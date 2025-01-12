11 продуктов, которые заставят вас выглядеть моложе

Старение является естественной частью жизни, которую нельзя избежать. Тем не менее, пища, которую мы едим, может помочь нам лучше выглядеть с возрастом, как внутри, так и снаружи. Вот 11 продуктов, способных помочь выглядеть моложе.











1. Оливковое масло первого отжима

2. Зеленый чай.

3. Жирная рыба.

4. Черный шоколад / какао

5. Овощи

6. Семена льна

7. Гранаты

8. Авокадо

9. Помидоры

10. Специи

11. Костный бульон