «Капитана Крюка». Спилберг потом заявил, что все эти её срывы случались на почве наркотиков и личных неурядиц. Поговаривают, что многие звезды — в их числе Том Круз, Мел Гибсон и Мишель Пфайфер — специально приходили в съёмочный павильон, чтобы убедиться, правда ли всё то, что поговаривают о сумасбродной молодой актрисе.
Стервозность и паршивые нервы не помешали, однако, Джулии сколотить состояние в 250 миллионов долларов к настоящему моменту.
7. Эдвард Нортон
Если ты видел замечательный «Бёрдмэн», то можешь себе представить Нортона на съёмочной площадке: многое в этом фильме не приукрашено и базируется на его реальном поведении. Актер просто обожает контролировать всё и вся, вмешиваясь в написание сценария, в съёмочный процесс и — что считается особенно неприличным в кинокругах — самолично присутствовать и качать права при монтаже. Когда ему не дали самому править финальный монтаж «Халка», Нортон разобиделся не по-детски и отказался участвовать в рекламе фильма, что серьёзно подкосило старт проката. Неудивительно, что в «Мстителях» теперь за Халка отвечает кое-кто совсем другой.
8. Стивен Сигал
За великим драматическим актёром, знающим всего лишь одно выражение лица, тянется шлейф слухов и сплетен, что он якобы имеет поганый характер. Сигал не считает за людей тех, кто снимается вместе с ним, способен даже пнуть кого-нибудь из числа каскадеров, чтоб не расслаблялись. Игравший в картине «Приказано уничтожить» Джон Легуизамо рассказывал, что Сигал чуть не избил его за то, что жалкий актёришка посмел зубоскалить на репетиции.
9. Гвинет Пэлтроу
Как сообщают, Гвинет Пэлтроу сделала все, чтобы Скарлетт Йоханссон чувствовала себя на съемочной площадке «Железного человека 2» неуютно. Источник рассказал: «Гвинет не с каждым заводит дружбу, и, как правило, делает так, что люди чувствуют себя неудобно и неловко рядом с ней. Она не была напрямую груба со Скарлетт, она просто никогда не говорила с ней. Гвинет обходила стороной Скарлетт и всячески ее избегала».
10. Уэсли Снайпс
А вот и герой многочисленных скандалов и курьёзов, старина Блэйд. Актёр Пэттон Освальт был с ним вместе на площадке фильма «Блэйд 3: Троица» и вынес оттуда не самые лучезарные воспоминания. Уэсли день напролёт торчал в своём трейлере и курил гашиш. Мало того, он делал это демонстративно, протестуя против того, что режиссёр и продюсеры якобы его недооценивают, недоплачивают денег и не дают руководить творческим процессом. Нетрудно себе представить, чего бы могла наруководить обкуренная сумасбродная звезда Голливуда, которая к тому же умудрилась три года отсидеть в тюряге за неуплату налогов. Хотя про налоги — это уже более поздняя история. Ещё посмотрим, приумножила ли тюрьма его актёрские таланты.
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