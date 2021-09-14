10 странных ритуалов со всего мира, связанных со смертью и похоронами

Cтранные ритуалы со всего мира, связанные со смертью и похоронами.
Жизнь состоит из неопределённостей, а смерть – одна из немногих вещей, которые точно случаются в жизни каждого человека. В зависимости от религиозных или личных убеждений после смерти тело человека либо предают земле, либо кремируют. А ещё люди во всём мире практикуют множество необычных ритуалов, чтобы увековечить память мёртвых. В этом обзоре десятка самых странных, а порой откровенно пугающих практик, связанных с похоронами.
1. Сати
Когда жену сжигают вместе с мужем на костре.
Сати - это индуистская практика, в ходе которой недавно овдовевшую женщину сжигают вместе с ее покойным мужем на погребальном костре. Это делается в основном добровольно, но иногда женщину сжигали насильно. Существуют и другие формы сати, такие как погребение заживо и утопление. Подобный жуткий ритуал был особенно популярен в Южной Индии и среди высших каст общества. Сати считается высшим проявлением полной преданности мертвому мужу. Эта практика была объявлена вне закона в 1827 году, но она встречается и поныне в некоторых частях Индии.
2. Погребальные тотемные столбы
Тотемные столбы с резьбой или роспись.
Тотемные столбы — высокие столбы из кедра, украшенные резными фигурами, которые используются в культуре коренных американцев на северо-западе Тихоокеанского побережья. Погребальные тотемные столбы, особенно те, которые возводит народность хайда, имеют специальную полость в верхней части, которая используется для хранения погребального ящика, содержащего останки вождя или какого-либо важного человека. Эти останки кладут в ящик примерно через год после смерти человека. Когда ящик помещали в полость на верхушке столба, его затем прятали за доской с традиционной росписью или резьбой. Форма и дизайн этой доски придавали столбу вид большого креста.
3. Похороны викингов
Тело вождя закапывали на 10 дней во временную могилу.
Погребальные ритуалы викингов наглядно отражали их языческие убеждения. Викинги полагали, что после смерти они попадут в одну из девяти загробных реальностей. Из-за этого они изо всех сил пытались отправить умершего в «успешную» загробную жизнь. Они обычно делали это либо путем кремации, либо в виде предания земле. Похороны конунгов или ярлов были гораздо более странными. Согласно рассказу об одном таком погребальном ритуале, тело вождя было закопано во временную могилу на десять дней, пока для усопшего готовили новую одежду.
За это время одной из рабынь пришлось «добровольно» согласиться присоединиться к вождю в загробной жизни. Сначала ее охраняли днем и ночью и давали много алкоголя. Как только началась церемония повторных похорон, рабыне пришлось переспать с каждым мужчиной в деревне, после чего ее задушила веревкой и заколола ножом деревенский матриарх. После этого тела вождя и женщины поместили на деревянный корабль, который подожгли и пустили вплавь по реке.
4. Ритуал отрезания пальцев народности дани
Умер родственник - попрощайся с пальцем.
Люди дани в Папуа-Новой Гвинее считают, что физическая демонстрация эмоциональной боли имеет важное значение для процесса скорби. Женщина отрезала кончик пальца, если она теряла члена семьи или ребенка.
Помимо использования боли, чтобы выразить печаль и страдания, эта ритуальная ампутация фаланги пальца делалась, чтобы задобрить и отогнать духов (племя дани считает, что сущность покойного может вызвать длительные эмоциональные потрясения у родственников). Этот ритуал теперь запрещен, но доказательства практики все еще можно увидеть у некоторых пожилых женщин сообщества, которые калечат себе кончики пальцев.
5. Фамадихана
Фамадихана - церемония почитания мертвых.
Фамадихан-дразана или просто фамадихана - церемония почитания мертвых. Она представляет собой традиционный фестиваль в южном нагорье Мадагаскара и проводится каждые семь лет зимой (с июля по сентябрь) на Мадагаскаре. Слезы и плач во время фамадихана запрещены, и церемония считается праздничной, в отличие от похорон. После начала ритуала трупы эксгумируют из могил и заворачивают в новые саваны.
Прежде чем закопать останки заново, их поднимают на руках над головами и несколько раз обносят вокруг могилы, чтобы усопший «мог ознакомиться со своим местом вечного отдыха». Во время фамадихана также зачастую перезахороняют всех покойных членов семьи в одной могиле. Празднование включает в себя громкую музыку, танцы, вечеринки с множеством блюд и пиршество. Последняя фамадихана проводилась в 2011 году, а это означает, что следующая начнется уже совсем скоро.
6. Саллекхана
Саллекхана - 12 лет на раздумья.
Саллекхана, также известная как Сантхара, является последним обетом, предписанным этическим кодексом поведения джайнов. Он практикуется аскетами джайнов в конце их жизни, когда они начинают постепенно уменьшать потребление пищи и жидкостей, и так до смерти от голода. Эта практика очень уважаема в сообществе джайнов.
Обет может быть принят только добровольно при приближении смерти. Саллекхана может длиться до 12 лет, что дает человеку достаточно времени для размышлений о жизни, очищения кармы и предотвращения появления новых «грехов». Несмотря на общественное противодействие, Верховный суд Индии ввел запрет на саллекхану в 2015 году.
7. Зороастрийские башни молчания
Зороастрийские башни молчания.
Башня молчания или дахма - это погребальная структура, используемая последователями зороастрийской веры. На верхушках таких башен тела умерших оставляют, чтобы они разлагались под солнцем, а также их поедали грифы-стервятники. Согласно зороастрийской вере, четыре элемента (огонь, вода, земля и воздух) являются священными, и они не должны быть осквернены кремацией и погребением в земле мертвых тел.
Чтобы избежать загрязнения этих элементов, зороастрийцы относят их на башни молчания — специальные платформы с тремя концентрическими кругами внутри них. Тела мужчин укладывают по внешнему кругу, женщин - в среднем кругу, а детей - в центре. Затем прилетают грифы и поедают мертвую плоть. Оставшиеся кости высыхают добела на солнце, после чего сбрасываются в оссуарий в центре башни. Подобные башни можно найти как в Иране, так и в Индии.
8. Черепа из могил
Ритуал «погребальных черепов».
Кирибати - островная нация, живущая в Тихом океане. В наше время люди этой народности практикуют в основном христианские погребения, но это не всегда было так. До XIX века они практиковали ритуал «погребальных черепов», который подразумевал сохранение черепа умершего дома его семьей, чтобы божество приняло дух покойного в загробной жизни. После того, как кто-то умирал, его тело оставалось дома в течение 3 - 12 дней, чтобы люди могли выразить ему свое уважение.
Чтобы не беспокоил запах разложения, рядом с трупом сжигали листья, а в рот, нос и уши трупа клали цветы. Тело также могли натирать кокосовым и другими ароматизированными маслами. Через несколько месяцев после того, как тело было похоронено, члены семьи раскапывали могилу, удаляли череп, полировали его и выставляли у себя дома. Вдова или ребенок умершего спали и ели рядом с черепом и носили его с собой, куда бы ни отправлялись. Они могли также делать ожерелья из выпавших зубов. Спустя несколько лет череп снова закапывали.
9. Висячие гробы
Висячие гробы для покойников племени игоротов.
Люди из племени игоротов, живущие в горной провинции на севере Филиппин, хоронили своих мертвецов в висячих гробах, которые прибивали к стенам горных утесов на протяжении более двух тысячелетий. Игороты считают, что если поместить тела мертвых как можно выше, то это приблизит их к предкам. Трупы хоронили в позе зародыша, поскольку считалось, что человек должен покинуть мир так же, как он пришел в него. В настоящее время молодые поколения перенимают более современный и христианский образ жизни, поэтому этот древний ритуал медленно умирает.
10. Сокусинбуцу
Сокусинбуцу - практика самомумификации.
Многие религии со всего мира считают, что нетленный труп является свидетельством способности соединяться с силами вне физического мира. Монахи японской школы Сингон в провинции Ямагата зашли в этом веровании немного дальше. Считается, что практика самомумификации или сокусинбуцу гарантирует им доступ к Небесам, где они смогут жить миллионы лет и защищать людей на Земле. Процесс самомумификации требовал максимальной преданности идее и высочайшей самодисциплины. Процесс сокусинбуцу начинался с того, что монах садился на диету, состоящую только из корней деревьев, коры, орехов, ягод, сосновых иголок и даже камней. Эта диета помогала избавиться от любого жира и мышц, а также бактерий из организма. Это могло длиться от 1000 до 3000 дней.
Монах также все это время пил сок китайского лакового дерева, что делало организм токсичным для насекомых-трупожоров после смерти. Монах продолжал заниматься медитацией, питаясь только небольшим количеством подсоленной воды. Когда приближалась смерть, он ложился в очень маленький сосновый гроб, который закапывали в землю.
Затем труп эксгумировали через 1000 дней. Если тело оставалось неповрежденным, это означало, что покойный стал сокусинбуцу. Затем тело одевали в робу и помещали в храм для поклонения. Весь процесс мог занять более трех лет. Считается, что 24 монаха успешно мумифицировали себя между 1081 и 1903 годами, но этот ритуал был запрещен в 1877 году.
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