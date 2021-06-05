Как вырастить ананас на подоконнике!

Чтобы круглый год наслаждаться красивыми тропическими растениями, не обязательно отправляться в жаркие страны, достаточно проявить немного терпения — и вот уже у вас дома в горшках растут деревья и фрукты. А как насчет того, чтобы вырастить настоящий ананас? Вот несколько советов, которые помогут без особых хлопот вырастить это растение в домашних условиях.

Как правильно посадить ананас

1. Возьмите зрелый плод ананаса и срежьте макушку прямо под корень. Лишнюю мякоть по бокам тоже безжалостно срежьте.

2. Теперь удалите несколько нижних листьев так, чтобы оголился ствол. Поместите макушку в стакан с водой, как показано на картинке. Теперь нужно подождать 2,5–3 недели, чтобы появились корешки.

3. С появлением корешков можно сажать ананас в почву. Выберите небольшой горшок с диаметром, примерно равным размеру хохолка. После посадки обильно полейте саженец и накройте целлофановым пакетом. Через 7–8 недель растение должно укорениться, хороший признак — вновь появившиеся листья.

Таким образом через некоторое время из 1 хохолка ананаса у вас вырастет 1 фрукт.

Если вы хотите получить 2, 3 или даже 4 ананаса, то разрежьте хохолок на необходимое количество частей и проделайте те же самые манипуляции. Возможно, расти такие ананасы будут чуть медленнее, но из 1 ананаса вам удастся вырастить сразу несколько. Возможно, расти такие ананасы будут чуть медленнее, но из 1 ананаса вам удастся вырастить сразу несколько.

Как ухаживать

Ананас не любит слишком влажную почву и прямые солнечные лучи, но место должно быть довольно освещенным. Достаточно поливать его раз в неделю, в период активного роста — чуть чаще.

Не забывайте аккуратно срезать отмирающие листья, а по мере роста пересадить ананас в больший горшок. Также полезна периодическая подкормка растения.

Пребывание на свежем воздухе стимулирует рост ананаса, так что в теплые деньки можно выносить его на балкон или в сад. Держите растение подальше от сквозняков.

Как и сколько растет ананас

Срок созревания домашнего ананаса зависит от сорта, но в среднем на это понадобится около 2–3 лет. Все это время можно наблюдать за развитием и ростом растения, которые будут происходить прямо на ваших глазах. Вот как это примерно выглядит:

Поначалу активными темпами растет листва. Примерно через 16 месяцев появится соцветие, которое станет расти вверх на подножке.

Из него станет формироваться плод, который день ото дня будет становиться все больше похожим на настоящий ананас.

Через некоторое время ананас пожелтеет, станет спелым, и его можно будет наконец попробовать.

Вот так можно вырастить красивое тропическое растение с вкусным плодом прямо у себя дома. Попробуйте, это интересно и занимательно, а если в доме есть дети, то веселое времяпровождение вам гарантировано.