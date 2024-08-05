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Как это было: 15 фотографий разных лет о жизни в Советском Союзе


15 фотографий разных лет из СССР.

15 фотографий разных лет из СССР.

Старые фото - они словно машина времени позволяют перенестись на несколько десятилетий назад и погрузиться в совершенно другое время. Для кого-то такое путешествие - воспоминания и ностальгия, тогда как для других - возможность узнать что-то новое. В этом обзоре собраны фотографии, которые стали знаковыми, и за каждым из этих снимков - целая эпоха.

1. Автомобили «Чайка»


Легковые автомобили Горьковского автозавода в 1969 году.

Легковые автомобили Горьковского автозавода в 1969 году.

 

2. Латиноамериканский революционер и советский космонавт


Юрий Гагарин и Эрнесто Че Гевара в 1964 году.

Юрий Гагарин и Эрнесто Че Гевара в 1964 году.

 

3. Хрущев с космонавтами


Никита Хрущев, Герман Титов и Юрий Гагарин в 1961 году.

Никита Хрущев, Герман Титов и Юрий Гагарин в 1961 году.

 

4. Магистраль в Москве


Проспект Калинина в 1977 году.

Проспект Калинина в 1977 году.

 

5. Мозаика для станции метрополитена


Мозаика для станции метро «Комсомольская» в 1964 году.

Мозаика для станции метро «Комсомольская» в 1964 году.

 

6. Карта метрополитена


Карта московского метрополитена в 1967 году.

Карта московского метрополитена в 1967 году.

 

7. Станция «Комсомольская»


Первые разменные автоматы в метро в 1965 году.

Первые разменные автоматы в метро в 1965 году.

 

8. Обнаженная модель


Модель перед зеркалом в 1971 году.

Модель перед зеркалом в 1971 году.

 

9. Книга с автографом


На Арбате в 1990 году.

На Арбате в 1990 году.

 

10. Демонстрация в центре города


Демонстрация на Красной площади, 7 ноября 1945 года.

Демонстрация на Красной площади, 7 ноября 1945 года.

 

11. Кинотеатр


Кинотеатр «Ударник» в 1959 году.

Кинотеатр «Ударник» в 1959 году.

 

12. Парк имени Горького


Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Москве в 1964 году.

Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Москве в 1964 году.

 

13. Туманное утро


Утро на площади трех вокзалов в 1957 году.

Утро на площади трех вокзалов в 1957 году.

 

14. Советский артист цирка


Юрий Никулин в 1985 году.

Юрий Никулин в 1985 году.

 

15. В мастерской у советского скульптора


В мастерской у Льва Кербеля в 1962 году.

В мастерской у Льва Кербеля в 1962 году.

 

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