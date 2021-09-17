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Китч, восток и психоделика: Как индийский дизайнер Маниш Арора произвел фурор в Париже


Китч, восток и психоделика: Как индийский дизайнер Маниш Арора произвел фурор в Париже

Китчевые цвета, сумасшедшие сочетания принтов, пластик и вышивка – дизайнер Маниш Арора знает, как встряхнуть самую искушенную публику на парижской и лондонской Неделях моды. Этого эпатажного индуса буквально боготворят модные критики, а Мадонна и Леди Гага готовы заплатить любые деньги за наряды с его показа. А он занят романтическими мечтами о будущем и моде, какой она будет через века.

Маска, шокировавшая зрителей парижской Недели моды.

Маска, шокировавшая зрителей парижской Недели моды.

 

Маниш Арора родился в Бомбее и с юных лет мечтал заниматься бизнесом – впрочем, любовь к искусству победила. В 1994 году он стал лучшим выпускником National Institute of Fashion Technology в Нью-Дели, спустя три года создал собственную марку одежды, а затем представил свои работы на суд публики на Неделях моды в Гонконге и в Индии.
Модель из коллекции Маниша Ароры.

Модель из коллекции Маниша Ароры.

 

Арора был признан лучшим дизайнером Индии, а журналисты называли его «индийским Гальяно» за эксцентричность – и творческую, и личную.
Работы индийского дизайнера весьма экстравагантны.

Работы индийского дизайнера весьма экстравагантны.

 

Он и сам не стесняется появляться на публике в ярких образах. Некоторое время Маниш Арора руководил производственным отделом Paco Rabanne, когда основатель марки решил отойти от дел, заключил договор с Reebok после того, как его показы в Лондоне и Нью-Йорке едва не свели с ума модных критиков.

Арора моментально привлек к себе внимание критиков.

Арора моментально привлек к себе внимание критиков.

 

В 2012 году Арора расстался с Paco Rabanne, чтобы сосредоточиться на развитии собственного бренда. К тому же его творчество заинтересовало и косметические бренды, пригласившие его создавать упаковку для продукции. Кажется, нет такой области дизайна, в которой он не поработал бы, оставаясь, конечно, в первую очередь модельером.
Безумное сочетание принтов и расцветок.

Безумное сочетание принтов и расцветок.

 

Яркая индивидуальность дизайнера привлекает к нему внимание крупных марок. В различных коллаборациях он создает часы и скульптуры, обувь и украшения, расписывает кофемашины, оформляет витрины, и все они отмечены его узнаваемым авторским стилем – легкомысленным, жизнерадостным, ярким. Арора бросает вызов минимализму и «уличному стилю», захватившему подиумы в последние годы.
Часы от Маниша Ароры.

Часы от Маниша Ароры.

 

Такое ощущение, что в карьере Ароры не было ни единого провала. Этот жизнелюбивый и энергичный человек ворвался в мир моды и захватил его так же легко, как трепещут крылья бабочек в прическах моделей на его показах. Правда, однажды случился конфуз с использованием образа бога Шивы – шиваиты сочли такое использование неподобающим, и часть продукции была удалена с сайта-интернет магазина – Арора решил, что не стоит играть с чувствами верующих.
Провокационные образы от Маниша Ароры.

Провокационные образы от Маниша Ароры.

 

Главная черта его творчества – это, конечно, смелость. Почему бы не надеть на лица моделей маски, похожие на элементы готических соборов? Почему бы не сочетать ярко-розовый с небесно-голубым?
Показ Маниша Ароры.

Показ Маниша Ароры.

 
Буйство красок на показе Ароры.

Буйство красок на показе Ароры.

 

В работах Маниша Арора «китч» перестает быть ругательством или синонимом дурного вкуса.
Арора - это осознанный, изысканный китч.

Арора - это осознанный, изысканный китч.

 
Модели Маниша Ароры.

Модели Маниша Ароры.

 

К тому же, восхищаясь культурой родной страны, Арора создает космополитичные – по крайней мере, в глазах европейцев, - вещи.
Европейские и этнические мотивы.

Европейские и этнические мотивы.

 

Он никогда не хотел идти по стопам многих других индийских дизайнеров и бесконечно штамповать сари, но в то же время не оторван от корней – длинные юбки, шелковые кафтаны, зеркальная вышивка, пейсли, мандалы, сочные цвета.
Арора не забывает о родной Индии.

Арора не забывает о родной Индии.

 

Его команда также интернациональна – немецкие художники по принтам, швейцарские изготовители аксессуаров, японские визажисты. Макияж моделей на его показах и правда похож на роспись лика актеров театра Кабуки!
Необычный макияж моделей на показе Ароры.

Необычный макияж моделей на показе Ароры.

 
Эксцентричный макияж и головные уборы.

Эксцентричный макияж и головные уборы.

 

На создание каждого платья он и его команда тратят массу времени, фантастические рисунки в технике тромплей требуют тщательной проработки, каждая деталь – на своем месте. Несмотря на кажущийся хаос, царящий в его коллекциях, в каждой есть четкая концепция, единство образного ряда и удивительная гармония.
Коллекция Маниша Ароры.

Коллекция Маниша Ароры.

 
Коллекция Маниша Ароры.

Коллекция Маниша Ароры.

 

Ему удивительным образом удается создавать безумные коллекции с париками из бисера и огромными вышивками из пайеток, которые привлекают байеров и покупателей.
Вещи от Ароры необычны, но их можно носить.

Вещи от Ароры необычны, но их можно носить.

 

Нет, вещам от Маниша Ароры место не только в музеях и на красной дорожке – они способны найти свое место в гардеробе любого достаточно обеспеченного человека. Восемьдесят четыре крупных магазина по всему миру продают вещи из демократичной линии его марки по цене не выше ста долларов. Да и сам Маниш обычно не планирует продавать вещи с шоу-показов – ведь в первую очередь они созданы для того, чтобы восхищать, шокировать, эпатировать.
Фантастика и практичность - для смелых людей.

Фантастика и практичность - для смелых людей.

 

Но есть люди, которые купить его вещи прямо с подиума – это и Мадонна, и Леди Гага, и люди, не выходящие на красную дорожку. Главное – по мнению Ароры, его клиенты должны быть людьми жизнерадостными, ведь совершенно невозможно представить грустного человека в стеганом шарфе психоделической расцветки.
Арора говорит, что его творчество призвано радовать.

Арора говорит, что его творчество призвано радовать.

 

Правда, модели, высказывая восхищение работой Ароры, сетуют, что его наряды очень уж тяжелы – но он лишь отшучивается: «Зато они теплые!».
Разнообразие техник и материалов - визитная карточка Ароры.

Разнообразие техник и материалов - визитная карточка Ароры.

 

Он пытается во всем видеть положительную сторону. Когда из-за сложностей на таможне из Парижа в Петербург на Aurora Fashion Week добралось всего пять моделей из первой коллекции, которую он собирался показать в России, Маниш ничуть не расстроился – ведь показ все же состоялся, а это главное.
Арору вдохновляет все вокруг.

Арору вдохновляет все вокруг.

 

Арора недоумевает – как художники могут страдать от отсутствия вдохновения? Настоящего творца питает сама жизнь, вдохновляет все вокруг, самая банальная мелочь запускает творческий процесс, рождающий в итоге нечто потрясающее. Главная сложность – не придумать, а воплотить в жизнь и не потерять при этом очарования мимолетной фантазии. Он критикует современную моду за то, что погоня за прибылью и страх сковывают дизайнеров, крупные компании боятся рисковать – и многое теряют.
Модель на показе Маниша Ароры.

Модель на показе Маниша Ароры.

 

Арора умеет быть жестким и принципиальным. С рекламных плакатов Reebok, для которых он разработал линию обуви, он заявляет: «Не нравится мой дизайн? Вы не обязаны им восхищаться». Арора презирает навязчивую рекламу и считает, что важно обозначить право человека на свободный выбор.
Модель на показе Маниша Ароры.

Модель на показе Маниша Ароры.

 

Арора увлечен совмещением традиций и новаторства, футуризма и национальной культуры. Он в равной степени предан индийскому народному искусству и научному прогрессу.

 
Арора сочетает этнику, китч и футуризм.

Арора сочетает этнику, китч и футуризм.

 

 
Шипы и шестеренки не противоречат романтичности образа.

Шипы и шестеренки не противоречат романтичности образа.

 

Шестеренки и светодиодные украшения сочетаются с вышивкой, шелком и каучуком, классические формы и сложные механизмы соседствуют друг с другом.

 
По-настоящему футуристичный образ на показе Ароры.

По-настоящему футуристичный образ на показе Ароры.

 

Его интересуют изменения моды в будущем, например, гипотетическое возвращение стиля ар деко в 2050 году.
Такой Арора видит моду 2050-го года.

Такой Арора видит моду 2050-го года.

 

Показы Ароры – это своего рода машина времени, позволяющая заглянуть в грядущее.
Он стремится вызвать у зрителей яркие и положительные эмоции – без этого для Ароры нет дизайна.

Текст: Софья Егорова

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Китч, восток и психоделика: Как индийский дизайнер Маниш Арора произвел фурор в Париже

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Китч, восток и психоделика: Как индийский дизайнер Маниш Арора произвел фурор в ПарижеПодписаться на мой Instagram
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