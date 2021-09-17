Китч, восток и психоделика: Как индийский дизайнер Маниш Арора произвел фурор в Париже

Маска, шокировавшая зрителей парижской Недели моды.

Модель из коллекции Маниша Ароры.

Работы индийского дизайнера весьма экстравагантны.

Арора моментально привлек к себе внимание критиков.

Безумное сочетание принтов и расцветок.

Часы от Маниша Ароры.

Провокационные образы от Маниша Ароры.

Показ Маниша Ароры.

Буйство красок на показе Ароры.

Арора - это осознанный, изысканный китч.

Модели Маниша Ароры.

Европейские и этнические мотивы.

Арора не забывает о родной Индии.

Необычный макияж моделей на показе Ароры.

Эксцентричный макияж и головные уборы.

Коллекция Маниша Ароры.

Коллекция Маниша Ароры.

Вещи от Ароры необычны, но их можно носить.

Фантастика и практичность - для смелых людей.

Арора говорит, что его творчество призвано радовать.

Разнообразие техник и материалов - визитная карточка Ароры.

Арору вдохновляет все вокруг.

Модель на показе Маниша Ароры.

Модель на показе Маниша Ароры.

Арора сочетает этнику, китч и футуризм.

Шипы и шестеренки не противоречат романтичности образа.

По-настоящему футуристичный образ на показе Ароры.

Такой Арора видит моду 2050-го года.