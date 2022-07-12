Не покупайте жёлтые бананы! 10 самых важных фактов о бананах от Росконтроля

Мы так любим бананы, словно живём в жарких странах: этот аппетитный жёлтый фрукт занимает позицию лидера продаж среди всех экзотических фруктов. Собственно, даже «экзотикой» бананы уже давно никто не считает.



Предлагаем вашему вниманию статью из сообщества Росконтроля, где специалисты рассказывают интереснейшие для потребителя факты о товарах народного потребления. В данном случае речь пойдёт об особенностях вызревания бананов, которые очень важно знать, если вы употребляете в пищу этот фрукт.









1. Зачем бананы срывают недозревшими?

2. Почему раньше бананы были зеленее?

3. Зачем бананы отправляют в газовую камеру?

4. Что такое «банано-газ» и опасен ли он для человека?

5. Почему раньше бананы были вкуснее?

6. Почему сейчас не продают «необработанные» бананы?

7. Можно ли есть зеленые бананы?

8. Можно ли есть потемневшие бананы?

9. Как яблоки помогают бананам дозреть?

10. Как помешать бананам перезреть?