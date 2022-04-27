Удивительное рядом: зачем мужчины красят один ноготь на руке?

Очередной глупый тренд или..?
Вы наверняка видели их. В социальных сетях, на просторах интернета или даже в общественном транспорте – мужчина с накрашенными ногтями не может не привлекать к себе внимание. Тем более, если ноготь накрашен только один. Что это: очередной нелепый тренд или принадлежность к какому-то тайному обществу? Нет, истинная причина куда интереснее. Более того: есть вероятность, что когда вы её узнаете, то сделаете то же самое.
С виду, вроде, мужественные парни
Зачем мужчины красят один ноготь цветным лаком? Причину следует искать в Австралии. Хотя, нет, в Камбодже – именно туда два года назад с гуманитарной миссией отправился австралийский активист Эллиот Костелло (Elliot Costello). В Камбодже, в одном из социальных центров, Эллиот встретил девочку по имени Теа (Thea). Теа росла в неблагополучной семье и регулярно подвергалась домашнему насилию. Эллиот и Теа быстро нашли общий язык. Оказалось, что девочке интересен маникюр, и она даже спросила разрешения потренироваться на своём новом друге. Австралиец согласился, а на прощание пообещал, что теперь всегда будет красить один ноготь в память об этой встрече.
Эллиот Костелло (Elliot Costello) – основатель благотворительной акции #PolishedMan
Эллиот вернулся в Австралию и вместе с коллегами-активистами из организации YGAP запустил в социальных сетях благотворительный марафон. Суть проста: мужчинам предлагалось накрасить один ноготь на руке и выложить фото в Сеть с хэштегом #PolishedMan. Странный маникюр символизировал нелицеприятную статистику: «1 из 5» – именно столько детей подвергаются домашнему насилию.
Кумир всех девочек Harry Styles поддерживает акцию #PolishedMan
Казалось бы, глупость, но расчёт активистов оказался верным: необычная тенденция заставляла людей задавать вопросы. В итоге всё большее число узнавало о проблеме, присоединялось к акции, а количество пожертвований в фонд помощи детям, пострадавшим от домашнего насилия, росло с каждым днём. Марафон поддержали даже многие звёзды Голливуда, чья мужественность не вызывает сомнений. К примеру, «Росомаха» Хью Джекман или красавец «Тор» Крис Хемсворт. И теперь каждый октябрь #PolishedMan будет повторяться снова.«Тор» Крис Хемсворт в поддержку акции #PolishedMan"]
Так что, в следующий раз, когда увидите мужчину с таким экстравагантным маникюром, не спешите вешать ярлыки. Возможно, он старается сделать мир немного лучше. Даже столь необычным образом.
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