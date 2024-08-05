Как это было: 15 фотографий разных лет о жизни в Советском Союзе

15 фотографий разных лет из СССР.

1. Автомобили «Чайка»

Легковые автомобили Горьковского автозавода в 1969 году.

2. Латиноамериканский революционер и советский космонавт

Юрий Гагарин и Эрнесто Че Гевара в 1964 году.

3. Хрущев с космонавтами

Никита Хрущев, Герман Титов и Юрий Гагарин в 1961 году.

4. Магистраль в Москве

Проспект Калинина в 1977 году.

5. Мозаика для станции метрополитена

Мозаика для станции метро «Комсомольская» в 1964 году.

6. Карта метрополитена

Карта московского метрополитена в 1967 году.

7. Станция «Комсомольская»

Первые разменные автоматы в метро в 1965 году.

8. Обнаженная модель

Модель перед зеркалом в 1971 году.

9. Книга с автографом

На Арбате в 1990 году.

10. Демонстрация в центре города

Демонстрация на Красной площади, 7 ноября 1945 года.

11. Кинотеатр

Кинотеатр «Ударник» в 1959 году.

12. Парк имени Горького

Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Москве в 1964 году.

13. Туманное утро

Утро на площади трех вокзалов в 1957 году.

14. Советский артист цирка

Юрий Никулин в 1985 году.

15. В мастерской у советского скульптора

В мастерской у Льва Кербеля в 1962 году.

Старые фото - они словно машина времени позволяют перенестись на несколько десятилетий назад и погрузиться в совершенно другое время. Для кого-то такое путешествие - воспоминания и ностальгия, тогда как для других - возможность узнать что-то новое. В этом обзоре собраны фотографии, которые стали знаковыми, и за каждым из этих снимков - целая эпоха.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: