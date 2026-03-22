Советы для тех, кому некогда заниматься уборкой

Создать видимости чистоты, когда некогда убирать, не так уж и сложно. Достаточно знать, куда спрятать грязную или неглаженную одежду, хранить инвентарь в доступном месте, найти для каждой вещи свое место и следовать ряду других рекомендаций из нашей статьи.







1. Храните инвентарь под рукой

2. Позаботьтесь о наличии сменных комплектов текстиля

3. Покупайте двусторонний текстиль

4. Пользуйтесь бумажными полотенцами

5. Убедитесь, что у каждого предмета в доме есть свое место

6. Спрячьте неглаженное белье

7. Замечайте проблемные зоны

8. Уменьшайте количество свободных поверхностей

9. Купите измельчитель пищевых отходов

10. Задумайтесь о приобретение бытовых помощников

11. Используйте бытовую химию

12. Следите за запахами в квартире

Инвентарь для уборки должен храниться в доступном месте.Если всевозможные тряпки, губки, порошки, моющие средства, губки будут расположены в кладовке за семью замками, то вы никогда не сможете собраться с мыслями и затеять уборку. Поэтому первоочередная задача – сделать так, чтобы нужный вам инвентарь всегда был под рукой. Например, чистящие средства для ванны и туалета храните в санузле, тряпки и губки – в ящике на кухне, грязную одежду – в корзине рядом со стиральной машиной и так далее. Обратите внимание: Когда бытовые помощники находятся в доступном месте и часто попадаются вам на глаза, решится на мини-уборку становится гораздо легче.В запасе всегда должен быть чистый текстиль.Иногда, чтобы создать видимость убранного помещения, достаточно просто сменить грязный текстиль на свежий, чтобы квартира наполнилась запахом чистоты. Поэтому позаботьтесь, чтобы в шкафу всегда лежали запасные банные и кухонные полотенца, комплекты постельного белья, дополнительная скатерть. А на полку в ванной комнате положите запасные шторки для душа, а также коврики для санузла. Так вы сможете в любой момент сменить текстиль в квартире и добиться эффекта чистоты.Двустороннее покрывало для кровати.Еще одна хитрость, которая позволяет проводить уборку в несколько раз реже – это двусторонний текстиль. Речь идет о коврах, покрывалах, наволочках, пододеяльниках, декоративных подушках и прочих элементах. Когда в гости неожиданно пришли друзья, а в квартире порядком и не пахнет, просто переверните текстиль, который находится на виду, и создайте, хотя бы поверхностную, но атмосферу чистоты.Используйте бумажные полотенца вместо кухонных, чтобы реже стирать.Бумажные полотенца – очень многофункциональная вещь, поэтому они должны присутствовать в каждом доме. Девушки, которые используют это приспособление в хозяйстве, гораздо реже стирают кухонные полотенца, а также экземпляры для рук и лица. Кроме того, учитывая, сколько бактерий скапливается на влажных тканевых полотенцах, можно сделать вывод, что бумажными пользоваться гораздо гигиеничнее.Каждая вещь должна иметь свое место.Один из первых законов беспорядка гласит, что если у вещи нет места, она будет постоянно теряться и находиться в самых неожиданных местах. Например, если не приобрести ключницу или не освободить крючок в прихожей для ключей, то они будут постоянно исчезать. То же самое касается пульта от телевизора, наушников, очков и так далее. Поэтому постарайтесь для каждой мелочи найти место в квартире, чтобы вам не пришлось постоянно тратить драгоценное время на поиски необходимого. Кроме того, в этом случае вещи не будут валяться по всей квартире, а значит уборка сократится в несколько раз.Храните неглаженное белье в корзине.Обычно, глажка постельного белья занимает очень много времени, выделить которое мы не всегда можем. В связи с этим, предлагаем прислушаться к следующему совету: заведите для постиранного, но неглаженного постельного белья отдельную полку в шкафу либо корзину. В этом случае в вашей квартире не будет валяться гора вещей, нуждающихся в глажке. А когда у вас появится свободное время, вы все приведете в порядок, не тратя время на поиски наволочек и простыней, валяющихся по всему дому.Убирайте рабочий стол сразу после того, как заметите, что образовался бардак.Рабочий стол, прикроватная тумба, шкаф – эти, и многие другие зоны являются проблемными, так как там чаще всего образуется беспорядок. Подумайте, каким образом можно исправить ситуацию: например, если в коридоре вы постоянно спотыкаетесь об обувь, то пришло время приобрести галошницу. Если на кровати и тумбе возле нее ежедневно скапливаются горы вещей, стоит задуматься о настенной или напольной вешалке. А в случае с различными мелочами, которые то и дело заполняют поверхность тумбы, выручат шкатулки (также можно выделить один из ящиков, если таких вещиц очень много).На тумбочке можно сделать красивую композицию Этот пункт является неким продолжением предыдущего. Если в квартире много свободных поверхностей, то, вероятнее всего, там постоянно будут скапливаться различные мелочи. Надоело каждый день разбирать завалы, которые возникают на столах, комодах и тумбочках? Тогда минимизируйте их число. На помощь придут декоративные инсталляции. Например, на комоде можно разместить пару красивых рамок с фотографиями и несколько комнатных растений, а на тумбе отлично будет смотреться настольная лампа и стопка из двух-трех книг.Измельчитель позволит избавиться от неприятного запаха и сократить количество мусора.Качественный измельчитель решит сразу две задачи: во-первых, вы будете гораздо реже выносить мусор, а, во-вторых, навсегда избавитесь от неприятного запаха из мусорного ведра.Робот-пылесос поможет поддерживать чистоту без вашего непосредственного участия.Когда у вас нет ни времени, ни сил, ни желания думать об уборке, существует лишь два варианта решения проблемы: нанять домработницу либо купить несколько современных и многофункциональных бытовых помощников. В хозяйстве обязательно пригодится посудомоечная и сушильная машина, робот-пылесос, мойщик окон и другие устройства, призванные минимизировать время, которое обычно тратится на уборку.Бытовая химия существенно облегчит уборку.Влажная уборка позволяет сохранить чистоту на непродолжительное время. Чтобы квартира сияла как можно дольше, используйте различную бытовую химию: полироли для мебели, антизапотеватели для зеркал и стекол, чистящие средства для плиты и так далее.Аромалампа обеспечит приятный аромат в квартире.Если мы чувствуем в квартире запах свежести, то нам кажется, что в квартире царят чистота и порядок – вот такой обман восприятия. Жилье будет казаться ухоженным, если вы будете следить за тем, чтобы в доме всегда витал натуральный ненавязчивый аромат. Для этого ежедневно проветривайте комнаты, используйте ароматизаторы с приятным запахом.