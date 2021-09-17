Китч, восток и психоделика: Как индийский дизайнер Маниш Арора произвел фурор в Париже

Китчевые цвета, сумасшедшие сочетания принтов, пластик и вышивка – дизайнер Маниш Арора знает, как встряхнуть самую искушенную публику на парижской и лондонской Неделях моды. Этого эпатажного индуса буквально боготворят модные критики, а Мадонна и Леди Гага готовы заплатить любые деньги за наряды с его показа. А он занят романтическими мечтами о будущем и моде, какой она будет через века.
Маска, шокировавшая зрителей парижской Недели моды.
Маниш Арора родился в Бомбее и с юных лет мечтал заниматься бизнесом – впрочем, любовь к искусству победила. В 1994 году он стал лучшим выпускником National Institute of Fashion Technology в Нью-Дели, спустя три года создал собственную марку одежды, а затем представил свои работы на суд публики на Неделях моды в Гонконге и в Индии.
Модель из коллекции Маниша Ароры.
Арора был признан лучшим дизайнером Индии, а журналисты называли его «индийским Гальяно» за эксцентричность – и творческую, и личную.
Работы индийского дизайнера весьма экстравагантны.
Он и сам не стесняется появляться на публике в ярких образах. Некоторое время Маниш Арора руководил производственным отделом Paco Rabanne, когда основатель марки решил отойти от дел, заключил договор с Reebok после того, как его показы в Лондоне и Нью-Йорке едва не свели с ума модных критиков.
Арора моментально привлек к себе внимание критиков.
В 2012 году Арора расстался с Paco Rabanne, чтобы сосредоточиться на развитии собственного бренда. К тому же его творчество заинтересовало и косметические бренды, пригласившие его создавать упаковку для продукции. Кажется, нет такой области дизайна, в которой он не поработал бы, оставаясь, конечно, в первую очередь модельером.
Безумное сочетание принтов и расцветок.
Яркая индивидуальность дизайнера привлекает к нему внимание крупных марок. В различных коллаборациях он создает часы и скульптуры, обувь и украшения, расписывает кофемашины, оформляет витрины, и все они отмечены его узнаваемым авторским стилем – легкомысленным, жизнерадостным, ярким. Арора бросает вызов минимализму и «уличному стилю», захватившему подиумы в последние годы.
Часы от Маниша Ароры.
Такое ощущение, что в карьере Ароры не было ни единого провала. Этот жизнелюбивый и энергичный человек ворвался в мир моды и захватил его так же легко, как трепещут крылья бабочек в прическах моделей на его показах. Правда, однажды случился конфуз с использованием образа бога Шивы – шиваиты сочли такое использование неподобающим, и часть продукции была удалена с сайта-интернет магазина – Арора решил, что не стоит играть с чувствами верующих.
Провокационные образы от Маниша Ароры.
Главная черта его творчества – это, конечно, смелость. Почему бы не надеть на лица моделей маски, похожие на элементы готических соборов? Почему бы не сочетать ярко-розовый с небесно-голубым?
Показ Маниша Ароры.
Буйство красок на показе Ароры.
В работах Маниша Арора «китч» перестает быть ругательством или синонимом дурного вкуса.
Арора - это осознанный, изысканный китч.
Модели Маниша Ароры.
К тому же, восхищаясь культурой родной страны, Арора создает космополитичные – по крайней мере, в глазах европейцев, - вещи.
Европейские и этнические мотивы.
Он никогда не хотел идти по стопам многих других индийских дизайнеров и бесконечно штамповать сари, но в то же время не оторван от корней – длинные юбки, шелковые кафтаны, зеркальная вышивка, пейсли, мандалы, сочные цвета.
Арора не забывает о родной Индии.
Его команда также интернациональна – немецкие художники по принтам, швейцарские изготовители аксессуаров, японские визажисты. Макияж моделей на его показах и правда похож на роспись лика актеров театра Кабуки!
Необычный макияж моделей на показе Ароры.
Эксцентричный макияж и головные уборы.
На создание каждого платья он и его команда тратят массу времени, фантастические рисунки в технике тромплей требуют тщательной проработки, каждая деталь – на своем месте. Несмотря на кажущийся хаос, царящий в его коллекциях, в каждой есть четкая концепция, единство образного ряда и удивительная гармония.
Коллекция Маниша Ароры.
Коллекция Маниша Ароры.
Ему удивительным образом удается создавать безумные коллекции с париками из бисера и огромными вышивками из пайеток, которые привлекают байеров и покупателей.
Вещи от Ароры необычны, но их можно носить.
Нет, вещам от Маниша Ароры место не только в музеях и на красной дорожке – они способны найти свое место в гардеробе любого достаточно обеспеченного человека. Восемьдесят четыре крупных магазина по всему миру продают вещи из демократичной линии его марки по цене не выше ста долларов. Да и сам Маниш обычно не планирует продавать вещи с шоу-показов – ведь в первую очередь они созданы для того, чтобы восхищать, шокировать, эпатировать.
Фантастика и практичность - для смелых людей.
Но есть люди, которые купить его вещи прямо с подиума – это и Мадонна, и Леди Гага, и люди, не выходящие на красную дорожку. Главное – по мнению Ароры, его клиенты должны быть людьми жизнерадостными, ведь совершенно невозможно представить грустного человека в стеганом шарфе психоделической расцветки.
Арора говорит, что его творчество призвано радовать.
Правда, модели, высказывая восхищение работой Ароры, сетуют, что его наряды очень уж тяжелы – но он лишь отшучивается: «Зато они теплые!».
Разнообразие техник и материалов - визитная карточка Ароры.
Он пытается во всем видеть положительную сторону. Когда из-за сложностей на таможне из Парижа в Петербург на Aurora Fashion Week добралось всего пять моделей из первой коллекции, которую он собирался показать в России, Маниш ничуть не расстроился – ведь показ все же состоялся, а это главное.
Арору вдохновляет все вокруг.
Арора недоумевает – как художники могут страдать от отсутствия вдохновения? Настоящего творца питает сама жизнь, вдохновляет все вокруг, самая банальная мелочь запускает творческий процесс, рождающий в итоге нечто потрясающее. Главная сложность – не придумать, а воплотить в жизнь и не потерять при этом очарования мимолетной фантазии. Он критикует современную моду за то, что погоня за прибылью и страх сковывают дизайнеров, крупные компании боятся рисковать – и многое теряют.
Модель на показе Маниша Ароры.
Арора умеет быть жестким и принципиальным. С рекламных плакатов Reebok, для которых он разработал линию обуви, он заявляет: «Не нравится мой дизайн? Вы не обязаны им восхищаться». Арора презирает навязчивую рекламу и считает, что важно обозначить право человека на свободный выбор.
Модель на показе Маниша Ароры.
Арора увлечен совмещением традиций и новаторства, футуризма и национальной культуры. Он в равной степени предан индийскому народному искусству и научному прогрессу.
Арора сочетает этнику, китч и футуризм.
Шипы и шестеренки не противоречат романтичности образа.
Шестеренки и светодиодные украшения сочетаются с вышивкой, шелком и каучуком, классические формы и сложные механизмы соседствуют друг с другом.
По-настоящему футуристичный образ на показе Ароры.
Его интересуют изменения моды в будущем, например, гипотетическое возвращение стиля ар деко в 2050 году.
Такой Арора видит моду 2050-го года.
Показы Ароры – это своего рода машина времени, позволяющая заглянуть в грядущее.
Он стремится вызвать у зрителей яркие и положительные эмоции – без этого для Ароры нет дизайна.
Текст: Софья Егорова
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