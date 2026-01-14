С нами не соску...
Северное сияние в Норвегии

Фотограф Reuters Яннис Беракис (Yannis Behrakis) сделал серию потрясающих снимков одного из самых красивых световых явлений в природе — северного полярного сияния недалеко от норвежской деревни Местервик, расположенной за Северным полярным кругом. Северное сияние в Норвегии

Северное сияние в Норвегии 1. Турист фотографирует северное сияние над коммуной Балсфьорд, недалеко от деревни Местервик.

(© Yannis Behrakis / Reuters) Северное сияние в Норвегии 2. Полярное сияние — это свечение верхних слоев атмосфер планет, обладающих магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. В Северном полушарии его называют также северным сиянием, а в высоких широтах Южного полушария — южным. (© Yannis Behrakis / Reuters) Северное сияние в Норвегии 3. У полярного сияния много цветов. Зеленый является наиболее распространенным цветом. (© Yannis Behrakis / Reuters) Северное сияние в Норвегии 4. Окраска полярного сияния зависит от того, с частицами какого газа взаимодействует солнечный ветер. А это определяется слоем атмосферы, в котором происходит взаимодействие. (© Yannis Behrakis / Reuters) Северное сияние в Норвегии 5. Точно предсказать, когда именно удастся наблюдать северное сияние, практически невозможно. (© Yannis Behrakis / Reuters) Северное сияние в Норвегии 6. Больше всего шансов увидеть северное сияние в Финляндии, на севере Норвегии и в Исландии. (© Yannis Behrakis / Reuters) Северное сияние в Норвегии 7. Тех, кому удалось понаблюдать за этим удивительным явлением, можно считать счастливчиками. (© Yannis Behrakis / Reuters) Северное сияние в НорвегииСеверное сияние в Норвегии Северное сияние в Норвегии

