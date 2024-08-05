Как это было: 15 фотографий разных лет о жизни в Советском Союзе

15 фотографий разных лет из СССР.
Старые фото - они словно машина времени позволяют перенестись на несколько десятилетий назад и погрузиться в совершенно другое время. Для кого-то такое путешествие - воспоминания и ностальгия, тогда как для других - возможность узнать что-то новое. В этом обзоре собраны фотографии, которые стали знаковыми, и за каждым из этих снимков - целая эпоха.
1. Автомобили «Чайка»
Легковые автомобили Горьковского автозавода в 1969 году.
2. Латиноамериканский революционер и советский космонавт
Юрий Гагарин и Эрнесто Че Гевара в 1964 году.
3. Хрущев с космонавтами
Никита Хрущев, Герман Титов и Юрий Гагарин в 1961 году.
4. Магистраль в Москве
Проспект Калинина в 1977 году.
5. Мозаика для станции метрополитена
Мозаика для станции метро «Комсомольская» в 1964 году.
6. Карта метрополитена
Карта московского метрополитена в 1967 году.
7. Станция «Комсомольская»
Первые разменные автоматы в метро в 1965 году.
8. Обнаженная модель
Модель перед зеркалом в 1971 году.
9. Книга с автографом
На Арбате в 1990 году.
10. Демонстрация в центре города
Демонстрация на Красной площади, 7 ноября 1945 года.
11. Кинотеатр
Кинотеатр «Ударник» в 1959 году.
12. Парк имени Горького
Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Москве в 1964 году.
13. Туманное утро
Утро на площади трех вокзалов в 1957 году.
14. Советский артист цирка
Юрий Никулин в 1985 году.
15. В мастерской у советского скульптора
В мастерской у Льва Кербеля в 1962 году.
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