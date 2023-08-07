Самые невероятные законы о сексе со всего мира

Никаких проявлений чувств на публике – ОАЭВо многих странах нет ничего странного в том, что влюбленные пары практикуют публичные проявления чувств, начиная от поцелуя в щеку и заканчивая страстными объятьями. Более того, иногда можно увидеть пары, которые занимаются сексом на улице. Однако ни одно из этих утверждений не подходит для Объединенных Арабских Эмиратов. Здесь любой вид публичных проявлений чувств (даже скромный поцелуй в щеку) может привести к тому, что вы окажетесь за решеткой на срок в десять дней. Более того, если вы занимались этим в общественном месте, будучи в нетрезвом состоянии, срок вашего пребывания в тюрьме может составить целый год.