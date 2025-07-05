Базовые соусы, которые должен уметь готовить каждый

Эспаньоль

По легенде, соус создал испанский повар, приехавший во Францию на свадьбу Людовика XIII и Анны Австрийской. Особенность соуса в том, что мука обжаривается до коричневого цвета, а к ней добавляется крепкий мясной бульон.Ингредиенты:1 литр крепкого бульона50 грамм сливочного масла50 грамм муки100 грамм репчатого лука50 грамм сельдерея100 грамм моркови2 столовые ложки томатной пастыСоль, перец по вкусуПриготовление:В растопленное масло добавить муку и обжаривать, непрерывно помешивая, до коричневого цвета. Смесь охладить, добавить томатную пасту и теплый бульон. Овощи порезать небольшими кусочками, обжарить и добавить в соус. Варить на медленном огне около 4-х часов. В процессе приготовления следить за тем, чтобы соус не пригорал.