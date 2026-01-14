Северное сияние в Норвегии
Фотограф Reuters Яннис Беракис (Yannis Behrakis) сделал серию потрясающих снимков одного из самых красивых световых явлений в природе — северного полярного сияния недалеко от норвежской деревни Местервик, расположенной за Северным полярным кругом.
1. Турист фотографирует северное сияние над коммуной Балсфьорд, недалеко от деревни Местервик.
(© Yannis Behrakis / Reuters)
2. Полярное сияние — это свечение верхних слоев атмосфер планет, обладающих магнитосферой, вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного
ветра. В Северном полушарии его называют также северным сиянием, а в высоких широтах Южного полушария — южным. (© Yannis Behrakis / Reuters)
3. У полярного сияния много цветов. Зеленый является наиболее распространенным цветом. (© Yannis Behrakis / Reuters)
4. Окраска полярного сияния зависит от того, с частицами какого газа взаимодействует солнечный ветер. А это определяется слоем атмосферы, в котором происходит взаимодействие. (© Yannis Behrakis / Reuters)
5. Точно предсказать, когда именно удастся наблюдать северное сияние, практически невозможно. (© Yannis Behrakis / Reuters)
6. Больше всего шансов увидеть северное сияние в Финляндии, на севере Норвегии и в Исландии. (© Yannis Behrakis / Reuters)
7. Тех, кому удалось понаблюдать за этим удивительным явлением, можно считать счастливчиками. (© Yannis Behrakis / Reuters) источник
