Нужно ли убирать растительные остатки из сада и огорода осенью

Оставленные на зиму ботва, опавшие листья, падалица и одинокие сорняки не просто портят внешний вид вашего участка, но и создают немало проблем, решать которые предстоит в следующем сезоне. Что же нужно непременно убрать из сада и огорода и почему?

Среди дачников бытует мнение, что после сбора урожая огород можно оставить в покое до весны. Ведь все растительные остатки, оказавшиеся на участке, за зиму перегниют и превратятся в бесплатное и чрезвычайно полезное удобрение. Увы, далеко не все из того, что остается в саду и огороде, так безопасно, как кажется и многие отходы действительно необходимо убирать, причем за пределы участка.







Опавшие листья

Овощная ботва

Сорняки

Падалица яблок, груш и сливы

Скошенная трава и обрезанные ветки

Как только не оправдывают неопытные садоводы свое нежелание сгребать и сжигать листья плодовых деревьев и кустарников: они и красивые, и пахнут осенью, и укрывают корни растений от морозов… Нет, нет и еще раз нет – вреда от опавших листьев куда больше, чем пользы!Многие из них могут быть поражены бактериальными или грибковыми заболеваниями, служить пристанищем для зимующих личинок и яиц насекомых-вредителей, да и сам процесс гниения не слишком полезен в приствольных кругах. Все опавшие листья нужно собирать, выносить за пределы участка и сжигать.Убирая овощи, мы часто удаляем с них все лишнее прямо на грядке. Листья, стебли, часть корешков и шелуха отправляются в грунт и, как мы думаем, перегнивают там. Увы, в теплое время года ботва становится не питанием для гряд, а идеальным укрытием для вредителей. Слизни, гусеницы, самки свекловичной тли и десятки других насекомых с радостью заселятся в созданный для них теплый домик. Впрочем, даже если ботва и останется без вредителей, полноценно перегнить на поверхности гряд она не сможет – и пользы от нее не будет.Все растительные остатки после уборки овощей необходимо складировать в компостной кучеОптимальное место для складирования ботвы на зиму – компостная куча. Ее правильное формирование и своевременная обработка соответствующими препаратами позволят вам превратить растительные излишки в полезное удобрение.Когда вы проводили последнюю прополку грядок? Наверняка в тот момент, когда убирали с них овощи. А ведь за оставшиеся пару теплых месяцев практически все сорняки успевают вырасти заново, а некоторые еще и зацвести. Их корни и семена за зиму не погибнут, а ранней весной тронутся в рост, отнимая питание у капризных благородных культур.В середине октября удалите сорняки с грядок и приствольных кругов. Если мысль о полноценной прополке вгоняет вас в тоску, хотя бы пройдитесь по зеленым вредителям плоскорезом – сил и времени на повторное прорастание у них не останется.Из фруктов, только что упавших с дерева, может получиться неплохое варенье, а вот удобрение выйдет неважное. Во-первых, падалица притягивает ос, которые с радостью поселяются рядом с бесплатной «столовой», и прогнать которых ох как непросто. Во-вторых, в плодах, помимо плодожорки, непременно есть и косточки, которые взойдут и надолго обеспечат вас борьбой с дикой порослью. В третьих, косточки станут лакомством и для грызунов, которые соберутся на ваш участок со всех окрестных мест и останутся на нем после сытной зимовки. И наконец, стоит помнить, что первыми с дерева падают плоды, пораженные вредителями или заболеваниями, и оставляя их на земле, вы способствуете распространению проблем, которые могут привести к вымиранию сада.Правильным решением будет сбор падалицы и компостирование ее в яме, защищенной от грызунов, вместе с другими растительными остатками.Если солидную часть вашего участка занимает газон, не стоит забывать и о нем в канун зимы. Постричь его желательно до высоты 4-5 см, чтобы высокая трава не гнила и не засыхала под слоем снега, а весной не мешала пробиваться свежим росткам. А вот собирать траву после последнего покоса и удалять ее с участка необязательно, если, конечно, вы всегда своевременно стригли газон и он не перерос. Срезанные несколько сантиметров станут естественным удобрением, и к весне от них не останется и следа. Кроме того, траву можно использовать для зимнего мульчирования приствольных кругов, цветов и кустарников, боящихся морозов.Обрезанные осенью ветки с деревьев и кустов нужно внимательно осмотреть: если они поражены лишайниками, грибковыми заболеваниями или имеют видимые трещины, сжигайте их без раздумий. А вот если обрезка носила чисто декоративный характер и ветви здоровы, их можно будет использовать весной для создания теплых грядок.Осенняя уборка растительных остатков в саду и огороде необходима. Конечно, усталость от прошедшего сезона и плохая погода активно демотивируют любого дачника, но это тот случай, когда лучше победить свою лень, чем следующую весну начинать с решения прошлогодних проблем.