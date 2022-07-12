Не покупайте жёлтые бананы! 10 самых важных фактов о бананах от Росконтроля

Мы так любим бананы, словно живём в жарких странах: этот аппетитный жёлтый фрукт занимает позицию лидера продаж среди всех экзотических фруктов. Собственно, даже «экзотикой» бананы уже давно никто не считает.
Предлагаем вашему вниманию статью из сообщества Росконтроля, где специалисты рассказывают интереснейшие для потребителя факты о товарах народного потребления. В данном случае речь пойдёт об особенностях вызревания бананов, которые очень важно знать, если вы употребляете в пищу этот фрукт.
1. Зачем бананы срывают недозревшими?
Несмотря на свою внешнюю стойкость — банан на самом деле фрукт очень деликатный. И вообще не может транспортироваться на длительные расстояния при температуре выше 14 градусов по Цельсию.
Поэтому единственная возможность довезти бананы до покупателя в «товарном» виде — срывать их зелеными и перевозить на кораблях, оснащенных холодильными установками.
2. Почему раньше бананы были зеленее?
Все мы помним, что раньше не только трава, но и бананы были зеленее. Это связано с тем, что в советское время в продажу поступали бананы без дополнительной обработки. Как выгрузили зеленые бананы из холодильника — так и отправляли их в продажу. Кто успел — тот купил.
3. Зачем бананы отправляют в газовую камеру?
Для того, чтобы сорванный зеленым банан дозрел равномерно — его подвергают газации: это такой управляемый процесс, в результате которого бананы не только быстрее дозревают, но и делают это более равномерно и аккуратно.
Сначала бананы помещаются в специальные камеры хранения с низкой (также около 15 С) температурой и определенным уровнем влажности, а потом их переносят в камеру газации, где нагревают и обрабатывают газовой смесью.
4. Что такое «банано-газ» и опасен ли он для человека?
Эта газовая смесь (ее еще называют «банано-газ») на 5% состоит из этилена и на 95% из азота. Такая смесь безопасный для здоровья человека аналог природного вещества, выделяемого бананами при естественном процессе дозревания.
5. Почему раньше бананы были вкуснее?
Хотя эта газовая смесь безвредна для человека — вкус бананов, дозревавших в камере газации, все-таки чаще всего отличает в худшую сторону, по сравнению с бананами, дозревавшими естественным путем.
Газация не может заменить естественного созревания, и так как в советское время камеры газации не использовались, то и поступающие в продажу бананы были вкуснее.
6. Почему сейчас не продают «необработанные» бананы?
С одной стороны — в условиях рыночной экономики продавцы фруктов уже не могут предлагать покупателям зеленые бананы: такая продукция просто будет не конкурентоспособной. При этом ждать, пока на складе бананы сами «дойдут» до товарной кондиции естественным образом — также невозможно.
Во-первых, это не рентабельно, тратить время на товар, который лежит на складе и медленно желтеет. А во-вторых — при дозревании естественным способом нет гарантий того, что банан пожелтеет равномерно.
7. Можно ли есть зеленые бананы?
Зеленый цвет банана говорит о том, что в нем повышено содержание крахмала, еще не превратившегося в сахар. Из-за этого переварить такие бананы намного сложнее: крахмал ферментируется в толстом кишечнике, и может вызывать газообразование.
Чем банан более спелый — тем большая часть крахмала превратилась в сахар, а значит такой банан не только слаще, но и гораздо легче переваривается.
8. Можно ли есть потемневшие бананы?
К сожалению сейчас потребители все чаще сталкиваются с тем, что купленные в магазине желтые бананы ведут себя «нетипично»: очень быстро вянут, портятся и теряют тот самый «товарный» вид, ради которого их и обрабатывали газовой смесью. Это может происходить из-за того, что в процессе искусственного «дозревания» бананов поставщик нарушил режим обработки.
Вреда употребление такие бананов также не принесет, хотя и удовольствия, конечно же, тоже особого не доставит. Например дети очень часто отказываются есть бананы у которых потемнела кожура, даже если внутри этот банан выглядит абсолютно нормальным и сладким на вкус.
9. Как яблоки помогают бананам дозреть?
Если вам все-таки удалось купить зеленые бананы (что скорее редкость по нашим тяжелым временам) то можно самостоятельно довести их до кондиции. Для этого достаточно положить зеленые бананы в пакет с какими-нибудь другими фруктами (например яблоками или грушами), которые сами по себе выделяют этилен, необходимый бананам для дозревания.
Да, в домашних условиях этот процесс будет происходить менее «технологично», но зато вы избавлены от рисков на следующий день после покупки желтых бананов обнаружить, что они «скукожились», а их кожура стала темно-коричневого цвета.
10. Как помешать бананам перезреть?
Для более долгого сохранения бананов от потемнения — их плодоножку (или бананы целиком) нужно плотно обернуть фольгой, пищевой пленкой или убрать в полиэтиленовый пакет: это защищает бананы от этилена, содержащегося в других фруктах, если вы складываете их в одну корзину вместе с бананами.
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