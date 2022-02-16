Самые необычные туалетные знаки

Честно говоря, туалеты являются одним из самых полезных изобретений человечества, но для нас это настолько привычное, так сказать, дело, что мы не отдаем должное этому потрясающему достижению человеческой мысли.







Но теперь Томас Крэппер (крестный отец всех унитазов) будет рад узнать, что некоторые люди очень постарались и придумали крутые и несомненно креативные знаки вместо скучных «М» и «Ж».



Правда, в нескольких случаях креативность настолько зашкаливает, что наверняка некоторые посетители баров, кафе или ресторанов, где находятся эти туалеты, переварив бутылочку пива или две, останавливаются в ступоре и долго думают, в какую же сторону им идти.







«Мужчинам налево, потому что женщины всегда правы».































































































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